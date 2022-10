Segui le tue passioni, trova un lavoro che ami e non lavorerai mai un giorno nella tua vita. Quante volte abbiamo sentito ripetere questa frase? Oggi vogliamo parlarti di un’offerta di lavoro piuttosto insolita che ha colpito molto la nostra curiosità. Viaggiare e guadagnare 2.800€ al mese, è tutto vero. Vieni a scoprire come fare!

Segui le tue passioni, trova un lavoro che ami e non lavorerai mai un giorno nella tua vita. Quante volte abbiamo sentito ripetere questa frase (nelle sue diverse declinazioni, ovviamente)? Ebbene, oggi vogliamo parlarti di un’offerta di lavoro piuttosto insolita che ha colpito molto la nostra curiosità.

Se sei alla ricerca di un nuovo lavoro ed hai la passione per i viaggi, questo lavoro può davvero essere quello giusto per te.

Vuoi scoprire di cosa si tratta? Allora continua a leggere questo articolo dedicato!

Il lavoro dei sogni cerca proprio te: 2.800€ al mese per viaggiare

L’offerta di lavoro della quale vogliamo parlarti oggi è stata pubblicata dal portale Deel ed è quella che davvero potrebbe configurarsi come occupazione dei sogni.

I requisiti che ti servono per capire se quest’offerta può fare al caso tuo sono: passione per i viaggi e abilità nella creazione dei contenuti.

Infatti, il lavoro, che verrà pagato 2.800 euro al mese, consiste nel documentare sui canali social un viaggio che dovrai compiere tra l'Australia e la Nuova Zelanda.

Andiamo a scoprire nel dettaglio di cosa si tratta.

Essere pagati per viaggiare: l’offerta di lavoro che tutti sognano

Essere pagati (e non poco) per viaggiare. Quando parliamo del lavoro dei sogni, per molti potrebbe essere proprio questo. Inoltre, non si tratta certo di un viaggio spiacevole, ma di un tour tra l'Australia e la Nuova Zelanda. Insomma, paesaggi suggestivi ed emozionanti faranno da sfondo alla tua attività lavorativa.

Ma come potersi candidare per svolgere questo lavoro? Ebbene, come abbiamo sottolineato in precedenza, l’offerta di lavoro è stata pubblicata dalla piattaforma Deel.

L’azienda neozelandese è alla ricerca di creatori di contenuti che possano documentare il viaggio (come abbiamo detto dall'Australia alla Nuova Zelanda).

Insomma, un lavoro estremante remunerativo per svolgere un’attività che tutti amiamo: viaggiare.

Quanto si guadagna per svolgere il lavoro dei sogni proposto da Deel?

Ora che abbiamo capito nel dettaglio in cosa consiste questo lavoro che, come abbiamo detto più volte, potrebbe davvero contrassegnarsi come l’impiego dei sogni, andiamo a scoprire qualcosa in più sul compenso.

Ebbene, come abbiamo sottolineato in precedenza, lo stipendio pattuito è di 2.800 euro.

In realtà, si tratta di 5mila dollari neozelandesi ogni mese, che con il cambio in euro diventano 2.800 euro.

Uno stipendio di tutto rispetto, specie se si considera l’entità del lavoro e del viaggio.

Eppure, ci saranno comunque delle spese da dover affrontare dovendo fare un viaggio tra l'Australia e la Nuova Zelanda.

Anche qui abbiamo un’importante informazione da darvi: l’offerta di lavoro non include esclusivamente la busta paga che, come abbiamo visto, è di tutto rispetto.

Infatti, è previsto anche un rimborso spese per tutto quello che riguarda il viaggio, dal cibo all’attrezzatura fino agli spostamenti.

Insomma, viaggerai, documenterai il viaggio, ma non spenderai un centesimo. Anzi, ci guadagnerai (e non poco).

Quali sono i requisiti per poter svolgere il lavoro dei sogni?

Ebbene, sembrerebbe davvero che si tratti del lavoro dei sogni per moltissimi di noi.

Ma sono previsti alcuni requisiti particolari? Come in ogni offerta di lavoro, ci teniamo a dire fin da subito che la risposta è affermativa.

Infatti, secondo quanto riportato sulla pagina di Deel, azienda che offre questo lavoro, è indispensabile essere in possesso di un passaporto valido, di una patente di guida e di una buona (per non dire ottima) conoscenza dell’inglese.

Infatti, è importante avere dimestichezza con la lingua, soprattutto in forma scritta, perché bisognerà comunicare sulle principali piattaforme social.

I requisiti non sono ancora finiti! Infatti, come abbiamo affermato fin dal principio, devi essere bravo a creare contenuti per poter essere assunto per svolgere il lavoro dei tuoi sogni.

Ebbene, devi sapere che il criterio di selezione più stringente fa riferimento all’esperienza come gestori di account social. Infine, dovrai essere capace di organizzare riunioni da remoto ed intervistare clienti e società partner dell’azienda.

Insomma, alcuni requisiti sono richiesti, ma se l’attività dovesse essere perfettamente nelle tue corde, perché non candidarti? Potresti essere pagato per viaggiare e documentare il tuo viaggio. Tutto ricevendo uno stipendio tutt’altro che basso e un rimborso spese per tutti i costi che dovrai sostenere.

Mica male, no? Per candidarti, dovrai andare sul sito web dell’azienda Deel e cercare l’annuncio.

