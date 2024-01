Busta paga più ricca: ecco come viene pagato il giorno dell'Epifania

Il 6 gennaio, giorno dell'Epifania, è una data festiva per i lavoratori e, come tale, ha delle conseguenze sulla busta paga. Ecco come incide sullo stipendio.

Può accadere che i lavoratori siano chiamati a lavorare anche durante i giorni di festa, come nel caso del 6 gennaio, giorno in cui ricade la celebrazione dell’Epifania. Dal momento che si tratta di una giornata festiva, gli importi in busta paga saranno più elevati.

Le festività in busta paga, infatti, vengono pagate in misura maggiore in caso di effettiva attività lavorativa. Ecco quindi come calcolare le il giorno dell’Epifania in busta paga.

Busta paga, come viene pagato il 6 gennaio?

Con il giorno dell’Epifania si concludono ufficialmente le vacanze del periodo natalizio. Questo giorno, dopo il primo giorno festivo dell’anno, il 1° gennaio, caduto di lunedì, sarà infatti il secondo festivo dell’anno.

Infatti, il 6 gennaio, cadendo di sabato, è una festività goduta a tutti gli effetti. Pur trattandosi di un giorno di festa, però, alcuni lavoreranno anche in questo giorno e avranno diritto alle tutele solitamente riconosciute nei giorni festivi.

I lavoratori che si troveranno in servizio al 6 gennaio, potranno godere di un aumento in busta paga a causa della festività: gli importi possono variare in base al CCNL di riferimento per il settore.

A titolo di esempio, per il settore del commercio è prevista una maggiorazione in busta paga pari al 30%, mentre per il settore ristorazione l'aumento sarà pari al 20% rispetto alla normale retribuzione.

Come vengono pagate le festività in busta paga?

Le regole relative al pagamento in busta paga delle festività sono spesso variabili. Generalmente, è importante valutare la retribuzione in presenza o assenza dell’effettiva attività lavorativa.

Per il pagamento in busta paga in assenza di prestazione d’opera, durante le festività i datori di lavoro sono tenuti a corrispondere ai propri dipendenti la normale retribuzione giornaliera. In particolare, l’importo deve essere pari a 1/6 dell’orario settimanale contrattuale o all’orario di legge.

Le festività in busta paga, in caso di effettiva attività lavorativa, invece, vengono pagate in misura maggiorata. Oltre alla retribuzione ordinaria, infatti, sono pagate anche le ore di lavoro effettivamente compiute.

Le aziende sono però libere di introdurre condizioni di maggior favore rispetto a quanto previsto dal CCNL.

Come viene pagato il Santo Patrono in busta paga?

Se il lavoratore gode delle festività, assentandosi regolarmente dal lavoro nel giorno del Santo Patrono, avrà diritto alla retribuzione per le festività prevista dal CCNL.

Spesso si pensa che non si riceve nulla come retribuzione per il giorno del Santo Patrono. In realtà, agli impiegati spettano 26 o 30 giornate retribuite, di cui una come Santo Patrono.

Il compenso che viene erogato, in questo caso, è la retribuzione globale di fatto, che corrisponde agli elementi retributivi percepiti con continuità nel tempo. Sono generalmente indicati nella parte alta del cedolino e sono, tra i vari, la paga base, l'indennità di contingenza, il superminimo assorbibile e gli scatti di anzianità.

Se invece il lavoratore presta lavoro festivo, ha diritto a una retribuzione maggiorata per la prestazione effettuata così come prevista dal contratto collettivo.