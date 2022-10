In Italia gli stipendi sono troppo bassi: sono in molti ad affermarlo, soprattutto coloro che lavorano nel settore dalla ristorazione. Tuttavia, si tratta di un’opinione largamente condivisa, anche in settori lavorativi differenti. Scopri i dati dell'ultimo sondaggio!

In Italia gli stipendi sono troppo bassi: sono in molti ad affermarlo, soprattutto coloro che lavorano nel settore dalla ristorazione. Tuttavia, si tratta di un’opinione largamente condivisa, anche in settori lavorativi differenti.

Ma cosa sta succedendo? Come ben saprai, nell’ultimo periodo si parla della difficoltà delle imprese, in alcuni settori, di assumere lavoratori in quanto questi rifiutano.

La colpa di tali rifiuti è stata data molte volte al Reddito di Cittadinanza, ma è davvero così?

Ebbene, dall’altra parte ci sono i lavoratori che lamentano di dover sostenere turni decisamente estenuanti per una retribuzione troppo bassa rispetto alle mansioni che vengono richieste. Insomma, non sembra che la colpa sia solo ed esclusivamente del Reddito di Cittadinanza, anzi.

Il motivo principale per il quale molte imprese non trovano personale è legato ai salari che sono molto bassi secondo il 60% degli italiani.

Andiamo a scoprire cosa si evince dalle parole dei lavoratori italiani.

Gli stipendi in Italia sono troppo bassi: lo afferma il 60% della popolazione

Più della metà della popolazione italiana che è stata intervistata da Ipsos ha affermato che in Italia gli stipendi sono troppo bassi (si tratta del 60% degli intervistati, quindi un numero particolarmente rilevante).

L’obiettivo di questa indagine è stato quello di mettere in risalto quello che gli italiani pensano sul mercato del lavoro.

Insomma, non è che mancano i lavoratori da assumere, mancano le imprese disposte a pagare nel modo corretto tali lavoratori. E no, non sempre la colpa è del Reddito di Cittadinanza, misura molto demonizzata nell’ultimo periodo, specie durante la campagna elettorale.

Ebbene, possiamo affermare sicuramente che il RdC dovrebbe subire alcune riforme, ma questo non vuol dire che sia la causa di tutte le problematiche del mercato del lavoro in Italia.

Quali sono veramente le due variabili che fanno sì che le aziende non riescano ad assumere? Stando ai dati ottenuti per mezzo del sondaggio si tratta di tempo e stipendio.

Infatti, come abbiamo affermato in precedenza, molte persone si sono lamentate di svolgere turni estenuanti (tempo) senza avere una retribuzione adeguata (stipendio).

I dati del sondaggio sul mercato del lavoro italiano: scopriamoli

Secondo il sondaggio, il 61% degli intervistati ha affermato che lo stipendio non sia commisurato alle mansioni che vengono effettivamente richieste ai candidati.

Ma in quali settori troviamo queste opinioni? Generalmente, ci preme sottolineare che si tratta di un’opinione diffusa in molti settori, ma in particolare:

Il 43% è del settore commercio

Il 45% del settore manifatturiero e delle costruzioni

Ma non è finita qui! Se andiamo a vedere più da vicino i dati che sono stati ottenuti per mezzo del sondaggio, risulta che il 39% degli italiani pensa che gli stipendi non sono per niente adeguati al costo della vita. Eppure, tali lavoratori non demonizzano completamente le aziende, infatti, secondo la loro opinione, le proposte basse per quanto riguarda gli stipendi derivano da una tassazione estremamente elevata che queste devono sopportare.

Infatti, non possiamo parlare di stipendi, senza menzionare la tassazione nel modo del lavoro.

Ma quali sono le possibili soluzioni che sono state pensate dagli intervistati? Insomma, le problematiche che abbiamo nel mercato del lavoro in Italia sono risapute, ma possono esserci delle soluzioni? Scopriamolo nel prossimo paragrafo.

Le soluzioni per il mercato del lavoro italiano: le risposte degli intervistati

L’obiettivo è quello di riavvicinare la domanda e l’offerta di lavoro che, oggi più che mai, sembrano correre su due rette parallele.

Ripetiamo il problema: le aziende non trovano dipendenti da assumere, mentre i dipendenti non trovano un’azienda che possa garantire loro uno stipendio adeguato alle mansioni svolte.

Ebbene, secondo gli intervistati una soluzione può essere quella di introdurre direttamente sulle tasse che deve pagare l’azienda. Infatti, secondo il 36% delle persone, introdurre degli sgravi fiscali per le aziende che assumono disoccupati, potrebbe essere una prima soluzione.

Invece, il 34% richiede una riduzione generale dei costi per le imprese, quindi non solo nel caso di assunzione di disoccupati. In questo modo, i soldi risparmiati in tasse potrebbero essere spesi negli stipendi dei lavoratori.

Oltre a queste campane, il 33% degli intervistati ha parlato anche dell’introduzione del salario minimo, una questione esternamente dibattuta in Italia.

Infine, ci sono coloro che pensano che la causa di tutto sia il Reddito di Cittadinanza e, di conseguenza, chiede la sua abolizione (27%).

