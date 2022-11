Fino a 6.000 euro per ogni apprendista, una regione italiana spinge sui corsi di alta formazione e ricerca. Ecco chi può aderire, come fare domanda e requisiti.

Una regione italiana ha deciso di investire 3,5 milioni di euro in apprendistato, alta formazione e ricerca, per agevolare i giovani e favorire l’ingresso nel mondo del lavoro a ragazzi e ragazze. Significa 6.000 euro per ciascun apprendista assunto nella medesima regione.

Non è una novità che negli ultimi anni per i giovani sia sempre più difficile accedere al mondo del lavoro, anche a causa di un certo “skill gap”, ovvero il divario fra le competenze possedute dagli aspiranti lavoratori e quanto richiede invece il mercato.

In questo contesto, uno strumento particolarmente utile risulta essere l’apprendistato, un contratto di lavoro a tempo indeterminato che ha come obiettivo principale favorire l’occupazione giovanile. Un apprendista ha infatti la possibilità di acquisire una formazione professionale specifica sia “sul campo” che in aula, beneficiando di un approccio primariamente pratico.

Ecco tutte le novità previste dal bando e come richiedere i fondi a disposizione.

Il bando regionale che destina 6.000 euro per ogni apprendista preso in carico: ecco chi sono i beneficiari

La Regione Sicilia ha pubblicato il 7 novembre sul proprio sito un bando per l’apprendistato per l’Alta formazione e la ricerca, promosso dal dipartimento dell’Istruzione, dell’università e del diritto allo studio. Il bando è relativo all’attuazione della misura 4C del Pon IOG (Programma operativo nazionale Iniziativa occupazione giovani). Gli obiettivi del bando, come dichiarato dal dirigente generale per il dipartimento regionale all’istruzione Alberto Pulizzi, sono i seguenti:

“La Regione Siciliana punta su alta formazione e ricerca attraverso una fattiva integrazione fra mondo dell’istruzione e mondo del lavoro, portando avanti una collaborazione sul piano educativo fra impresa e istituzione formativa. Grazie al Piano europeo per la lotta alla disoccupazione giovanile, con lo strumento Garanzia Giovani promuoviamo la crescita professionale dei nostri studenti ma anche del mondo produttivo territoriale".

I soggetti promotori dei percorsi grazie alla sovvenzione regionale saranno gli Istituti tecnici e superiori, le Università, gli enti di ricerca (sia pubblici che privati), e le istituzione dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam), accreditati o in fase di accreditamento per la macrotipologia C “Formazione superiore”.

Termini e requisiti per accedere ai fondi

Il termine ultimo per presentare la propria adesione al Catalogo è il 28 novembre tramite Ciapiweb. Il voucher formativo (di massimo 6.000 euro per ogni apprendista) sarà erogato ai soggetti promotori dopo la fine dell’apprendistato.

Tutti i soggetti promotori interessati a partecipare al bando dovranno avere sede in Sicilia, e saranno ammessi al “Catalogo formativo per l’apprendistato di alta formazione di ricerca della Regione Siciliana”. A loro spetterà assicurare la corretta attuazione delle attività proposte.

Possono fare invece domanda di apprendistato i giovani di età compresa fra 17 e 29 anni, che risultino disoccupati e residenti in Sicilia, o in alternativa in un’altra regione del Sud (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna), che però siano domiciliati in territorio siciliano. Per partecipare al bando, inoltre, sarà necessario aver aderito al programma Garanzia Giovani, ed essere stati presi in carico presso il Centro per l’Impiego Regionale, sottoscrivendo il Patto di Servizio personalizzato, con il quale si è espresso il proprio consenso alla fruizione delle politiche attive previste dal Programma.

I soggetti attuatori saranno da un lato i centri per l’impiego, che dovranno svolgere un’attività di promozione e mediazione tra i destinatari e i soggetti promotori, dall’altro i privati, che assumeranno l’apprendista con un contratto di apprendistato di III livello.

