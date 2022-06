Siamo tutti abituati a lavori standard, da quelli strettamente collegati alla catena di montaggio, riservati agli operai, a quelli dietro una scrivania per gli impiegati. In realtà, ultimamente si sono unite altre tipologie di lavoro a queste due categorie, che sono prettamente digitali. Stiamo parlando degli influencer che sponsorizzano, attraverso storie su Instagram o balletti su TikTok i più svariati prodotti e servizi sul mercato. Ma le occupazioni non sono sintetizzabili in queste tre categorie, poiché esistono dei lavori davvero fuori dal comune.

In questa breve guida andremo a mettere luce su quelle professioni poco conosciute e molto bizzarre. Allacciate le cinture, perché partiamo subito.

Lavori fuori dal comune, la pubblicità sul corpo

Pensavamo di aver visto tutto nella vita, ma in realtà c'è sempre qualcosa pronto a stupirci dietro l'angolo. Parliamo ad esempio di una nuova modalità di fare pubblicità a un'azienda o un servizio. In cosa consiste? Semplice, tatuandosi il corpo.

Ci sono diversi modi per fare tatuaggi sul proprio corpo: si può ricorrere al body painting, attraverso delle vernici apposite che possono essere spalmate addosso alle persone, si può utilizzare anche il metodo degli stickers, dei veri propri adesivi che si attaccano sulla pelle e creano un effetto tatuaggio naturale.

Ma può essere utilizzato anche un vero e proprio tatuaggio fatto con inchiostro e ago. Tutti e tre i metodi, dal più particolare al più duraturo, per non dire permanente, possono essere retribuiti se alla base c'è un accordo tra l'azienda che vuole pubblicità è il soggetto che vuole pubblicizzarla.

Si pensi che attraverso questo metodo di lavoro fuori dal comune si possono guadagnare da 100 a 5.000 euro per una sola pubblicità. In Italia questa tendenza non si è mai sviluppata, a parte qualche raro caso di body painting.

Lavori fuori dal comune: il manichino vivente e lettore di rossetto

Passiamo ora al settore fashion. Sapevate che esistono dei veri e propri lavori come manichini viventi? Si tratta di soggetti che lavorano all'interno di stand espositivi o di boutique che mostrano ai clienti come veste un capo di abbigliamento.

In questo caso il potenziale cliente potrà evitare di provare l'abito prima di acquistarlo e osservarlo addosso a un altro soggetto. Possiamo definire il manichino vivente come un'evoluzione del modello o della modella. Dalle passerelle si passa negli store, dove si possono guadagnare fino a 50 $ all’ora per svolgere questo lavoro fuori dal comune.

Passiamo a un'altra professione fuori dall'ordinario: il lettore di rossetto! Sembra pazzia, ma esistono soggetti che riescono a leggere il futuro o la personalità di qualcuno attraverso le sue labbra.

Una volta spalmato il rossetto sulle labbra e appoggiato qualcosa su di esse, come ad esempio un pezzo di carta, il lettore di Rossetti potrà procedere con il suo lavoro.

Non si tratta al 100% di un lavoro fuori dal comune, anche perché siamo abituati a chi legge la mano o i tarocchi, dunque, perché non farlo anche con le impronte delle labbra?

Se volete animare il vostro party a tema con un lettore di rossetto professionista potrete spendere dai 25 ai 50 $ all'ora. Questa professione non è molto in uso in Italia, ma non possiamo dire la stessa cosa degli Stati Uniti.

Lavori fuori dal comune: lo spaventapasseri umano e il cuoco sottomarino

Passiamo, ora, ad analizzare una professione molto particolare. Stiamo parlando dello spaventapasseri umano. Siamo abituati a vedere gli spaventapasseri nei cartoni animati, nei film e nelle serie tv, un esempio lo possiamo trovare nella stagione 2 di Stranger Things.

Ma veniamo a noi, lo spaventapasseri non è solo un manichino utilizzato per abbellire film di animazione o per far scappare gli uccelli nei campi, perché può diventare davvero un lavoro.

Questa attività viene svolta nelle vicinanze di un campo coltivato o di un giardino, per fare in modo che uccelli rapaci, merli ecc. non si cibino del raccolto. Per svolgere questa professione fuori dal comune si possono percepire dai 10 ai 15 $ all'ora.

Muoviamoci dalla campagna al mare, ad analizzare la professione del cuoco sottomarino. Sembrerà strano, ma anche nei sommergibili si mangia al termine della giornata lavorativa.

Per svolgere questa professione fuori dall'ordinario sono richiesti più di sei anni di esperienza di cucina professionale in mare. Una volta accertata l'esperienza il lavoro come cuoco sottomarino potrà iniziare.

Si pensi che un cuoco senior in Australia, che ovviamente deve navigare sotto mari e oceani, può arrivare a percepire uno stipendio di 200.000 $ all'anno.

Lavori fuori dal comune: guardia per le case di lusso e gattara

Passiamo agli ultimi due lavori fuori dal comune, partendo con il primo: la guardia per le case di lusso. In cosa consiste questo lavoro? Lavorare non è mai stato così semplice: si tratta di un'occupazione retribuita con circa 200 $ a settimana per curare la casa di qualche ricco proprietario, durante la sua assenza.

Questo soggetto dovrà occupare la casa mentre il proprietario è fuori, servendosi e facendo come se fosse a casa sua. L'obiettivo è assicurarsi che non entrino ladri in casa e che nulla accada all'abitazione mentre il proprietario non è presente.

Diciamoci la verità, chi non vorrebbe essere pagato per dormire, mangiare, prendere il sole, fare un tuffo in piscina - se presente - e guardare la televisione? Anche in questo caso la professione non è molto diffusa in Italia, dove tendenzialmente si lasciano le chiavi a amici o parenti, oltre che conoscenti i vicini di casa, ma è invece molto diffusa negli Stati Uniti.

Arriviamo ora all'ultimo tra i lavori fuori dal comune che abbiamo analizzato in questa guida. Parliamo della gattara, o del gattaro. Abbiamo un esempio di questo tipo di lavoro poco fuori alla città di Londra. Senza scherzarci sopra, si tratta di un lavoro che consente di prendersi cura dei gatti randagi o di gatti che hanno bisogno di cure.

Per svolgere questo lavoro il soggetto può essere ricompensato settimanalmente con 100 £. Si tratta di una professione che ha come obiettivo quello di curare e far star bene i nostri amici pelosi.

Lavori fuori dal comune, un piccolo riassunto

In questa breve guida abbiamo mostrato alcuni dei lavori poco comuni che esistono al mondo. Lavori che sono lontani anni luce dal nostro concetto di professione ordinaria, come potrebbe essere un dipendente che svolge il suo lavoro nell'ufficio o un operaio addetto alla catena di montaggio.

A volte, infatti, basta solo avere un briciolo di astuzia e un po’ di lungimiranza per dare vita a una vera e propria professione. In questo caso, la maggior parte dei lavori fuori dal comune che abbiamo analizzato prima, non si è affermata nel mondo del lavoro.

Ci sono, però, casi in cui professioni inventate si sono affermate nel mondo del lavoro. Abbiamo parlato all'inizio, infatti, del lavoro dell'influencer, creato dall'imprenditrice digitale Chiara Ferragni.

La Ferragni ha iniziato la sua carriera facendosi fotografare con i suoi outfit e postandoli su Instagram, taggando sempre la casa di moda degli abiti. Con il tempo i marchi hanno iniziato a notarla e a pagarla per sponsorizzarli sui social.

Ora, la nota influencer italiana è proprietaria di una sua linea di abbigliamento, oltre che scarpe, occhiali da sole e make up. Ad oggi, per sponsorizzare un vestito, una borsa o qualsiasi altro accessorio su Instagram, Chiara riceve più pi 50 mila € per singolo post.