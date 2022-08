Buone, anzi ottime notizie per i per disoccupati che percepiscono la nuova assicurazione sociale per l'impiego: INPS ha fatto uscire le nuove date di accredito e partiranno proprio da domani. Attenzione, però, perché il pagamento non è rivolto a tutti, ma solo ad alcuni percettori fortunati. Andiamo subito a scoprire chi la riceverà in anticipo.

Buone, anzi ottime notizie per i per disoccupati che percepiscono la nuova assicurazione sociale per l'impiego Naspi: INPS ha fatto uscire le nuove date di accredito e partiranno proprio da domani. Attenzione, però, perché il pagamento non è rivolto a tutti, ma solo ad alcuni percettori fortunati. Andiamo subito a scoprire chi la riceverà in anticipo.

Accredito straordinario Naspi, in arrivo già da domani 1/09: ma solo per questi percettori

Abbiamo detto più e più volte, durante le nostre rassegne sui pagamenti INPS che, nonostante gli accrediti vengano fatti mensilmente per flussi di pagamento, le date di erogazione della nuova assicurazione sociale per l'impiego sono abbastanza standard.

Solitamente, infatti, le ricariche della prestazione partono intorno alla data dell’8 di ciascun mese, per poi proseguire fino alla fine della mensilità. Questo mese, però, l'istituto di previdenza sociale pare abbia messo il turbo e abbia iniziato le lavorazioni con un netto anticipo rispetto al solito.

Sui fascicoli previdenziali dei percettori dell'indennità di disoccupazione, infatti, sono già uscite due date di accredito: quella del 1° settembre e quella del 2 settembre, rispettivamente giovedì e venerdì di questa settimana. Come abbiamo detto poc'anzi, però, questa ricarica è destinata solamente ad alcuni percettori e non a tutta la platea dei beneficiari.

Andiamo subito a scoprire a chi sarà rivolta la nuova ricarica.

Pagamento Naspi in anticipo: ecco a chi

Abbiamo già detto più volte che i percettori della nuova ricarica Naspi, in super anticipo, non saranno i beneficiari standard. La domanda, allora, viene spontanea: a chi sono rivolti i pagamenti dell'indennità di disoccupazione in arrivo domani e dopodomani? Semplice, tutti quei cittadini che hanno richiesto la prestazione all’istituto nazionale per la previdenza sociale nei mesi di luglio e agosto.

Gli accrediti sono facilmente visibili sul fascicolo previdenziale Inps del cittadino, effettuando l'accesso con una fra le identità digitali tra SPID, CNS, CIE.

Ecco quando arriverà la Naspi per gli altri percettori

Per gli altri percettori la Naspi arriverà, come di consueto, a partire dall’8 settembre o intorno a quella data. In seguito, i pagamenti della prestazione INPS continueranno ad arrivare fino a fine mese, a seconda della data in cui è stata presentata la domanda, della provincia o della città in cui risiede il beneficiario del sussidio.

Ricordiamo che la durata massima del beneficio è di 24 mesi, pertanto, la Naspi potrà continuare ad arrivare nelle tasche dei percettori per due anni consecutivi.

Il taglio del 3% sulla misura

Da gennaio, inoltre, ha ripreso ad essere applicato il décalage del 3% sull’importo della Naspi. Il taglio dell'importo era stato bloccato nel 2021 a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto-legge sostegni bis dello scorso 25 maggio 2022.

Il décalage del 3% non è altro che un taglio progressivo dell'importo corrisposto dall’Inps che viene applicato a partire dal sesto mese di fruizione del beneficio, mentre per tutte quelle disoccupazioni che sono avvenute entro il 31 dicembre 2021 il taglio progressivo dell'importo viene applicato a partire dal quarto mese di fruizione.

La Naspi, inoltre, viene corrisposta con cadenza mensile ai lavoratori che non possiedono un contratto di lavoro di tipo subordinato e che hanno perso in maniera involontaria il proprio lavoro. In particolare, potranno richiedere l'indennità di disoccupazione:

i soci lavoratori di cooperative

i dipendenti del settore dell'amministrazione pubblica a tempo determinato

gli apprendisti

il personale artistico con un rapporto lavorativo di tipo subordinato

Infine, attraverso la legge di bilancio 2022 è stata ampliata la platea dei beneficiari della Naspi: da gennaio dell'anno corrente l'indennità di disoccupazione potrà essere percepita anche dai lavoratori operai agricoli a tempo indeterminato.

Dopo la Naspi c’è sempre il Bonus Irpef

Ricordiamo, inoltre, che dopo gli accrediti della nuova assicurazione sociale per l'impiego INPS effettua i pagamenti del Bonus Irpef di 100 euro, che non è altro che il taglio del cuneo fiscale. Si tratta dell'ex bonus Renzi che viene percepito mensilmente dai lavoratori dipendenti e dai disoccupati che percepiscono la Naspi.

Con la legge di bilancio 2022 e con la nuova riforma fiscale sono stati modificati i requisiti per poter percepire questo sostegno economico di 100 euro sia in busta paga che sulla disoccupazione:

all'inizio i 100 euro venivano corrisposti a tutti quei cittadini che avevano redditi entro i 28.000 euro, dal 2022 il requisito è stato abbassato a 15.000 euro. Gli accrediti di questo sostegno, tendenzialmente, partono nella seconda metà del mese, a partire dal 15, pertanto potrete controllare i vostri fascicoli previdenziali intorno a quella data poiché INPS inizierà effettuare le lavorazioni.

