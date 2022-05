Sei alla ricerca di un impiego? Sei nel posto giusto al momento giusto! In questo articolo andremo ad osservare tutte le offerte di lavoro attive per la catena Acqua & Sapone e a scoprire insieme come inviare la candidatura online.

Le posizioni aperte sono rivolte a tutti, a persone con più o con meno esperienza, a giovanissimi e a meno giovani, con o senza un titolo di studio. Insomma, andiamo subito a vedere di cosa si tratta.

Acqua & Sapone, la storia del marchio, presente in Italia dal 1992

Quando parliamo di Acqua & Sapone ci riferiamo alla più grande catena di bellezza e di igiene della persona in Italia, presente nel nostro mercato da, ormai, trent'anni.

Il gruppo è attivo dal 1992 e negli anni è arrivato ad aprire addirittura 800 punti vendita su tutto il territorio nazionale. Il marchio è in costante crescita e il suo successo lo deve sicuramente alla specializzazione e alla forte conoscenza del settore di riferimento.

A&S è sempre all'avanguardia e propone ai suoi clienti una vasta, anzi vastissima, varietà di prodotti, oltre che una forte competenza e convivenza in un ambiente innovativo, moderno ed accogliente.

I prodotti vanno dal make-up ai profumi, dagli accessori per la casa, hai prodotti per l'igiene. La catena offre un'infinità di prodotti tra le migliori marche in circolazione, oltre che le ultimissime novità sul mercato, molto spesso in anteprima, offerte sempre al massimo della convenienza.

Tutti i negozi di Acqua & Sapone sono rigorosamente ideati per fornire al cliente un percorso dinamico e contemporaneamente armonico e spazioso. Il cliente è sempre coccolato, dall'esposizione dei prodotti, al supporto del personale, pronto ad aiutare o a fornire consigli, per rendere la propria spesa un'esperienza semplice e piacevole.

Andiamo, ora, a scoprire insieme tutte le offerte di lavoro e come inviare la candidatura.

Acqua & Sapone, offerte di lavoro in: Lombardia, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata

Portiamo subito quelle offerte di lavoro appena descritte nelle seguenti regioni. La figura principalmente richiesta è quella dell'addetto alle vendite.

L’Addetto alle Vendite è una figura professionale sempre molto ricercata, soprattutto in seguito delle nuove aperture di punti vendita nel settore della Grande Distribuzione Organizzata e del retail. Questo fa in modo che ci siano grandissime quantità di offerte di lavoro per questa figura comunemente conosciuta con il nome “Commesso”.

Ecco le posizioni aperte:

Lombardia:

Saronno, Varese - nuova apertura





Cologno Monzese, Milano - nuova apertura





Magnago, Milano - nuova apertura





Vimodrone, Milano - nuova apertura





Costa volpino, Bergamo - nuova apertura

Altre posizioni sono aperte in:

Molise

Abruzzo

Marche

Anche la regione Puglia offre posti di lavoro:

Polignano a mare, Bari - nuova apertura





Martano, Lecce - nuova apertura





Bari, Bari





Copertino, Lecce - nuova apertura

Offerte di Lavoro per tirocinanti e categorie protette

Altre due posizioni aperte in Italia per categorie protette art. 18 comma 2 della Legge 68/99, in particolare, il marchio scrive “solo orfani” e aspiranti tirocinanti. Ricordiamo che:

L’art. 18 della legge 68/99 prevede che in attesa di una disciplina organica sul diritto al lavoro delle altre categorie protette possono essere iscritti negli appositi elenchi del collocamento obbligatorio

In questi due casi, per effettuare la candidatura, basterà premere QUESTO LINK. Una volta selezionata l’offerta più in linea con il vostro stato attuale - orfani o aspiranti tirocinanti - potrete osservare la job description e, se in linea con i vostri interessi, procedere premendo il pulsante “candidati”.

Per gli aspiranti tirocinanti, il marchio sottolinea che:

“Nei nostri Punti Vendita c'è l'opportunità di svolgere percorsi formativi per chi non ha mai operato nel settore commercio; i destinatari devono essere persone dinamiche, spigliate, predisposte ad interagire con il pubblico.”

Una volta premuto il pulsante potrete effettuare l'accesso nel portale come utente già registrato, tramite indirizzo e-mail valido e password, oppure registrarvi sul momento.

Per questa seconda ipotesi dovrete scegliere un indirizzo mail valido, scegliere la password e riconfermarla.

Per la candidatura di Acqua & Sapone è sempre consigliabile allegare il vostro curriculum vitae.

A&S per Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lazio e Sardegna

Per effettuare una candidatura nelle regioni di:

Valle d'Aosta

Piemonte

Liguria

Lazio

Sardegna

dovrete premere questo link e selezionare nel menu a tendina la voce con le Regioni indicate. Vi si aprirà una nuova schermata in cui comparirà un pulsante con scritto “fai click qui”.

Vi si aprirà in questo modo una nuova pagina in cui dovrete inserire tutti i vostri dati: nome, cognome, il vostro indirizzo mail, la vostra richiesta, la regione in cui vivete, la provincia e il cap.

Successivamente, dove appare la scritta file, dovrete allegare il vostro curriculum, preferibilmente nel formato pdf. Per completare la vostra candidatura basterà spuntare la casella relativa alla privacy e, successivamente premere il pulsante “invia”.

Inviare la candidatura nelle altre regioni d’Italia

Per inviare la candidatura nelle regioni di Toscana o Umbria, Campania o Calabria, Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna, il format sarà il medesimo.

Vi basterà accedere alla sezione lavora con noi e selezionare, nel menu a tendina, il campo in cui è indicata la vostra regione di riferimento. Si aprirà una nuova scheda in cui dovrete compilare un form per inoltrare la vostra candidatura.

Anche in questo caso sarà necessario inserire i vostri dati, quali: nome e cognome, indirizzo e-mail valido, città provincia e indirizzo di residenza e un numero di cellulare.

In seguito, dovrete completare la casella con scritto presentazione inserendo una piccola descrizione di chi siete, quali esperienze avete e descrivere la vostra motivazione. Lo step successivo sarà la scelta del file: dovrete inserire il vostro curriculum vitae e, infine, dopo aver selezionato il consenso sulla privacy, dovrete premere invia candidatura.

Candidature Acqua & Sapone per la regione Sicilia

Per la Regione Sicilia la procedura di Candidatura online sarà leggermente diversa. Partendo sempre con il premere il link con scritto lavora con noi, dovrete selezionare nel menu a tendina la vostra regione, in questo caso Sicilia. Nella schermata che vi comparirà troverete un link con scritto fai click qui.

Il sistema vi indirizzerà in una nuova pagina: Leto s.r.l. Anche qui nella home troverete un'icona con scritto lavora con noi, premendola vi si aprirà una nuova scheda da compilare. Questa scheda sarà un po’ più lunga delle altre poiché dovrete inserire:

dati anagrafici con nome, cognome, data di nascita, sesso, codice fiscale, nazionalità, stato civile e, nel caso, categoria protetta;





con nome, cognome, data di nascita, sesso, codice fiscale, nazionalità, stato civile e, nel caso, categoria protetta; si passerà poi ai dati relativi al contatto e alla vostra residenza : stato di residenza e regione di residenza, provincia, comune e cap, indirizzo, mail, telefono e cellulare;





: stato di residenza e regione di residenza, provincia, comune e cap, indirizzo, mail, telefono e cellulare; l'altro campo riguarderà le informazioni sul lavoro , dunque, l'area di interesse, la provincia di interesse, la vostra disponibilità a viaggiare, la patente, se siete automuniti o meno, qual è la vostra posizione attuale, se siete disponibili a sottoscrivere contratti a tempo determinato, qual è la vostra tipologia di contratto richiesta e se siete disponibili a fare degli stage;





, dunque, l'area di interesse, la provincia di interesse, la vostra disponibilità a viaggiare, la patente, se siete automuniti o meno, qual è la vostra posizione attuale, se siete disponibili a sottoscrivere contratti a tempo determinato, qual è la vostra tipologia di contratto richiesta e se siete disponibili a fare degli stage; dovrete poi inserire delle informazioni relative al vostro percorso di studi : il diploma, il voto del diploma e la data di conseguimento del diploma, la laurea, il voto di laurea e la data di conseguimento della laurea; nella casella sottostante potrete inserire i vostri corsi di specializzazione frequentati o master;





: il diploma, il voto del diploma e la data di conseguimento del diploma, la laurea, il voto di laurea e la data di conseguimento della laurea; nella casella sottostante potrete inserire i vostri corsi di specializzazione frequentati o master; gli ultimi due passaggi riguarderanno le lingue conosciute e a che livello, oltre che le vostre conoscenze informatiche ;





e a che livello, oltre che ; Infine, dovrete inserire una vostra breve presentazione personale, descrivendo chi siete, le vostre aspirazioni e le vostre capacità, selezionare come siete venuti a conoscenza del sito di Acqua & Sapone e allegare il vostro curriculum vitae, con foto a colori e in formato pdf.

Accettata la privacy potrete inviare la vostra candidatura. In questo modo rimarrete nel database anche per altri lavori.

