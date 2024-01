Quanto guadagna un addestratore cinofilo? Tutto su questa figura professionale

Oggi i cani sono considerati molto più che semplici animali domestici. Il cane rappresenta per molti italiano un vero e proprio membri della famiglia.

In questo contesto, la figura professionale dell’addestratore cinofilo emerge come un professionista cruciale per garantire il benessere del cane e assicurare un ottimo rapporto tra cane e padrone.

Ma quanti di noi conoscono davvero il lato finanziario della carriera professionale come addestratore cinofilo?

In questo articolo, dunque, vediamo insieme quanto guadagna un addestratore cinofilo e quali sono le opportunità che rendono questa professione tanto gratificante economicamente quanto emotivamente.

Addestratore cinofilo: di cosa si occupa

L’addestramento di cani rappresenta certamente una professione appassionante e gratificante, ma diventare un addestratore cinofilo richiede dedizione e conoscenze specifiche.

Per questo è bene, prima di vedere quanto guadagna un addestratore cinofilo, di cosa si occupa e quali sono le sue principali funzioni.

Un addestratore cinofilo non si limita a insegnare comandi di base. La professione offre molteplici opportunità, come la collaborazione con organizzazioni che addestrano cani per compiti speciali, ad esempio, per assistere persone non vedenti o partecipare alle operazioni di ricerca e soccorso.

Gli addestratori possono anche lavorare con cani in vista di concorsi, supportando i proprietari a preparare i loro animali a quattro zampe per competizioni differenti, come ad esempio quelli di portamento ed eleganza.

Al contempo, un altro ambito in cui viene richiesta spesso la professione di un addestratore cinofilo è quello della caccia.

Spesso, infatti, i proprietari di cani da caccia necessitano del supporto di questa figura professionale per educare al meglio il proprio cane, per il raggiungimento degli obiettivi.

Quanto guadagna un addestratore cinofilo

Come accade molto spesso, per altre figure professionali anche molto diverse da questo ambito, il guadagno di un addestratore cinofilo varia in base a diversi fattori.

Tra gli aspetti che incidono particolarmente sugli importi del guadagno di un addestratore cinofilo, ci sono sicuramente la sua esperienza, la posizione geografica e le sue specializzazioni conseguite durante il percorso formativo.

In linea generale, per una seduta di addestramento, gli addestratori cinofili possono richiedere in media dai 70 ai 100 euro per ogni seduta.

Tenendo conto di queste tariffe, possiamo parlare di un guadagno medio mensile dai 700 ai 1.000 euro, fino ad arrivare a guadagni più elevati di circa 1.500 euro, in base al tipo di servizio offerto e al tempo dedicato a questa professione.

Tuttavia, occorre precisare che tali entrate, essendo considerate come guadagni di un lavoro autonomo, sono soggette a tasse e contributi.

A questo proposito, quando un addestratore cinofilo svolge la sua professione come libero professionista, non è necessaria l’iscrizione alla Camera di Commercio.

Va detto, infine, che le opportunità di guadagno per un addestratore cinofilo possono aumentare considerevolmente nel momento in cui si decide di fornire anche servizi aggiuntivi come lezioni a domicilio, dog sitting e toelettatura.

Discorso diverso, invece, per quegli addestratori cinofili che svolgono la loro professione come lavoratori dipendenti. In questo caso, gli importi dello stipendio mensile medio cambiano a seconda dell'azienda o dell'organizzazione presso cui sono stati assunti.

Se sei interessato a scoprire come diventare un addestratore cinofilo, ti consigliamo la lettura di questo articolo: Addestratore cane: ecco quanto guadagna e come diventarlo in Italia.