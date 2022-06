Non hai un lavoro, non riesci a trovarne uno adatto a te e hai bisogno di un aiuto? Allora questo è l'articolo che fa al caso tuo! In questa breve guida, infatti, andremo a vedere nel dettaglio tutte le agevolazioni disoccupati 2022. Vedremo chi può percepirle, dunque i requisiti necessari, e come si può presentare la domanda all'Inps. Andiamo subito a scoprire tutto, insieme!

Agevolazioni disoccupati 2022, requisiti per richiedere il RdC all’Inps

Partiamo subito con una delle prestazioni più conosciute che viene pagata mensilmente dall'Istituto nazionale per la previdenza sociale: il reddito di cittadinanza.

Questo sostegno economico mensile non viene pagato solamente ai disoccupati, ma può anche essere percepito da coloro che svolgono un lavoro a basso reddito. Potranno, infatti, richiedere la misura all’Inps tutti coloro che rispettano i seguenti requisiti:

ISEE , l'indicatore della situazione economica equivalente aggiornato dovrà risultare pari o inferiore a 9.360 € annui;





, l'indicatore della situazione economica equivalente aggiornato dovrà risultare pari o inferiore a 9.360 € annui; il patrimonio immobiliare , invece, dovrà essere pari o inferiore a 30.000 €, attenzione però perché il patrimonio immobiliare che verrà preso in considerazione sarà quello differente dalla prima casa di abitazione;





, invece, dovrà essere pari o inferiore a 30.000 €, attenzione però perché il patrimonio immobiliare che verrà preso in considerazione sarà quello differente dalla prima casa di abitazione; patrimonio finanziario dovrà essere di massimo 6.000 €, ma potrà essere aumentato in funzione del numero dei componenti della famiglia e delle loro disabilità – se presenti;





dovrà essere di massimo 6.000 €, ma potrà essere aumentato in funzione del numero dei componenti della famiglia e delle loro disabilità – se presenti; il reddito familiare , inoltre, dovrà essere anch'esso pari o inferiore a 6.000 € annui moltiplicati per la scala di equivalenza. Questo requisito è stato innalzato fino a 9.360 €qualora il nucleo familiare richiedente abbia la residenza in un'abitazione in affitto;





, inoltre, dovrà essere anch'esso pari o inferiore a 6.000 € annui moltiplicati per la scala di equivalenza. Questo requisito è stato innalzato fino a 9.360 €qualora il nucleo familiare richiedente abbia la residenza in un'abitazione in affitto; infine, per richiedere agevolazioni disoccupati 2022 del reddito di cittadinanza occorrerà essere un cittadino italiano, europeo o un lungo soggiornante residente in Italia da almeno 10 anni. Gli ultimi due anni dovranno essere in via continuativa.

Come posso fare domanda all’Inps per ottenere il RdC come Agevolazioni disoccupati 2022?

Abbiamo visto che il reddito di cittadinanza è compreso tra le agevolazioni disoccupati 2022 e, in particolare, abbiamo visto tutti i requisiti necessari per richiederlo all'istituto incaricato dei pagamenti Inps.

Scopriamo adesso come può essere richiesta la prestazione ideata dal Movimento 5 stelle per combattere la povertà:

innanzitutto, attraverso lo SPID, il sistema pubblico di identità digitale . Attraverso questa identità digitale potrete accedere con le credenziali del vostro gestore e richiedere il reddito di cittadinanza direttamente online;





. Attraverso questa identità digitale potrete accedere con le credenziali del vostro gestore e richiedere il reddito di cittadinanza direttamente online; un altro modo per richiedere la prestazione è presentare la domanda presso un ufficio di Poste Italiane ;





; presso un Centro di Assistenza Fiscale.

In queste due ultime ipotesi potrete chiedere il RdC come agevolazioni disoccupati 2022 compilando il modulo che troverete a questo link.

Voi qualora uno o più componenti della famiglia dovesse svolgere un'attività lavorativa, avviata durante il periodo di riferimento dell'indicatore della situazione economica equivalente o successivamente adesso, è consigliabile presentare insieme alla domanda di reddito di cittadinanza anche:

modello RdC/PdC ridotto

modello RdC/PdC esteso

Agevolazioni disoccupati 2022, richiedi subito la Naspi all’Inps

Passiamo ora alla seconda tra le agevolazioni disoccupati 2022 versata sempre dall'Inps. Stiamo parlando della nuova assicurazione sociale per l'impiego, un vero e proprio reddito mensile pagata dall'Istituto nazionale per la previdenza sociale a coloro che sono in una situazione di disoccupazione involontaria da dopo il 1° maggio 2015.

Anche per ottenere la Naspi l'ex lavoratore interessato dovrà provvedere inoltrare la domanda all'Inps. Ricordiamo ancora una volta che la nuova assicurazione sociale per l'impiego si rivolge a tutti i lavoratori con un rapporto di lavoro subordinato che hanno perso l'occupazione in maniera involontaria.

Si tratta, in particolare, di:

apprendisti;

personale artistico con lavoro subordinato;

dipendenti a tempo determinato delle amministrazioni pubbliche

soci lavoratori di cooperative con un contratto di lavoro subordinato con le stesse cooperative.

È bene sottolineare che dal 1° gennaio 2022, la Naspi può essere richiesta (e percepita) come agevolazioni disoccupati 2022, da tutti gli operai agricoli a tempo indeterminato.

Ecco quando e come richiedere la Naspi tra le agevolazioni disoccupati 2022 pagate dall’Inps

Andiamo ora a vedere nel dettaglio quando può essere richiesta la nuova assicurazione sociale per l'impiego, una tra le agevolazioni disoccupati 2022, all'istituto incaricato dei pagamenti.

La Naspi potrà essere domandata all’Inps successivamente l'ottavo giorno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Se la domanda per ottenere la Naspi viene presentata all'Inps entro le canoniche 8 giornate, questa potrà essere ottenuta a partire dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro

Spetterà inoltre dal giorno successivo in cui verrà richiesta tramite domanda all'Inps, se questa sarà stata inoltrata dopo gli 8 giorni dalla data di cessazione del rapporto del lavoro.

La nuova assicurazione sociale per l'impiego può essere percepita dall’ottavo giorno successivo al termine del periodo di maternità, malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale o preavviso, nel caso in cui la domanda risulti essere stata presentata all’Inps entro gli 8 giorni.

Viceversa, questa agevolazioni disoccupati 2022 potrà essere ottenuta il giorno successivo la presentazione della domanda una volta scaduti gli otto giorni.

Infine:

“La NASpI potrà essere richiesta e percepita a partire dal trentesimo giorno conseguente al licenziamento per giusta causa, nel caso in cui la domanda verrà inoltrata entro i 38 giorni. Oppure, dal giorno successivo alla presentazione della richiesta all’INPS, se presentata oltre il trentottesimo giorno successivo al licenziamento, ma entro i termini di legge.”

Agevolazioni disoccupati 2022, il Bonus 200€ una tantum pagato da Inps

Concludiamo la nostra breve guida sulle agevolazioni disoccupati 2022 parlando di un bonus introdotto lo scorso inizio maggio tra i sostegni pagati dall'Inps, per volontà del governo Draghi.

Si tratta di un sostegno economico del valore di 200 € che viene erogato una tantum alle seguenti categorie di lavoratori e non:

percettori di reddito di cittadinanza;





soggetti percettori di Naspi;





pensionati;





disoccupati percettori di Dis-Coll;





lavoratori stagionali;





lavoratori autonomi;





lavoratori.

Il requisito minimo per percepire questo sostegno economico, che sappiamo con certezza che verrà pagato dall'Inps il prossimo mese di luglio, sarà quello di avere un reddito che non superi i 35.000 €.

Per i percettori di reddito di cittadinanza i 200 € verranno integrati con la rata di luglio , solo se nel nucleo beneficiario non siano presenti altri soggetti con il diritto all'indennità perché appartenenti ad altre categorie.





, solo se nel nucleo beneficiario non siano presenti altri soggetti con il diritto all'indennità perché appartenenti ad altre categorie. Per i disoccupati che percepiscono la Naspi o Dis-Coll arriverà in automatico attraverso un pagamento Inps.

Per sapere di più sulle altre categorie vi consigliamo la lettura di questo nostro articolo.

Insomma, abbiamo visto che esistono diverse agevolazioni disoccupati 2022, in particolare pagate dall'Inps. Se volete sapere di più su un'altra agevolazione per le partite IVA vi consiglio la lettura di questo nostro articolo riguardante il bonus ISCRO – indennità straordinaria di continuità reddituale operativa – sempre pagato da Inps con un minimo di 250€ fino ad un massimo di 800€.