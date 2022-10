Con il decreto aiuti -ter è stato inserito un nuovo sostegno per i lavoratori dipendenti, sia della Pubblica Amministrazione, che del settore privato, che si tradurrà in un aumento in busta paga fino a 150 euro nel mese di novembre, ma non è la sola novità, perché finalmente sono stati confermati gli incrementi del 2% sugli importi degli stipendi.

2 nuovi aiuti a lavoratori dipendenti in busta paga già a ottobre: fino a 280 euro in più

La crisi economica si fa sempre più sentire nelle tasche degli italiani. I prezzi dei prodotti tra le corsie dei supermercati hanno raggiunto cifre mai viste, così come i prezzi delle bollette di luce e gas, che toccano un +60% in più rispetto allo stesso periodo nel 2021.

Insomma, il Governo deve prendere al più presto soluzioni stabili per aiutare i propri cittadini, soprattutto quelli maggiormente in crisi, quelli con i redditi meno elevati. La situazione è drammatica anche in tutto il resto d’Europa, anche se l’Italia ha un triste primato, insieme alla Romania: con l’inflazione e il conseguente l’aumento stratosferico dei prezzi sono aumentati anche pensioni e stipendi nell’UE, ma nel Bel Paese no.

Le buste paga dei lavoratori non segnalano alcun tipo di incremento, se non uno sgravio contributivo imposto con la Legge di Bilancio 2022 dello 0.8%. Occorre, dunque, ridare quanto prima potere di acquisto agli stipendi e alle pensioni.

Per questo motivo, per tamponare la situazione, il Governo uscente Draghi ha introdotto nel decreto-legge aiuti -ter un nuovo sostegno economico che andrà nella busta paga dei lavoratori dipendenti già dal mese di novembre, mentre è stato confermato con il messaggio INPS n. 3499 del 26 settembre 2022 l’aumento dello sgravio contributivo di 1.2 punti percentuali. Andiamo subito a scoprire insieme tutte le novità.

150 euro in più in busta paga a novembre

Ormai è diventata famosissima la nuova indennità una tantum del decreto-legge Aiuti -ter. Si tratta dell’indennità gemella del bonus 200 euro una tantum introdotto nel DL 50 e riconfermato con il DL 115, che verrà corrisposta nel mese di novembre direttamente in busta paga.

Il nuovo aiuto arriverà unicamente ai cittadini lavoratori dipendenti che nel mese di novembre avranno una retribuzione imponibile non superiore a 1.538 euro.

Ricordiamo che la soglia reddituale del nuovo bonus contro il caro vita e caro bollette è stata abbassata di 15 mila euro rispetto all’altra indennità, per cui il limite era fissato a 35 mila euro.

Come funziona l’incremento per i lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato? Scopriamolo subito.

Aumento stipendio a novembre, come fare

Siete lavoratori dipendenti della Pubblica Amministrazione o del settore privato? La vostra retribuzione imponibile a novembre non supera i 1.538 euro? Allora potrete godere dell’aumento in busta paga di 150 euro.

Per la pubblica amministrazione funzionerà proprio come per l’indennità 200 euro: INPS e il Ministero dell’Economia e delle Finanze incroceranno i dati dei possibili percettori per corrispondere il sostegno solo a chi ha i requisiti idonei.

I lavoratori del settore privato, invece, dovranno compilare un’autodichiarazione in cui si attesti di:

avere una retribuzione imponibile a novembre non superiore a 1.538 euro

non avere all’interno del nucleo ISEE altri percettori del sostegno, come ad esempio beneficiari di pensione o RdC;

non aver percepito già l’aumento in busta paga da un altro datore di lavoro.

Busta Paga, aumenti fino a 240 euro ecco per chi

Con il messaggio n. 3499 dello scorso 26 settembre 2022, INPS ha confermato un aumento di 1.2 punti percentuali dello sgravio contributivo per chi ha una busta paga lorda non superiore a 2.692 euro. Insomma, si tratta di un nuovo sgravio del 2% confermato per le ultime sei mensilità dell’anno, da luglio a dicembre 2022, compresa la tredicesima mensilità.

Tale incremento, come dicevamo, è stato approvato per il mese di luglio fino alla fine dell’anno, ma la sua decorrenza potrebbe corrispondere proprio al mese corrente. Insomma, il primo aumento potrebbe arrivare già ad ottobre

Ma cosa si intende con sgravio contributivo? Semplice, intendiamo la quota di contributi che è dovuta dallo stesso lavoratore dipendente. Per non allungarci troppo, si tratta di una minore differenza tra lordo corrisposto dall’azienda e netto in busta paga percepito dal lavoratore.

Quali sono gli aumenti

Facciamo qualche esempio, su una busta paga di 1.000 euro si risparmieranno 20 euro al mese da luglio a dicembre, per un totale di 120 euro (senza contare la tredicesima) di aumento, mentre su una busta paga di 2.000 euro, si arriverà a guadagnare anche 40 euro al mese per sei mesi, fino ad un incremento totale fino a dicembre di 240 euro.

La tredicesima gode dello sgravio al 2%

Sì, anche la tredicesima mensilità godrà dello sgravio contributivo del 2%, pertanto, al totale (massimo) di 240 euro dovranno essere sommati 40 euro in più a dicembre, e si avrà nel complesso un aumento in busta paga di 280 euro in sette mesi.

Attenzione, però, perché questo incremento è valido solo per coloro che hanno una busta paga lorda che non superi i 2.692 euro, dunque, per chi ha un reddito da lavoro dipendente inferiore a 35 mila euro l’anno.

