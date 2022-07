Diversi sono gli aiuti sociali per chi non lavora o, comunque, si trova nello status di disoccupato. C’è chi riceve un tantum come aiuto economico promosso come garanzia della forte carenza di liquidità prodotta dal grave aumento dei prezzi al consumo. In buona sostanza, gli aiuti sociali messi in campo dall’INPS sono rivolti a garantire un’indennità economica ai disoccupati percettori della Naspi, a fornire un supporto economico come contrasto alla povertà assoluta. Per cui, entra in gioco l’ammortizzatore sociale, ovvero il Reddito di cittadinanza e pensione. E, ancora, l’INPS riconosce un beneficio economico laddove la partita IVA si trovi in condizione di forte criticità economica.

Diversi sono gli aiuti sociali per chi non lavora o, comunque, si trova nello status di disoccupato. C’è chi riceve un tantum come aiuto economico promosso come garanzia della forte carenza di liquidità prodotta dal grave aumento dei prezzi al consumo.

In buona sostanza, gli aiuti sociali messi in campo dall’INPS sono rivolti a garantire un’indennità economica ai disoccupati percettori della Naspi, a fornire un supporto economico come contrasto alla povertà assoluta. Per cui, entra in gioco l’ammortizzatore sociale, ovvero il Reddito di cittadinanza e pensione. E, ancora, l’INPS riconosce un beneficio economico laddove la partita IVA si trovi in condizione di forte criticità economica.

È, altresì, vero che la gran parte degli aiuti sociali sono strettamente collegati alla base reddituale, per cui, il beneficio viene dirottato a chi possiede un reddito molto basso. Ecco, perché, la corresponsione degli ammortizzatori è agganciata all’indicatore ISEE.

Le agevolazioni economiche sono tante e altrettante sono le casistiche a cui sono collegate. Oltre tutto, nel 2023 potrebbero cadere diversi ammortizzatori. O, meglio sul piatto del nuovo Esecutivo potrebbe essere introdotto dei correttivi per il Reddito di cittadinanza e pensione.

Intanto, lo strumento è indispensabile per le famiglie, tant’è vero che molto probabilmente sarà completamente rivisitato sotto diversi punti di vista. A rischiare di più la fascia anagrafica da 26 a 40 anni che potrebbero perdere il diritto al sussidio di Stato. Ciò non significa che accadrà subito, ma le indiscrezioni promosse da vari esponenti politici hanno fatto intendere la presenza di tanti cambiamenti.

Diversi esponenti politici sono sempre stati contrari agli ammortizzatori erogati per troppo tempo, soldi (a parer loro) utilizzati indebitamente da furbetti e fannulloni. Per questo motivo, potrebbero cambiare i requisiti degli aiuti sociali erogati dall’INPS.

Soldi per disoccupati e per chi non lavora a rischio nel 2023? Ecco come cambiano i requisiti INPS

L’unico ammortizzatore finito nel centro di un estenuante dibattito resta il Reddito di cittadinanza e pensione. Non si può tener conto che la misura è uno degli strumenti principali al contrasto della povertà assoluta, com’è vero che, esistono tante situazioni spiacevoli di abusi e contraffazioni passate in osservate per troppo tempo.

Non un episodio singolo condannato con estrema durezza, ma la presenza constante di situazione d'illeciti. D’altra parte, a fomentare le dispute intorno al Reddito di cittadinanza è la forte appartenenza al Movimento Cinque stelle, colpevole di aver fatto crollare il piedistallo del Governo Draghi.

In ogni modo, parliamo di uno degli aiuti sociali diretti a risollevare le sorti economiche delle famiglie, anche è venuto a mancare e manca tutt’ora il passaggio successivo dell’inserimento nel mondo del lavoro.

I percettori del Reddito di cittadinanza ricevono l’importo del sussidio loro spettante per un periodo di 18 mesi, previo rinnovo per un altro periodo temporale di 18 mesi, se non viene registrato un cambiamento in ambito lavorativo.

Il vero problema, è che i Centri per l’Impiego non possiedono un enorme mole di offerte di lavoro tali da inserire i percettori del sussidio in un’attività lavorativa.

È, anche, vero che le scappatoie sono sempre tante, forse troppe, per cui anche se si intravede una collocazione spunta un certificato medico e salta l’obbiettivo d'inserimento.

Venendo meno in rifiuto per impossibilità medica non si attiva il passaggio successivo che porta alla riduzione o blocco dell’erogazione dell’ammortizzatore sociale con il secondo rifiuto dell’offerta lavorativa.

C’è da dire che tante cose sono cambiate, sono state inserite degli aggiusti al sistema che permettono d'intercettare coloro su cui cadono delle condanne penali passate in giudicato da un periodo temporale di 10 anni ai sensi e per gli effetti dell’articolo 7, comma 3, del Dl 4/2019.

L’altro aspetto legato al Reddito di cittadinanza è il valore che oscilla da una quota minima di 458 euro per le singole persone, fino a salire a 741 euro al mese per le famiglie formate da almeno cinque membri.

Somme che possono essere incrementate dalla quota del canone di locazione e dall’assegno unico universale per i figli.

Gli aiuti sociali partono con l’indennità NASPI

Nell’elenco degli aiuti sociali è presente anche l’indennità Naspi. Uno strumento agganciato alla presenza della perdita del lavoro, ecco perché questa particolare forma di ammortizzatore sociale non abbraccia tante persone.

In sostanza, rientrano nel beneficio economico coloro che perdono il proprio lavoro per cause non imputabili direttamente alla propria volontà.

Un’indennità economica rilasciata agli apprendisti, lavoratori artistici, impiegati con contratto a tempo e soci di cooperative.

Il Governo italiano ha ampliato la platea degli aventi diritto facendo rientrare nell’indennità anche i lavoratori agricoli indeterminati.

La corresponsione degli aiuti avviene attraverso il sistema di degage, un metodo che si attiva dal sesto mese di erogazione dell’indennità e porta in riduzione il valore del beneficio spettante.

L’INPS paga gli aiuti sociali per la partita IVA

La partita IVA rientra tra le possibilità di ricevere un aiuto sociale, se sono presenti diversi requisiti. Si tratta della possibilità di ricevere il Bonus ISCRO, richiedibile almeno una volta ogni tre anni. L’importo assegnato dall’INPS non scende sotto i 254,75 euro e non supera il valore di 815,20 euro mensili. La richiesta può essere presentata il 31 ottobre.

Ovviamente, non un supporto economico a sostegno di tutti gli autonomi e partita IVA, ma strettamente condizionato dalla presenza di uno o più elementi, quali:

la perdita di fatturato rappresenta l’elemento principale per il rilascio del contributo spettante. Oltre tutto, tale diminuzione deve risultare nella misura al 50% rapportabile al triennio registrato prima dell’istanza del bonus ISCRO;

rappresenta l’elemento principale per il rilascio del contributo spettante. Oltre tutto, tale diminuzione deve risultare nella rapportabile al triennio registrato prima dell’istanza del bonus ISCRO; la partita IVA per essere ammessa al beneficio deve possedere almeno quattro anni di anzianità.

Trattandosi di un contributo economico rilasciato dall’INPS viene richiesta la registrazione presso la gestione Separata.

Tra gli altri requisiti, necessari per il diritto al sussidio, troviamo:

la non titolarità di una pensione diretta ;

; la non presenza di altro ammortizzatore ;

; la presenza di contributi previdenziali effettivi.

Infine, viene richiesto un reddito annuo non più alto di 8.145 euro (riferito all’anno precedente alla richiesta).