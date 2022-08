L’Alternanza scuola-lavoro rappresenta una modalità didattica completamente innovativa, configurandosi di fatto come una grande opportunità per centinaia di migliaia di ragazzi ogni anno. A questo proposito, attraverso l’esperienza pratica, gli studenti potranno di fatto consolidare le proprie competenze nei settori più disparati, così come anche acquisire nuove conoscenze. Ecco come funzionano i progetti di alternanza scuola-lavoro nel 2022 e quali sono le ultime novità.

Per questo motivo, diventa essenziale comprendere al meglio quali sono le novità relative al metodo dell’alternanza scuola-lavoro e quali sono gli studenti e le studentesse che sono coinvolti ogni anno in questa tipologia di progetto.

In tal senso, all’interno del seguente articolo, andremo ad approfondire a tutti gli effetti, quali sono le principali caratteristiche dei progetti di alternanza scuola-lavoro, ponendo particolare attenzione alle peculiarità di tali opportunità, oltre che le ultime novità su questo progetto che saranno messe in atto durante l’anno scolastico 2022/2023.

Come funzionano i progetto di Alternanza scuola-lavoro: le caratteristiche

Attualmente i progetti legati all’Alternanza scuola-lavoro sono di fatto obbligatori e dovranno essere effettuati da parte di tutte le studentesse e gli studenti durante gli ultimi tre anni delle scuole superiori. Si intendono dunque inclusi anche i licei di qualsiasi indirizzo didattico.

Si tratta, dunque, del risultato di una serie di disposizioni e di innovazioni che sono state formulate da parte della squadra dell’esecutivo all’interno della legge 107 del 2015, ovvero la cosiddetta La Buona Scuola.

In merito al progetto di alternanza scuola-lavoro che è stato istituito più di sette anni fa, è opportuno fare riferimento anche ad un vero e proprio protocollo, il quale è stato sottoscritto da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, unitamente al Ministero dell’Istruzione, l’INL e l’INAIL.

Nello specifico, è il noto Protocollo d’intesa per la promozione e la diffusione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e orientamento, il principale documento attraverso il quale sono state fornite indicazioni di carattere più operativo per quanto riguarda l’attuazione del progetto di alternanza scuola-lavoro nel contesto scolastico.

Gli obiettivi del progetto di alternanza scuola-lavoro

Quello che oggi comunemente viene definito come il progetto di alternanza scuola-lavoro prende in realtà il nome più specifico di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, c.d. PCTO.

Ma qual è il vero obiettivo per cui il Governo italiano ha deciso di formulare i progetti di alternanza scuola lavoro? A questo proposito, occorre sottolineare che la legge Buona Scuola è stata elaborata proprio con l’obiettivo di offrire ai giovani, oltre alle conoscenze di base che potranno essere apprese attraverso lo studio teorico e le lezioni in classe, anche delle altre competenze.

Si tratta, in particolare, di tutte quelle competenze maggiormente specifiche che potrebbero essere fortemente necessarie per l’inserimento all’interno del settore lavorativo.

Per questo motivo, è stato ritenuto opportuno andare ad alternare le ore di studio e di formazione all’interno dell’aula scolastica, con altre ore trascorse invece all’interno delle aziende.

Gli orari per il progetto di alternanza scuola-lavoro: come cambiano

Sulla base delle indicazioni che sono state fornite all’interno della Legge di Bilancio 2019, ovvero la legge pubblicata durante la giornata del 30 dicembre 2018, numero 145, articolo 1, comma 784, sono state offerte ulteriori informazioni in riferimento agli orari effettivi che dovranno essere rispettati.

Infatti, affinché i percorsi di alternanza scuola-lavoro siano considerati validi, è stato disposto che, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, la durata complessiva dei progetti di alternanza scuola lavoro non dovrà avere una durata inferiore alla quota di 210 durante il triennio terminale del percorso di studi, se si tratti di istituti professionali.

Per quanto riguarda, invece, il secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici, la durata del progetto di alternanza scuola-lavoro non dovrà essere inferiore a 150 ore. Infine, in merito al periodo di durata del progetto di scuola-lavoro per il secondo biennio e il quinto anno dei licei, non dovrà essere inferiore a 90 ore.

I vantaggi del progetto di scuola-lavoro

Occorre sottolineare che i percorsi di alternanza scuola-lavoro potranno essere realizzati attraverso delle attività svolte sia all’interno dell’edificio scolastico, che al di fuori. A questo proposito, si intendono inclusi anche quei progetti che saranno eseguiti all’estero.

A seguito del percorso di scuola-lavoro, i risultati finali conseguiti da parte di tutti gli studenti e i giovani che sono stati coinvolti da questo progetto, saranno poi oggetto di un’attenta valutazione operata dall’istituzione scolastica, successivamente sintetizzata all’interno di un apposito documento.