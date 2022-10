Nuova notizia che potrebbe interessare molto a coloro che lavorano in Amazon oppure a chi ha intenzione di inviare la sua candidatura presso il colosso di Jeff Bezos: aumentano gli stipendi in Italia. Tali aumenti saranno del 2% a partire da ottobre, ma non solo! Scopri chi saranno i fortunati qui.

In questo periodo, le informazioni circa i possibili aumenti di stipendi per diverse categorie di persone sono all’ordine del giorno.

Ebbene, oggi vi portiamo una nuova notizia che potrebbe interessare molto a coloro che lavorano in Amazon oppure a chi ha intenzione di inviare la sua candidatura presso il colosso di Jeff Bezos: aumentano gli stipendi in Italia.

È questo l’esito di un accordo con in sindacati che hanno portato al miglioramento del 2% delle retribuzioni per tutti.

Ad esempio, i buoni pasto passeranno anch’essi da 5 a 7 euro e i bonus straordinari saranno di 500 euro.

Insomma, coloro che decideranno di entrare in Amazon e lavorare nel settore dalla logistica inizieranno a prendere fin da subito 1.713 euro lordi al mese, con possibilità di salire, ovviamente.

Amazon aumenta gli stipendi in Italia: ecco le novità dopo l’accordo

Come abbiamo sottolineato più volte, il colosso americano Amazon ha intenzione di aumentare gli stipendi ai lavoratori italiani.

Infatti, è stato avviato un negoziato con il sindacato che ha portato a dei risvolti positivi per i dipendenti dell’azienda.

Ma quali sono le principali novità che i dipendenti Amazon troveranno in busta paga?

Ebbene, prima di tutto ci teniamo a specificare chi sono coloro che saranno “colpiti” da queste migliorie contrattuali.

Facciamo riferimento al personale operativo, amministrativo o di magazzino che ha uno di questi contratti:

Tempo determinato

Tempo indeterminato

Somministrazione

Ebbene, tutti coloro che rientrano in queste tre categorie riceveranno un aumento del 2% della loro retribuzione.

Attenzione: gli aumenti, come puoi ben immaginare, partiranno dal mese di ottobre, quindi dal mese in corso.

Oltre a questo, ci sono delle altre importanti novità che, però, saranno attive a partire dal 2023.

Infatti, con il nuovo anno, i dipendenti Amazon appartenenti alle categorie che abbiamo citato in precedenza assisteranno ad un aumento dei buoni pasto, che passeranno da 5 euro a 7 euro. Allo stesso modo, questi potranno godere di un bonus straordinario di 500 euro, da spendere attraverso una piattaforma dedicata al welfare aziendale.

Perché Amazon aumenta gli stipendi ai dipendenti? Le ragioni della decisione

In un periodo dove è difficile trovare un lavoro ben remunerato, per quale ragione Amazon ha deciso di alzare gli stipendi dei suoi lavoratori?

Strategia di marketing o mossa vincente per apprezzare il lavoro svolto?

Secondo le prime dichiarazioni, la società ha spiegato chiaramente che apprezza ed elogia il lavoro che i dipendenti Amazon svolgono quotidianamente in azienda.

Inoltre, Amazon, non ha perso l’occasione di affermare che gli stipendi offerti ai dipendenti sono estremante competitivi all’interno del mercato.

In che senso? Beh, come abbiamo anticipato nell’introduzione di questo articolo, Amazon ha fissato la soglia di stipendio minimo in ambito logistico a 1.713 euro lordi al mese.

Tutto ciò rende gli stipendi proposti dall’azienda molto competitivi a livello nazionale in quanto sono superiori dell’8% rispetto a quelli previsti dal contratto collettivo nazionale per la logistica, se si considera un dipendente assunto al quinto livello.

Oltre a questo, Amazon ha affermato ancora una volta che è alla ricerca di nuovo personale da assumere. Infatti, si parla di 3.000 nuove unità da inserire entro i primi mesi del 2023, in modo da aumentare ancora di più il numero di dipendenti dell’azienda.