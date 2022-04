Amazon di nuovo nell'occhio del ciclone per come tratta i suoi dipendenti. Non è la prima volta che il colosso di Bezos finisce nel mirino per il trattamento "poco ortodosso" dei suoi dipendenti. Addirittura, in altre nazioni, alcuni giornalisti sotto copertura hanno testato personalmente le condizioni di lavoro dei dipendenti di Amazon, registrando abusi davvero scioccanti. Ma andiamo per ordine e cerchiamo di capire meglio cosa accade in una delle aziende più famose del mondo, sia nelle filiali estere che italiane. Quali sono le accuse mosse ad Amazon, riguardanti i lavoratori? Le accuse più diffuse mosse contro Amazon (contro la parte manageriale di Amazon, ovviamente), sono le seguenti: I dipendenti vengono monitorati e cronometrati, ovvero anche nelle loro pause, quando vanno in bagno e se stanno più di un tot minuti, gli stipendi vengono tagliati;

Amazon si sottrae alle responsabilità civili e penali che deriverebbero da questi comportamenti, subappaltando i lavori e le commesse a terzi;

Straordinari non pagati e lavori che vanno ben oltre gli orari stabiliti dai Contratti Collettivi Amazon e il terribile trattamento dei dipendenti scoperto da giornalisti sotto copertura Nel corso della trasmissione televisiva "Team Wallraff - Reporter undercover", una trasmissione tedesca, l'investigatore locale Günter Wallraff e un team di giornalisti sotto copertura, hanno tentato di fare luce su quello che accade nei luoghi di lavoro Amazon. Il 9 settembre scorso, i risultati di questo "esperimento", o per meglio dire, di questa "ricerca" sono stati scioccanti. Il giornalista sotto copertura Alexander Römer ha lavorato per alcuni giorni come corriere di consegne Amazon, guadagnando 9,60 euro l'ora, lordi, che diventano 11 se si fa parte di una categoria protetta. Se i pacchi non vengono consegnati nel tempo previsto, i team leader minacciano detrazioni dallo stipendio. Se invece un corriere Amazon riesce a consegnare tutti i suoi pacchi, dovrà aiutare i colleghi a terminare i loro. I corrieri vengono tracciati e monitorati dal datore di lavoro tramite un'app. Un corriere dovrebbe lavorare massimo nove ore, ma spesso con alcuni trucchi questa norma viene aggirata. Alcuni corrieri, in Germania, hanno affermato di urinare in bottigliette o biberon durante la guida per risparmiare tempo, far fronte agli impegni e non vedersi decurtato lo stipendio. Amazon: secondo l'indagine dei giornalisti tedeschi, fare pausa a lavoro è quasi impossibile Pare proprio che fare delle pause o andare in bagno se si lavora per Amazon, sia quasi impossibile. E anche le assenze per malattia sono difficili da far accettare. Se il periodo di malattia dovesse avvenire durante il periodo di prova, si può facilmente perdere il lavoro. Un dipendente ha dichiarato di aver aspettato volontariamente di essere in ferie per sottoporsi ad un intervento chirurgico. Amazon evita le responsabilità grazie ai subappaltatori Ma come è possibile che Amazon riesca a farla franca adoperando queste pessime condizioni di lavoro? Perché Amazon non assume direttamente questi dipendenti, ma lo fanno i suoi subappaltatori. L'avvocato tedesco in diritto del lavoro Sven Jürgens ha spiegato: "Amazon vuole mantenersi pulito ecco perché appalta il lavoro ai subappaltatori". Il web ovviamente si è scatenato contro il colosso dell'e-commerce, gridando allo scandalo e chiedendo l'intervento della politica in questo nuovo tipo di schiavitù. Un portavoce di Amazon ha detto che quello che è apparso dall'inchiesta non è la verità che vivono in generale migliaia di dipendenti Amazon nel mondo. Secondo il portavoce di Amazon, il 90% dei lavoratori darebbe un voto massimo ai propri datori di lavoro e non lascerebbe mai il posto di lavoro. "Analizzeremo le accuse che ci sono state mosse. Stiamo indagando su ognuna di queste accuse e agiremo dove è giusto e necessario", ha detto il portavoce di Amazon. Amazon Italia: anche qui i lavoratori vengono cronometrati anche per andare in bagno È di ieri la notizia uscita su tutti i più importanti quotidiani (La Stampa, Repubblica) dello scandalo riguardante i lavoratori Amazon di Torino, che pare siano cronometrati anche per andare in bagno e, se i tempi non sono conformi all'algoritmo, vengono puniti con sanzioni disciplinari. La denuncia arriva direttamente dalla Filt Cgil Torino che ha riportato la storia di una dipendente di Amazon che lavora a Torino ed è addetta alla preparazione di pacchi da spedire. Ebbene l'azienda l'ha accusata di aver abbandonato il posto di lavoro durante il turno di notte, per andare in bagno, per più di venti minuti. La dipendente ha subito una sanzione disciplinare, ovvero una giornata di sospensione. Il Sindacato si è rivolto all'Ispettorato del Lavoro che ha annullato la sanzione ritenendola spropositata e priva di ogni fondamento. La Filt Cgil comunica l'intenzione di andare avanti per veder riconosciuti ai lavoratori Amazon i loro diritti e l'applicazione della legge e del CCNL. È assurdo che i lavoratori vengano cronometrati per andare in bagno e che sia un algoritmo a stabilire se quel lavoratore subirà o meno una sanzione disciplinare. Amazon: il tempo di allontanamento dalla postazione di lavoro viene calcolato da un algoritmo Le aziende Amazon utilizzano un algoritmo che stabilisce quanto tempo un lavoratore si allontana dalla postazione di lavoro. Ed è quello che è accaduto a questa lavoratrice che, durante il turno di notte, all'1:15 è andata in bagno (secondo l'azienda, senza avvisare i responsabili). Uscita dal bagno si sarebbe fermata a chiacchierare con una collega, perdendo in tutto venti minuti. Per questo è stata sanzionata dall'azienda, con una giornata di sospensione. Ma L'ispettorato del Lavoro non ci sta e durante il procedimento di conciliazione ha dato ragione alla dipendente, ritenendo la sanzione senza alcun fondamento e spropositata. Amazon si giustifica: i dipendenti non vengono cronometrati La società, durante la conciliazione, si è giustificata dicendo che non è affatto vero che i dipendenti vengono cronometrati quando vanno in bagno e non è nemmeno vero che hanno un tempo massimo da rispettare; la dipendente sarebbe stata sanzionata per essere andata in bagno senza avvisare il responsabile. Questa sarebbe stata la sua colpa. Sindacati sul piede di guerra contro Amazon I sindacati non ci stanno e si dichiarano agguerriti nel difendere i diritti dei lavoratori, affinché venga applicata la normativa e la contrattazione collettiva. Inoltre, sempre secondo i sindacati, ci vogliono maggiori controlli sulla sicurezza degli ambienti di lavoro e sui carichi di lavoro. Amazon smentisce tutto, affermando che tutto quello che è stato raccontato dal sindacato e dalla dipendente non corrisponde al vero. Il portavoce della società afferma che non ci sono monitoraggi sulle pause e che i dipendenti non vengono assolutamente cronometrati. Gli operatori di magazzino possono usare il bagno ogni qualvolta ne sentano la necessità e senza essere controllati. La società rassicura tutti anche sulla sicurezza dei luoghi di lavoro. Per quanto concerne il comunicare al proprio responsabile se ci si assenta dalla postazione, la società dice di farlo nel rispetto del CCNL che lo prevede. Visto che a Torino sono assunti quasi 1500 lavoratori, secondo l'azienda, per motivi di ordine e sicurezza, è necessario seguire queste regole. Non farlo potrebbe avere conseguenze significative in caso di emergenza o bisogno di evacuare lo stabilimento.

