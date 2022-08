È ormai ufficiale: gli assegni per il nucleo familiare spettano anche ai lavoratori extracomunitari, dunque provenienti da un Paese diverso rispetto a quelli dell’Unione Europea. Tuttavia, per capire effettivamente quali sono i requisiti e le condizioni che dovranno essere necessariamente rispettate ai fini dell’accesso agli assenni familiari per i lavoratori extracomunitari, è importante andare ad approfondire il più possibile le indicazioni fornite dall’INPS in merito alle novità più recenti legate agli ANF.

È ormai ufficiale: gli assegni per il nucleo familiare spettano anche ai lavoratori extracomunitari, dunque provenienti da un Paese diverso rispetto a quelli dell’Unione Europea.

Tuttavia, per capire effettivamente quali sono i requisiti e le condizioni che dovranno essere necessariamente rispettate ai fini dell’accesso agli assenni familiari per i lavoratori extracomunitari, è importante andare ad approfondire il più possibile le indicazioni fornite dall’INPS in merito alle novità più recenti legate agli ANF.

A questo proposito, attraverso la pubblicazione della circolare INPS numero 95 del 2022, l’Istituto ha deciso di cominciare e rendere note tutte le istruzioni e le procedure che dovranno essere seguite dai lavoratori extracomunitari che risultano essere intenzionati a ricevere l’assegno per il nuclei familiare.

In tal senso, all’interno del seguente articolo, andremo a fornire una serie di approfondimenti legati prima di tutto alle caratteristiche distintive degli assegni per il nucleo familiare erogati anche nei confronti dei lavoratori extracomunitari.

Inoltre, nei paragrafi successivi, saranno poste in evidenza anche i requisiti e le condizioni obbligatorie legate sia alla composizione del nucleo familiare che al reddito del lavoratore che di fatto determinerebbero l’erogazione dell’assegno familiare INPS.

Le caratteristiche degli assegni familiari per gli extracomunitari

La circolare numero 95 pubblicata da parte dell’Istituto INPS durante la giornata del 2 agosto 2022 è andata a chiarire ulteriormente le caratteristiche degli assegni familiari che saranno erogati e riconosciuti in favore dei lavoratori extracomunitari.

Nello specifico, le varie istruzioni relative al pagamento e ai requisiti per ricevere gli assegni familiari anche verso quei lavoratori che non provengono da un Paese dell’Unione Europea, trovano il loro primo riferimento applicativo nella sentenza della Corte Costituzionale numero 67, che è stata pronunciata in data 11 marzo 2022.

Si tratta, quindi, dell’assegno per il nucleo familiare che potrà essere corrisposto nei confronti dei lavoratori che appartengono al settore privato, nonché quei titolari di prestazioni economiche di tipo previdenziale derivante da lavoro dipendente, anche quando a farne richiesta sono cittadini extracomunitari.

Tuttavia, così come accade anche per le altre misure economiche e per tutti gli altri benefici e le prestazioni che vengono gestite da parte dell’Istituto INPS, diventa essenziale per i lavoratori extracomunitari anche accertarsi di essere in possesso di tutti i requisiti e le condizioni che saranno verificate dall’INPS.

I lavoratori extracomunitari che possono accedere agli assegni familiari ANF

Prendendo come riferimento operativo le indicazioni che sono state fornite dall’INPS all’interno della circolare dello scorso 2 agosto, è possibile anche evidenziare quali sono le categorie di lavoratori extracomunitari che potranno sperare di ricevere i pagamenti per gli assegni familiari ANF.

A questo proposito, si tratta di cittadini che provengono da Paesi non appartenenti all’Unione Europea e che risultano essere titolari del permesso di soggiorno di lungo periodo o anche di un permesso di soggiorno unico.

Tuttavia, per poter accedere a tutti gli effetti all’assegno per il nucleo familiare ANF occorre anche presentare i documenti necessari ad attestare lo stato civile del soggetto richiedente extracomunitario, lo stato di famiglia che vada a verificare i rapporti di parentela dei componenti del nucleo.

Allo stesso tempo, occorrerà anche presentare al momento della domanda per ricevere gli assegni familiari ANF i redditi dei familiare che sono prodotti all’estero, oltre che l’eventuale condizione di disabilità di uno o più componenti del nucleo.

I requisiti per gli assegni familiari INPS per i lavoratori extracomunitari

Secondo quanto specificato da parte dell’Istituto INPS all’interno della recente circolare del 2 agosto, è possibile evidenziare alcuni requisiti particolari per poter accedere agli assegni familiari per i lavoratori extracomunitari.

A questo proposito, gli importi degli assegni ANF variano sulla base di diversi scaglioni di reddito, ma anche in relazione alla tipologia di nucleo familiare che ne fa richiesta.

Infatti, gli importi degli assegni familiari potranno essere coinvolti da un aumento nei casi in cui all’interno del nucleo vi siano soggetti con disabilità oppure per quei nuclei costituiti da un unico genitore.

In merito al reddito familiare che sarà preso in considerazione ai fini dell’erogazione degli assegni familiari ANF, sarà preso in considerazione quel reddito assoggettabile che risulta essere stato conseguito da tutti i componenti del nucleo extracomunitario, durante l’anno solare che precede il primo luglio di ogni anno.

Occorre, inoltre, evidenziare anche alcuni casi in cui non potrà essere erogato l’assegno familiare ANF per i lavoratori extracomunitari. Si tratta, nello specifico, di quei casi in cui la somma dei redditi da lavoro dipendente oppure da pensione o eventuali altre prestazioni previdenziali risulta essere minore al 70% rispetto all’ammontare del reddito complessivo della famiglia.