Percepisci la NASpI? Forse non lo sai, ma c’è un modo attraverso il quale puoi ottenere l’intero importo della tua disoccupazione, senza dover aspettare le erogazioni mensili.

Insomma, con questa possibilità non dovrai nemmeno rimanere all’interno dei limiti reddituali previsti dalla NASpI, ma avrai solo un requisito da dover rispettare, che andremo a vedere in seguito.

In poche parole, possiamo affermare che l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha deciso di incoraggiare quelle che sono le iniziative all’auto imprenditorialità.

Ma cosa intendiamo con questo termine? Ebbene, facciamo riferimento a coloro che percepiscono la NASpI, ma che hanno intenzione di avviare una loro attività autonoma.

Andiamo a capire più nel dettaglio tutto questo: in poche parole, coloro che ricevono la NASpI perché sono disoccupati ed hanno intenzione di avviare un’attività in proprio, quindi di aprire una Partita IVA, possono richiedere l’anticipo delle erogazioni da parte dell’INPS.

In questo modo, con i soldi ottenuti, questi avranno la possibilità di finanziare la loro attività che sta nascendo.

Attenzione: questo vale anche per coloro che, “semplicemente”, vogliono aprire una Partita IVA, come copywriter o lavori similari.

In poche parole, non è necessario lanciare un’azienda per poter ottenere l’anticipo sul pagamento della NASpI.

Ma come si fa? Se sei in stato di disoccupazione ed hai intenzione di buttarti nel mondo della libera professione leggi attentamente questo articolo, per scoprire come ottenere l’anticipo della NASpI e come viene tassata tale richiesta.

Chi può avere l’anticipo sull’erogazione della NASpI?

Prima di scoprire nel dettaglio come si fa a richiedere l’anticipo sull’erogazione della NASpI e qual è l’unico limite che dobbiamo tenere a mente, è bene capire chi sono coloro che possono avere accesso a tale beneficio.

Ebbene, come abbiamo sottolineato, per poter aderire all’anticipo sul pagamento della NASpI, devi avviare un’attività autonoma.

Ma cosa intendiamo nel dettaglio? Andiamo ad elencare quelle che sono le attività che, dietro una richiesta, danno diritto ad ottenere l’anticipo sul pagamento della NASpI:

Attività professionale per le Partite IVA iscritte alla gestione separata (quando non esiste una cassa previdenziale, come i copywriter) oppure ad un cassa (come avvocati o commercialisti)

Imprese individuali

Coloro che sottoscrivono una quota di capitale in una società

Istituzione di una società unpersonale, di persone, di capitali

Attenzione: coloro che sono esclusivamente soci dell’impresa, ma non svolgono un lavoro autonomo all’interno di essa non possono richiedere l’anticipo sull’erogazione della NASpI.

Come procedere con la richiesta dell’anticipo sulla NASpI?

Hai scoperto che rientri tra i beneficiari che possono ottenere tutta la NASpI subito? La procedura è estremamente semplice e ora ti spieghiamo nel dettaglio come fare.

Ovviamente, se ne hai bisogno, puoi avvalerti di un intermediario come un consulente fiscale, un CAF o un patronato.

Dunque, devi fare la domanda:

Entro 30 giorni dall’inizio della tua attività, se hai già iniziato a percepire l’erogazione dell’indennità di disoccupazione

Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda per accedere alla NASpI, se avevi già un’attività imprenditoriale

C’è un requisito per non dover restituire tutta la NASpI ricevuta: eccolo

Come abbiamo affermato in precedenza, tale possibilità è data a tutti coloro che hanno la possibilità di percepire la NASpI e rispettano i suoi requisiti.

La NASpI anticipata è accordata esclusivamente a coloro che aprono un’attività autonoma, ma devono rispettare un requisito.

Qualora tale limitazione dovesse venir meno, il beneficiario dell’erogazione anticipata dovrà restituire tutta la NASpI ottenuta.

Dunque, come sappiamo, la NASpI ha una durata limitata nel tempo, pari alla metà dei mesi di contribuzione versati nei quattro anni precedenti.

Ad esempio, se hai versato quattro anni totali di contributi, potrai percepire la NASpI per massimo due anni.

Ebbene, in questo caso, se richiedi l’anticipo, non potrai lavorare come dipendente per tutta la durata della NASpI, nel nostro esempio due anni.

Si pagano le tasse sull’anticipo della NASpI?

Concludiamo questo articolo passando all’ultima domanda: si pagano le tasse su questo anticipo?

Devi sapere che la richiesta in un’unica soluzione all’INPS provoca delle trattenute fiscali alla fonte. Tuttavia, non dovrai preoccuparti perché l’aliquota sarà più conveniente rispetto all’IRPEF ordinaria.

