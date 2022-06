Ci sono dei casi in cui diversi pensionati italiani potrebbero effettivamente maturare il diritto ad accedere a nuovi arretrati pensione INPS. Vediamo, quindi, come fa l’istituto INPS a restituire gli arretrati pensione, quanto tempo ci impiega per l’erogazione degli arretrati pensione e cosa c’è da sapere.

Potrebbe purtroppo capitare spesso che l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale non provveda all’erogazione dell’intero importo della pensione che spetta nei confronti di un determinato pensionato.

A questo proposito, emerge chiaramente il problema dei pagamenti degli arretrati pensione: ovvero un ammontare più o meno elevato che spetta verso quei pensionati che in passato non hanno ricevuto l’intero importo a loro spettante della propria pensione.

In questo senso, si tratta dell’applicazione del meccanismo di rivalutazione automatica delle pensioni, attraverso il quale potrebbe emergere chiaramente la sussistenza di nuovi importi che potrebbero di fatto determinare un aumento esponenziale dell’ammontare della pensione.

Dunque, all’interno del seguente articolo, andremo effettivamente ad approfondire il quadro generale di tutte le disposizioni che fanno riferimento agli arretrati pensione. In tal senso, nei prossimi paragrafi, sarà anche evidenziato e posto in particolare luce anche il ruolo dell’Istituto INPS in riferimento all'erogazione degli arretrati pensione.

Effettivamente, non basta capire cosa sono gli arretrati pensione e a chi spettano, ma occorre anche individuare le dinamica sottostanti all’erogazione e ai pagamenti INPS relativi agli arretrati pensione.

Arretrati pensione INPS: come funziona nel 2022?

In alcune situazioni si potrebbero verificare dei casi in cui i cittadini che presentano la domanda per poter accedere all’assegno previdenziale per la prima volta, e che tuttavia iniziano a percepire una pensione da parte dell’INPS con un importo minore rispetto a quello di cui avrebbero effettivamente diritto.

A questo proposito, emerge chiaramente la necessità di capire, per questa categoria di soggetti e di pensionati, come fare per poter riuscire ad ottenere indietro gli arretrati della pensione INPS.

Dunque, iniziamo con il fornire una definizione più chiara in riferimento a cosa sono gli arretrati pensione INPS e come funziona l’erogazione dei pagamenti arretrati di pensione nei confronti di alcuni soggetti a cui spettano importi maggiori.

In questo senso, dunque, si possono definire gli arretrati di pensione INPS come delle somme che potrebbero essere a tutti gli effetti erogate da parte dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale. Si tratta, quindi, di importi che potrebbero essere corrisposti nei confronti di quei pensionanti che durante i mesi oppure addirittura gli anni scorsi non hanno percepito tutte le somme che gli spettano.

In questo contesto, quindi, è necessario anche precisare che potrebbero emergere gli importi arretrati pensione che dovranno essere erogati da parte dell’Istituto INPS a seguito della rivalutazione automatica delle pensioni.

Chi può ricevere subito gli arretrati pensione INPS nel 2022?

Abbiamo quindi visto nel precedente paragrafo quali sono le caratteristiche principali e gli aspetti peculiari che contraddistinguono gli importi degli arretrati di pensione INPS. Ora è giunto il momento di capire anche chi può ricevere subito gli arretrati di pensione INPS nel 2022?

Nello specifico, si tratta di quelle categorie di cittadini pensionati che non sono stati coinvolti dal meccanismo di rivalutazione previdenziale prima dell’erogazione dell’assegno pensionistico.

Dunque, i cittadini che potranno ricevere gli arretrati di pensione INPS sono essenzialmente quei pensionati che, nel corso degli anni saranno coinvolti da un nuovo metodo di calcolo, che prende i considerazione i più recenti scaglioni di reddito, emersi a seguito della formazione della Manovra finanziaria del 2022.

A questo proposito, come sottolineato anche all’interno dell’articolo di BusinessOnline dedicato proprio all’erogazione degli arretrati di pensione INPS, per il periodo 2022 spetteranno degli importi suddivisi in sette scaglioni di rivalutazione della pensione.

Gli importi degli arretrati pensione INPS 2022: quanto aumenta la pensione?

Nel precedente paragrafo abbiamo quindi chiarito che gli importi degli arretrati di pensione INPS saranno rivalutati e definiti nel 2022 sulla base di sette scaglioni differenti, che si differenziano a seconda dell’ammontare dell’assegno previdenziale percepito da parte del pensionato che ha diritto a tali arretrati di pensione.

A titolo esemplificativo, dunque, si può riepilogare la percentuale della rivalutazione della pensione che sarà sviluppata intorno alle seguenti categorie:

rivalutazione al 100% della pensione;

rivalutazione al 77% della pensione;

rivalutazione al 52% della pensione;

rivalutazione al 47% della pensione;

rivalutazione al 45% della pensione;

rivalutazione al 77% della pensione;

rivalutazione al 40% della pensione.

A questo proposito, la prima categoria di calcolo degli arretrati di pensione fa riferimento ad una rivalutazione al 100% nei confronti di quei soggetti che percepiscono una pensione, il cui assegno risulta essere uguale oppure con importo minore a quattro volte l’importo del cosiddetto trattamento minimo INPS.

Una seconda percentuale, quella del 77 per cento sarà applicata per le pensioni con importo compreso tra le 4 e le 5 volte il trattamento minimo INPS; seguita poi dalla terza e quarta categoria, ovvero al 54% e al 47%, per gli importi che rientrano rispettivamente tra le 5-6 volte il trattamento minimo o 6-8 volte.

Infine, le ultime due tipologie di percentuale sono quelle del 45% e del 40%, questa volta fanno riferimento alle pensioni con importi tra 8 e 9 volte il trattamento minimo, e quelle superiori alle 9 volte.

Quando si possono ricevere gli arretrati pensioni INPS nel 2022?

Una volta compreso come funzionano effettivamente i pagamenti degli arretrati delle pensioni INPS, così come anche gli importi degli arretrati pensioni e chi sono i soggetti che potranno essere coinvolti da tale opportunità, è necessario anche precisare quali sono i tempi più o meno predisposti per poter ricevere l'erogazione degli arretrati di pensione.

A questo proposito, dunque, è chiaro che bisogna prendere con cautela queste tempistiche, in quanto potrebbero subire una serie di modifiche e di variazioni sulla base del profilo previdenziale che contraddistingue ciascun pensionato.

Tuttavia, in linea generale, si può ritenere che solitamente il pagamento degli importi della pensione arretrati viene effettuato da parte dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale più o meno tra uno fino a tre mesi successivi alla rivalutazione effettiva degli importi.

Si consiglia, quindi, di accedere alla propria area personale del portale telematico istituzionale INPS al fine di verificare la propria situazione previdenziale.

Arretrati pensione di invalidità INPS: cosa succede?

Gli arretrati pensione non spettano soltanto a quei cittadini che risultano essere titolari di un assegno previdenziale ordinario, bensì anche verso quei soggetti che rientrano nella categoria di invalido civile a cui quindi spetterebbe di diritto la pensione di invalidità.

A questo proposito, si potrebbero determinare degli arretrati pensione di invalidità, soprattutto nel momento in cui un cittadino ha compiuto più di 60 anni ma non ha ricevuto la maggiorazione prevista dalla legge. Si tratta, in tal senso di un aumento della pensione di circa 350 euro che potrà essere integrata all’importo tradizionale della pensione di invalidità già percepito.

Per questo motivo, nei casi in cui si rientra in questa categoria ma non è stata ricevuta la maggiorazione direttamente nella pensione, il cittadino avrà la possibilità di presentare richiesta per poter avere diritto ai ratei arretrati, fino addirittura a cinque anni prima.