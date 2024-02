Assegno di inclusione: come controllare la domanda passo dopo passo

Come controllare la domanda di assegno di inclusione e cosa fare se la domanda è “accolta” o “respinta”. Ecco una guida passo dopo passo.

Già da dicembre 2023 è stato possibile inviare la domanda per l’assegno di inclusione, la nuova misura, riservata ai non occupabili, che ha preso il posto del reddito di cittadinanza.

Diversi sono i potenziali beneficiari che hanno inviato richiesta all’INPS e vogliono ora verificare l’esito della richiesta.

Per farlo, il modo migliore è collegarsi al sito dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, accendendo una delle credenziali per comunicare con le Pubbliche Amministrazioni, e controllare lo stato della domanda.

Ma come controllare la domanda di assegno di inclusione? Ecco una guida, passo dopo passo, per conoscere l’esito e consigli su cosa fare se la domanda risulta “accolta” oppure “respinta”.

Assegno di inclusione: quando arriva l’esito della domanda

L’assegno di inclusione è entrato in vigore il 1° gennaio 2024. I cittadini in possesso dei requisiti, però, hanno avuto la possibilità di inviare richiesta per l’ADI già a partire dal 18 dicembre.

Questi beneficiari, infatti, hanno potuto ottenere il primo pagamento già alla fine del mese di gennaio. Coloro che, invece, vogliono inviare domanda durante il mese di febbraio possono ancora utilizzare l’ISEE 2023.

Se per quanto riguarda il reddito di cittadinanza i cittadini avevano avuto istruzioni chiare su quando ricevere l’esito della domanda da parte dell’INPS, per l’assegno di inclusione le cose sono andate diversamente.

Nel decreto, infatti, non vi sono informazioni chiare in merito alle scadenze entro cui l’INPS deve fornire l’esito della domanda. Quello che è chiaro, invece, è che l’esito viene dato a seguito di controlli e verifiche sui requisiti.

In ogni caso, l’Istituto si impegna a compiere tutti i controlli e le verifiche in tempi brevi per assicurare il pagamento dal mese successivo a quello della sottoscrizione del Patto di attivazione digitale.

Si ricorda, infatti, che l’assegno di inclusione può essere ottenuto solo da coloro che hanno sottoscritto il Patto di attivazione digitale (PAD).

Come controllare l’esito della domanda di assegno di inclusione

Ma come controllare la domanda di assegno di inclusione? Farlo non è difficile ed è un’operazione che si può effettuare comodamente da casa.

Questo, a patto che si abbiano le credenziali per accedere al sito dell’INPS. Si può scegliere di accedere tramite:

• SPID , Sistema Pubblico di Identità Digitale

• CIE , Carta d’Identità Elettronica

• CNS, Carta Nazionale dei Servizi.

Bisogna, poi, accedere al servizio Assegno di inclusione, entrando nella propria area personale. A questo punto, è possibile cliccare sulla voce Accedi alla domanda.

Nella finestra che si aprirà ci sarà la lista delle richieste presentate e allo stato della domanda. Cliccando sulla i saranno visibili alcuni dettagli, per esempio l’esito e l’approvazione dei vari requisiti per ottenere l’assegno.

Domanda assegno di inclusione acquisita: cosa significa e cosa fare

Se la dicitura relativa alla domanda di assegno di inclusione è “acquisita” vuol dire che la richiesta è arrivata all’INPS e che l’Istituto ha avviato la procedura di lavorazione e si prepara a superare la prima verifica istruttoria.

Una volta che la dicitura cambierà in “accolta” – dunque, i controlli sono andati a buon fine – lo stato cambierà in breve tempo in “accolta in pagamento”.

A quel punto, l’INPS dovrebbe inviare l’SMS che avvisa il beneficiario che può recarsi in un ufficio postale per ritirare la Carta d’inclusione. La carta è molto simile alla vecchia carta RdC: sarà proprio sulla Carta d’inclusione che verranno accreditati i soldi.

Potrebbe succedere che l’INPS non invii il messaggio che inviti il beneficiario a recarsi presso gli uffici postali. Se, però, l’esito della domanda è positivo, il consiglio è andare comunque alle poste con un documento di identità valido e un SMS o e-mail che attesti l’approvazione della richiesta per ricevere aggiornamenti.

Per maggiori informazioni, leggi anche: Carta di Inclusione, quando arriva l'SMS dall'INPS e come ritirarla

Domanda assegno di inclusione respinta: perché e cosa fare

Ma come significa, invece, se la domanda di inclusione è stata respinta?

In questo caso, i controlli dell’INPS non sono andati a buon fine. Ciò vuol dire che sono insorti problemi legati ai requisiti per l’accesso all’ADI.

Ricordiamo che l’assegno di inclusione è riservato a quei nuclei familiari in cui sono presenti minori, disabili, persone con più di 60 anni oppure individui in condizioni svantaggiate.

Molto spesso, la causa del rifiuto va ricercata in errori legati all’ISEE. Non solo è importante verificare che l’ISEE rientri nella soglia massima che dà accesso all’assegno di inclusione – ricordiamo che l’ADI è riservato a chi ha un ISEE non superiore a 9.360 euro – ma anche controllare il quadro FC8 della DSU di tutti i componenti del nucleo familiare.

Inoltre, va detto che la domanda può essere sospesa per l’assenza alla convocazione con i servizi sociali, al centro per l’impiego e per la mancata partecipazione ai progetti di utilità sociale.