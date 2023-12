Assegno di Inclusione, come fare domanda dal 18 dicembre 2023

La finestra temporale per presentare la domanda per ricevere il nuovo Assegno di Inclusione è stata anticipata. I nuclei familiari potenzialmente beneficiari potranno fare richiesta già dal 18 dicembre. Ma come si presenta la domanda? Ecco cosa dicono le disposizioni normative attualmente in vigore.

Le domande per accedere all’Assegno di Inclusione potranno essere inviate già dalla metà del mese di dicembre 2023 e i beneficiari riceveranno l’importo già a gennaio.

La conferma a quelle che, fino a pochi giorni fa, erano solo ipotesi è arrivata dal direttore generale dell’Inps. Inizialmente, la finestra temporale per presentare le domande era fissata al 1° gennaio 2024, giorno di esordio della stessa misura.

Per evitare un sovraffollamento sulla piattaforma, il termine è stato anticipato alla metà del mese di dicembre, in modo tale da garantire a tutte le famiglie potenzialmente beneficiarie di non perdere nessuna mensilità del sussidio.

Non ci resta che spiegare come presentare la domanda e, brevemente, a chi spetta e come funziona la misura.

Cos’è e a chi spetta l’Assegno di inclusione

L’Assegno di inclusione è una misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale. Farà il suo esordio dal 1° gennaio 2024, in sostituzione del Reddito di Cittadinanza, misura che terminerà ufficialmente a fine anno.

Per poter ottenere l’Assegno di inclusione è necessario trovarsi in determinate condizioni individuate dalla legge ed essere in possesso di precisi requisiti, anche economici. A chi si rivolge la misura? È riconosciuta ai nuclei familiari, all’interno dei quali sia presente almeno un componente che si trova nelle seguenti condizioni:

• Minorenne;

• Con disabilità;

• Con almeno 60 anni d’età;

• In condizione di svantaggio e inserito in programma di cura e di assistenza dei servizi socio sanitari territoriali, certificato dalla PA.

Per determinare l’importo spettante, si utilizza una scala di equivalenza, tenendo conto dei componenti, della presenza di minori e così via.

Oltre alle condizioni sopra indicate, è necessario essere in possesso di alcuni requisiti generali ed economici. I nuclei familiari devono essere in possesso di un Isee in corso di validità non superiore a 9360 euro e un reddito familiare inferiore a 6000 euro annui, moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza.

Assegno di inclusione, domande al via già dalla metà di dicembre

Il direttore generale dell’Inps ha confermato che le domande per beneficiare dell’Assegno di inclusione potranno essere presentate già dalla metà del mese di dicembre.

Il termine per la presentazione delle richieste per l’accesso alla nuova misura di sostegno economico, che entrerà in vigore dal 1° gennaio del 2024, sarà anticipato al 18 dicembre 2023.

L’anticipo ha un obiettivo ben preciso, ovvero quello di andare a scongiurare un possibile click day con un sovraffollamento delle richieste. Concentrare troppo le richieste potrebbe comportare rallentamenti sulla piattaforma, in quanto si stimano oltre 700.000 famiglie beneficiarie.

Più precisamente, la platea comprende 348.100 nuclei con un minore, 215.800 con una persona disabile, 341.700 con un componente con almeno 60 anni.

Naturalmente, però, l’indennità verrà attribuita solo dopo l’esito positivo dei controlli.

Come fare la domanda

È tutto pronto per la presentazione delle domande per beneficiare del nuovo Assegno di inclusione. Non rimaneva che l’approvazione da parte della Conferenza Unificata e della pubblicazione dei due decreti, da parte del Ministero del Lavoro.

Intanto, chiariamo che il sussidio integra il reddito familiare fino a 6000 euro annui, quindi, 500 euro al mese, a cui si aggiunge un contributo per l’affitto fino ad un massimo di 3360 euro annui da moltiplicare per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. L’importo spettante verrà erogato su una carta ricaricabile, chiamata “Carta di Inclusione”.

Come fare domanda? L’assegno di Inclusione deve esser richiesto telematicamente sul sito dell’Inps, accedendo tramite le proprie credenziali Spid, Cie o Cns. In alternativa, è possibile rivolgersi ai Patronati e dal 1° gennaio 2024 la domanda potrà essere presentata anche presso i Caf.

È molto importante tenere a mente che la fruizione del sussidio è legata all’iscrizione sulla piattaforma SIISL, la stessa piattaforma del Supporto per la formazione e il lavoro.

Quindi, i beneficiari devono partecipare ad un percorso personalizzato di inclusione sociale o lavorativa, definito nell’ambito di uno o più progetti finalizzati a identificare i bisogni del nucleo familiare e del singolo componente.

Come si legge sul sito lavoro.gov.it:

“L'INPS informa il richiedente che, per ricevere il beneficio economico, deve iscriversi presso il sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL), al fine di sottoscrivere un patto di attivazione digitale. Il beneficio economico decorre dal mese successivo a quello di sottoscrizione da parte del richiedente del patto di attivazione digitale”.

Infatti, dopo aver sottoscritto il patto, i beneficiari sono tenuti ad aderire ad un percorso personalizzato di inclusione sociale o lavorativa.

