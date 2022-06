Fino a non molto tempo fa, l’assenza prolungata senza alcuna spiegazione dal luogo di lavoro veniva definita come licenziamento e, di conseguenza, dava diritto a ricevere l’erogazione della NASpI. Tuttavia, oggi questo non avviene più.

Si tratta di una sentenza prevista dal Tribunale di Udine, ma andiamo a comprendere più nel dettaglio come funziona.

Ebbene, adesso l’assenza ingiustificata dal lavoro non comporta più una causa di licenziamento, bensì viene equiparata a delle dimissioni volontarie.

E chi ha diritto di percepire la NASpI? Andiamo a ripassarlo insieme.

Ha diritto ad accedere all’indennità di disoccupazione NASpI un lavoratore che perde il lavoro per cause non imputabili a lui. Dunque, intendiamo colui che rassegna le dimissioni per giusta causa, colui che viene licenziato oppure chi non viene rinnovato dopo la scadenza di un contratto a tempo determinato.

Ecco che, a differenza di quello che accadeva in precedenza, l’assenza ingiustificata dal lavoro non porta più ad un licenziamento, ma viene considerata come una sorta di dimissioni volontarie e, di conseguenza, non dà più diritto a ricevere la NASpI.

Insomma, assentarsi dal posto di lavoro senza dare alcuna spiegazione è una decisone strettamente connessa al dipendente e non al datore di lavoro che decide di licenziarlo. Infatti, secondo quanto affermato dal Tribunale di Udine, si tratterebbe di un caso di dimissioni occulte.

Vuoi conoscere nel dettaglio cosa è stato previsto per mezzo di tale sentenza? Andiamo a scoprirlo insieme!

Assenza ingiustificata dal lavoro non porta alla NASpI: ecco cos’è accaduto!

Per comprendere nel dettaglio il cambiamento che abbiamo avuto nella normativa, in modo da comprendere a fondo quali sono le ragioni per le quali l’assenza ingiustificata dal posto di lavoro non porta più ad ottenere la NASpI andiamo a vedere nel dettaglio il caso che è stato al vaglio del Tribunale di Udine.

Un tempo era previsto che, dopo un’assenza ingiustificata prolungata, il datore di lavoro poteva procedere con il licenziamento del dipendente.

Fino a qui nessun problema, se non fosse che il dipendente aveva accesso all’indennità di disoccupazione prevista dalla NASpI.

Ma per quale ragione funzionava così? Beh, devi sapere che in ogni caso si tratta di un licenziamento da parte del datore di lavoro, che rientra tra le cause che possono dare luogo all’indennità di disoccupazione.

Tuttavia, questo è un vero e proprio caso limite in quanto la decisione di non recarsi sul luogo di lavoro per un tempo prolungato e senza nessuna spiegazione è espressamente imputabile al lavoratore stesso. Di conseguenza, tale azione viene ad oggi equiparata ad una sorta di dimissioni volontarie e, pertanto, non dà diritto ad ottenere la NASpI.

Infatti, la sentenza del Tribunale di Udine ha preso in esame proprio un ricorso che una lavoratrice aveva effettuato per assenza ingiustificata.

Vuoi scoprire nel dettaglio cos’è accaduto? Andiamo a vederlo insieme.

Il caso affrontato dal Tribunale di Udine per assenza ingiustificata!

Dunque, la lavoratrice in questione è stata licenziata dall’azienda nella quale lavorava in seguito ad un’assenza prolungata dal lavoro senza alcuna giustificazione.

Ebbene, stando alla normativa la dipendente avrebbe comunque avuto diritto alla NASpI in quanto, come sappiamo, si tratta comunque di un licenziamento operato da parte del datore di lavoro.

Ma dove c’è stata la differenza rispetto ai casi che vediamo di solito? Ebbene, questa volta il datore di lavoro ha indicato come causa del licenziamento “dimissioni” presso il Centro per l’Impiego e non un licenziamento vero e proprio.

Ebbene, ricordiamo ancora una volta che qualora il dipendente decidesse di rassegnare le dimissioni (eccetto nel caso di giusta causa) non avrebbe in alcun modo diritto di percepire la NASpI.

Eppure, il datore di lavoro ha deciso di contrassegnare tale decisione come dimissioni in quanto assentarsi dal lavoro senza dare spiegazioni è frutto di una decisione volontaria della donna.

Ed ecco che la sentenza del Tribunale di Udine non ha tardato ad arrivare: la donna, non prestandosi a lavorare per un periodo più o meno lungo di tempo senza dare alcuna motivazione, ha di fatto manifestato la volontà di non voler portare a termine il contratto di lavoro, ma di voler percepire la NASpI.

Per motivare ciò il Tribunale è ricorso alla Legge che spiega che per recedere dal contratto basta solamente esternare la volontà di concludere il rapporto lavorativo e questo è accaduto nel caso della dipendente in questione.

Insomma, si tratta di una sentenza che ha avuto l’obiettivo di tutelare il datore di lavoro contro il comportamento fraudolento della donna che voleva essere licenziata per poter poi ottenere la NASpI.

Assenza ingiustificata dal lavoro: ecco che diventano dimissioni di fatto!

Come sappiamo, nel modo più classico, per avanzare le dimissioni è necessario recarsi sul sito del Governo alla sezione “dimissioni volontarie” e procedere con la procedura telematica.

Eppure, nonostante questo sia il metodo tradizionale con il quale avanzare le proprie dimissioni, la sentenza del Tribunale di Udine ha aperto gli occhi su diversi aspetti.

Infatti, è importante anche tutelare il datore di lavoro contro i comportamenti scorretti dei loro dipendenti che potrebbero portare ad una causa di licenziamento.

In questo caso l’azienda ha deciso sì di licenziare la donna, ma solo in seguito alla sua assenza prolungata e senza alcuna motivazione dal luogo di lavoro.

Pensiamoci un secondo, la causa è imputabile alla lavoratrice o all’azienda?

L’azienda se la lavoratrice non si fosse assentata dal lavoro senza motivazioni l’avrebbe licenziata comunque? Ovviamente non possiamo rispondere alla seconda domanda. Fatto sta che, per come si è comportata la donna, ha comunque espletato la sua volontà di non voler più collaborare con l’azienda in questione e, di conseguenza, l’azienda ha messo nero su bianco che si trattava di dimissioni e non di licenziamento.

Avvalorando quanto fatto dall’azienda, il Tribunale di Udine ha confermato che l’assenza prolungata e senza motivazioni dal luogo di lavoro porta ad una sorta di dimissioni di fatto.

Di conseguenza capiamo che coloro che volessero agire in questo modo per ottenere l’accesso alla NASpI non potranno più farlo, pena la perdita del lavoro e del sussidio.

Quando parliamo di assenza ingiustificata sul lavoro? La risposta!

Prima di chiudere questo articolo dobbiamo fare delle piccole precisazioni in modo da non creare in alcun modo allarmismo circa la possibilità di perdere il lavoro a causa di un’assenza.

Secondo la Legge rientrano tra i casi di assenza ingiustificata l’assenza che non viene comunicata al datore di lavoro ed anche l’assenza che viene comunicata, ma che non è motivata da cause oggettive.

La prima è semplice da capire, per il secondo caso possiamo fare l’esempio di quando il lavoratore chiede di assentarsi, il datore di lavoro non glielo concede ed il lavoratore non si presenta comunque al lavoro.

Ebbene, queste possono essere motivo di licenziamento in quanto vanno a violare dei doveri fondamentali che il dipendente deve avere nel mondo del lavoro, come stabilito dal Codice Civile. Si tratta degli obblighi di diligenza e fedeltà e delle regole di correttezza e buona fede.

Ebbene, per non allarmarti devi anche sapere che la sanzione non è subito quella del licenziamento, salvo in casi gravi. Infatti, si procederà prima con un richiamo, poi con la sospensione ed in ultimo, in caso di violazioni prolungate, con il licenziamento.