Vuoi lavorare nel mondo della politica? Sicuramente, il tuo primo pensiero per poter entrare in questo mondo è quello di aderire ad un partito, o magari essere proprio il rappresentante di questo. C'è anche una seconda strada: puoi diventare assistente parlamentare. Ecco come fare.

Tuttavia, devi prendere in considerazione anche la possibilità di entrarci tramite altre strade. Ad esempio? Beh, stiamo parlando della possibilità di diventare assistente parlamentare, meglio conosciuto con il termine “portaborse”.

Attenzione però: non si tratta di una figura che potremmo considerare di serie B, anzi. Infatti, diventare assistente parlamentare richiede una serie di requisiti e molto impegno.

Chi è l’assistente parlamentare?

Chi sogna di entrare nel mondo della politica, può scegliere di non prendere la strada che noi tutti considerammo comune, quindi quella del partito. Infatti, come abbiamo visto, potrai diventare anche assistente parlamentare, cioè quella figura che supporta i deputati di Camera e Senato sotto diversi punti di vista.

Infatti, se sceglierai di svolgere questo lavoro, avrai numerosi compiti, anche spesso impegnativi.

Attenzione però: nel nostro Paese il ruolo di assistente parlamentare non è ancora del tutto regolamentato. Infatti, a differenza di quanto accade agli assistenti dell’Unione Europea, in Italia la collaborazione può anche essere svolta a titolo volontario.

Ma quali sono i requisiti necessari per diventare assistente parlamentare? Di cosa si occupa e, soprattutto, quanto guadagna questa figura? Andiamo a scoprirlo insieme nei prossimi paragrafi.

Quali requisiti servono per diventare assistente parlamentare?

Prima di scoprire quali mansioni potresti avere scegliendo il ruolo di assistente parlamentare, parliamo di requisiti. Infatti, se non dovessi essere in possesso di questi, non potrai ambire a questo ruolo.

Prima di tutto, visto che ti occuperai di mansioni di segreteria, consulenza e gestione, dovrai avere una spiccata flessibilità, accompagnata dalla capacità di ispirare fiducia e trasmettere positività. Ebbene, queste sono le cosiddette soft-skills che dovrai avere se vorrai diventare assistente parlamentare.

Tuttavia, non si tratta degli unici requisiti che dovrai possedere. Infatti, sono richieste anche delle competenze legate al mondo della formazione che varieranno in base alle funzioni richieste dal deputato.

In linea di massima, potrà essere un punto a tuo favore il possesso di una laurea in Relazioni Internazionali oppure in Scienze Politiche.

Allo stesso modo, dovrai possedere delle solide competenze informatiche perché, come ben saprai, il mondo attuale sta andando sempre di più verso la via della comunicazione costante online.

Cosa fa un assistente parlamentare?

Se sei in possesso dei requisiti che abbiamo appena visto, potresti davvero pensare di iniziare la tua carriera come assistente parlamentare.

Ma quali sono le mansioni delle quali dovrai occuparti? Non ti preoccupare, le vediamo subito.

Sicuramente, dovrai redigere report, gestire la posta elettronica del deputato che assisti (sia esso di Camera o Senato), preparare fascicoli, organizzare riunioni oppure accogliere delegazioni interne o esterne al Parlamento.

Insomma, come avevamo anticipato, si tratta di una serie di compiti spesso molto impegnativi che richiedono un elevato grado di responsabilità e di autonomia.

Quanto guadagna in Italia una assistente parlamentare?

Eccoci arrivati all’ultimo dubbio che ruota attorno a questa figura: il guadagno.

Ebbene, come abbiamo anticipato in precedenza, l’assistente parlamentare è un lavoro che non è stato ancora regolamentato del tutto in Italia, di conseguenza anche gli stipendi possono sensibilmente variare e spesso non rispecchiano il grado di impegno che ci metterai.

Infatti, talvolta si tratta di un impiego davvero impegnativo, che richiede l’assistenza al deputato 7 giorni su 7.

All’interno di questo mondo troverai diversi range di stipendio. Infatti, potrai vedere colleghi “portaborse” che optano per una collaborazione volontaria, spesso per fare carriera, oppure coloro che vengono retribuiti 1.200 euro al mese.

Come abbiamo compreso, però, finché non arriverà una vera e propria regolamentazione, sarà un lavoro sottopagato in Italia.

Cambia qualcosa a livello europeo? Ebbene sì. In Unione Europea, dove tale lavoro è regolamentato, gli stipendi arrivano anche a 7.000 euro al mese e comprendono tutte le diverse tutele.

Che l’Italia possa essere il tuo punto di partenza per una rosea carriera all’interno dell’Unione Europea?

