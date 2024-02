Assunzione donne e giovani: ecco quanto risparmiano oggi gli imprenditori

L'ambito lavorativo è in continua evoluzione e il 2024 segna l'introduzione di nuove misure incentivate per le assunzioni, con particolare attenzione al rafforzamento della presenza femminile nel mondo del lavoro. Gli incentivi sulle assunzioni vedono un rinnovamento significativo, con il fine di alcuni vecchi bonus e l'arrivo di nuove opportunità.

Il panorama delle agevolazioni sulle assunzioni

Con l'arrivo del 2024, il panorama degli incentivi per le assunzioni subisce importanti cambiamenti. Mentre alcuni bonus come il Neet e per i giovani under 36 giungono al termine, rimane stabile l'incentivo per l'assunzione di persone sotto i 30 anni, mai impiegate stabilmente in precedenza. Questo si affianca a misure specifiche volte a promuovere l'inserimento nel mondo del lavoro di categorie considerate svantaggiate, tra cui spiccano le donne giovani.

Quali sono gli sgravi fiscali per chi assume

L'aiuto principale si concretizza in un esonero del 50% della contribuzione datoriale per 36 mesi, con un limite massimo annuo di tremila euro. Questo sostegno è applicabile sia per le stabilizzazioni di contratti a termine che per le assunzioni a tempo indeterminato, rappresentando un'opportunità significativa per le aziende che decidono di investire nelle risorse femminili.

Ritorno agli incentivi per le donne

La legge 92/2012, con la sua attuazione dal 1° gennaio 2013, ha introdotto agevolazioni per le assunzioni di lavoratori, uomini e donne, di età superiore ai 50 anni e disoccupati da almeno 12 mesi. Queste misure prevedono uno sgravio contributivo del 50%, applicabile per 12 mesi in caso di assunzione a termine e per 18 mesi in caso di contratto a tempo indeterminato o di trasformazione da termine a indeterminato. Dal 2024, si torna alla misura originaria dello sgravio al 50% dei contributi dovuti, senza il "maggiorato" degli anni precedenti.

Il Dlgs 216/2023 introduce una deduzione del 20% dal reddito Irpef o Ires per professionisti e imprese, relativa all’incremento occupazionale realizzato nel 2024 rispetto al valore medio del 2023. Questo incentivo si aggiunge alla deduzione ordinaria del 100%, offrendo un ulteriore stimolo all'assunzione.

Benefici dell'assunzione di donne giovani

L'assunzione di donne giovani, grazie agli incentivi previsti, permette alle aziende di risparmiare significativamente sui costi contributivi e fiscali. Questo non solo alleggerisce il carico finanziario per l'impresa ma incrementa anche la competitività, consentendo l'investimento in talenti emergenti e la promozione della diversità di genere all'interno del tessuto lavorativo.

Un impatto positivo sulla società e sull'economia

Incentivare l'assunzione di donne giovani ha un impatto positivo non solo sulle singole aziende ma sull'intera economia e società. Promuovere l'uguaglianza di genere nel lavoro contribuisce a ridurre il divario salariale, aumenta la diversità delle competenze e delle prospettive all'interno delle organizzazioni e stimola la crescita economica attraverso l'aumento dell'occupazione femminile.

Gli incentivi per l'assunzione di donne giovani nel 2024 rappresentano un'opportunità da non sottovalutare per le aziende italiane. Oltre a favorire il risparmio economico e a stimolare la competitività, contribuiscono a promuovere valori fondamentali come l'uguaglianza di genere e la diversità nel mondo del lavoro.

Le imprese che sapranno cogliere questa opportunità potranno beneficiare non solo di vantaggi economici immediati ma anche di un impatto positivo a lungo termine sulla loro immagine e sulla società nel suo insieme.

