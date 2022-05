Stai cercando un nuovo lavoro come addetto al magazzino? Non preoccuparti, Amazon ha aperto le selezioni! Insomma, qualora tu fossi interessato ti consigliamo di scoprire quelle che sono le offerte di lavoro pensate per te nelle diverse sedi italiane!

Stai cercando un nuovo lavoro come addetto al magazzino? Non preoccuparti, Amazon ha aperto le selezioni!

Insomma, spesso i giovani affermano che trovare lavoro in Italia sia davvero difficile, specie per coloro che non sono in possesso di un diploma o di un titolo di studio di pari grado.

Eppure, ci sono molte multinazionali (come Amazon, colosso dell’e-commerce online) che pubblicano numerose offerte di lavoro dove non vengono richiesti particolari requisiti scolastici.

Siamo in un periodo storico davvero particolare, contrassegnato dalle Grandi Dimissioni. Si tratta di un fenomeno che ha inizialmente preso piede negli States e che, successivamente, ha colpito anche l’Unione Europea, senza escludere l’Italia.

In questo caso molte persone, specie i ragazzi più giovani, hanno deciso di rassegnare le dimissioni per cercare posizioni lavorative maggiormente in linea con le loro ambizioni.

Ebbene, qualora tu fossi interessato a trovare il tuo nuovo lavoro come addetto al magazzino ti consiglio di leggere questo articolo per poterti candidare in una delle multinazionali più in crescita del momento!

Amazon assume nuovi dipendenti anche senza diploma: le candidature online!

Quindi, qualora tu fossi interessato a lavorare come addetto al magazzino devi sicuramente conoscere l’offerta che la multinazionale Amazon ha preparato per te!

Prima di tutto devi ricordare che, anche durante il periodo contrassegnato dalla pandemia da Covid-19, Amazon non si è fermata, anzi, è cresciuta sempre di più e, ad oggi, è un vero e proprio colosso dell’e-commerce a livello mondiale.

Ebbene, molti sono i centri di distribuzione presenti in tutta Italia e adesso stanno cercando nuovo personale da assumere, senza richiedere alcun particolare titolo di studio.

Insomma, un’occasione davvero interessante per tutti quei ragazzi giovani che sono alla ricerca di un’occupazione in un’azienda in forte crescita sul mercato internazionale.

Ma come inviare la candidatura per poter lavorare in Amazon?

Beh, devi sapere che la procedura è estremamente semplice.

Dovrai semplicemente accedere al portale online di Adecco, agenzia interinale con l’obiettivo di unire domanda e offerte di lavoro.

Dopo aver trovato la mansione adatta a te, potrai scegliere la località di lavoro tra i diversi punti di smistamento Amazon presenti in Italia.

In questo modo potrai trovare la sede giusta per te ed iniziare a lavorare in una delle aziende che più sta crescendo negli ultimi anni.

Insomma, come ben saprai la pandemia ha cambiato radicalmente il modo di fare acquisiti degli italiani, specie durante il lockdown.

Tuttavia, una volta terminato questo difficile periodo, il commercio online non ha frenato la sua crescita. Dunque, il lavoro sarà molto, ma soddisfacente.

Per inviare la candidatura è semplicissimo. Infatti, il portale di Adecco propone l’invio del curriculum direttamente online.

Ma vuoi scoprire quali sono le sedi dei magazzini di Amazon dove viene richiesto nuovo personale da assumere? Allora leggi il prossimo paragrafo!

Amazon assume giovani in diverse sedi: ecco quali sono!

Ebbene, come abbiamo sottolineato in precedenza, al momento della candidatura potrai selezionare l’area geografica che più si avvicina alla tua abitazione.

Insomma, come ben saprai, i magazzini di Amazon sono attualmente presenti in tutta Italia e, di conseguenza, le selezioni riguardano diverse aree geografiche.

Dunque, andiamo a scoprire insieme quelle che sono le sedi attualmente interessate alle offerte di lavoro.

Per scoprirlo basta consultare la sezione offerte di lavoro di Amazon o di Adecco.

Attualmente, da quanto risulta dalle ultime ricerche, il colosso americano ha avviato le selezioni nelle seguenti sedi:

Castelgugliemo, provincia di Rovigo;

San Bellino, provincia di Rovigo;

Cividate del Piano, provincia di Bergamo;

Agognate, in provincia di Novara;

Passo Cortese, in provincia di Rieti;

Vercelli;

Caste San Giovanni, provincia di Piacenza;

Torrazza, provincia di Torino;

Colleferro, provincia di Roma.

Se tra le località che abbiamo appena esposto non c’è nulla vicino a dove abiti, non avere paura!

Insomma, come abbiamo ribadito più volte il colosso americano è in continua crescita e, di conseguenza, le selezioni si potrebbero aprire prestissimo anche in altre aree.

Dunque, il nostro consiglio è quello di consultare periodicamente le offerte di lavoro di Amazon sia sul sito ufficiale che sul portale Adecco.

In questo modo potresti cogliere anche tu questa importante opportunità di lavoro!

Assunzioni di giovani per i magazzini Amazon: ecco come funzionano!

Come abbiamo sottolineato anche in precedenza, tutti coloro che sono interessati a lavorare come addetti di magazzino in questa multinazionale internazionale potranno inviare il loro curriculum direttamente online.

Infatti, all’interno del portale di ricerca del lavoro di Adecco sarà possibile trovare la mansione di tuo interesse ed i requisiti che sono necessari al fine di essere ricontattato per un colloquio.

Solitamente, in questi casi vengono effettuati almeno due colloqui. Infatti, il primo sarà svolto da un HR dell’agenzia interinale, quindi di Adecco e, solo successivamente, si potrà essere indirizzati alla sede di Amazon.

Quali mansioni devono svolgere i nuovi assunti di Amazon? Ecco la risposta!

Quindi, sei interessato all’offerta e vuoi conoscere nel dettaglio quali saranno le mansioni da svolgere per questo lavoro?

Beh, ovviamente ti consigliamo di consultare nel dettaglio quanto messo per iscritto sul sito di Adecco al momento dell’invio del tuo curriculum.

Tuttavia, possiamo menzionare quelle che, a grandi linee, sembrano essere le mansioni principali per le quali Amazon cerca nuovo personale.

Insomma, coloro che si occuperanno di lavorare in magazzino dovranno smistare e sistemare la merce all’interno di esso.

Inoltre, sarà importante requisito quello di essere in grado di controllare la merce, con l’ausilio di strumenti specifici, come il termo scanner.

Infine, verrà richiesto di imballare i prodotti presenti in magazzino e prepararli per le spedizioni.

Un lavoro che rappresenta davvero una grande opportunità per coloro che sono alla ricerca di un impiego e che, magari, non sono in possesso di un titolo di studio superiore.

Ma quali sono i requisiti messi nero su bianco dalla multinazionale per poter lavorare in Amazon? Per scoprirlo ti consiglio la lettura del prossimo paragrafo!

Lavorare in Amazon: ecco quali sono i requisiti per l’assunzione!

Ovviamente ci teniamo a fare fin da subito un piccolo disclaimer: per scoprire quelli che sono i requisiti specifici per la posizione che ti interessa dovrai consultare nel dettaglio la sezione dedicata sul sito di Adecco.

È inoltre importante ricordare che dovrai verificare il possesso dei requisiti prima di inviare la tua candidatura, in modo da non venire scartato immediatamente.

Ma quindi, cosa viene richiesto per poter lavorare in Amazon?

Per prima cosa sono importanti le capacità di relazione, sia con i colleghi che con i dipendenti. Insomma, Amazon si propone di essere come una grande famiglia e, di conseguenza, per poter lavorare al suo interno dovrai essere in linea con la cultura aziendale.

Inoltre, viene richiesta la capacità di gestione degli ordini, la voglia di imparare ed una buona conoscenza della lingua italiana.

Sebbene si tratti di una multinazionale statunitense, non viene richiesto come requisito principale per gli addetti di magazzino la conoscenza dell’inglese.

Ovviamente coloro che sono interessati a tale lavoro devono essere disponibili a lavorare su turni.

Attenzione: come avrai capito non viene richiesto né il diploma né esperienza precedente nell’ambito del magazzino.

Inoltre, l’offerta economica può essere davvero interessante, in quanto in un primo periodo è di 1.680 euro lordi.

Sei pronto a cogliere questa opportunità? Allora non aspettare ad inviare la tua candidatura ad Amazon!