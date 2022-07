Sono state finalmente rese note le nuove procedure di assunzione docenti, che metteranno a disposizione quasi 100 mila nuovi posti di lavoro per quanto riguarda l’anno scolastico di riferimento 2022/2023. Tuttavia, il Ministero dell’Economia e delle Finanze denuncia che un rischio sempre più concreto che molti dei posti attualmente disponibili potrebbero addirittura restare scoperti a causa di mancanza di candidati che decidono di presentare la domanda per accedere alla graduatoria.

Secondo quanto predisposto all’interno del decreto numero 184 pubblicato dal MIUR durante la giornata del 19 luglio, quindi, sono state fornite tutte le indicazioni e gli approfondimenti in riferimento all’autorizzazione messa in atto da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’assunzione di oltre 94 mila docenti per il prossimo anno scolastico.

Dunque, in questo contesto, all’interno del seguente articolo, andremo ad illustrare le principali condizioni a cui sarà necessario rispondere al fine di accedere alla graduatoria per l’assunzione a tempo indeterminato di quasi 100 mila docenti per l’anno scolastico 2022/2023.

Allo stesso tempo, saranno poste in evidenza anche le criticità di queste assunzioni che di fatto rischieranno di contare oltre la metà dei posti attualmente liberi completamente scoperta, a causa della mancanza di candidature da parte dei potenziali docenti che potrebbero essere assunti con il contratto a tempo indeterminato.

Le novità sull’assunzione docenti con 100 mila posti di lavoro

La più grande novità recentemente resa nota nel campo della scuola riguarda attualmente la messa a disposizione di quasi 100 mila nuovi posti di lavoro che potranno essere attribuiti ad un’ampia platea di aspiranti docenti per tutti i gradi scolastici per quanto riguarda il prossimo anno, ovvero l’anno scolastico 2022/2023.

In effetti, a seguito della pubblicazione del decreto numero 184 avvenuta nella giornata del 19 luglio 2022, il Ministero dell’Istruzione ha di fatto fornito tutte le nuove informazioni legate all’autorizzazione della richiesta da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze sull’assunzione docenti.

È poi con il comunicato stampa pubblicato direttamente nel portale ministeriale ufficiale del MIUR che sono stati resi noti ulteriori approfondimenti generali in riferimento alla possibilità di accedere ai 100 mila nuovi posti di lavoro per l’anno scolastico 2022/2023.

Assunzione docenti 2022: quali sono i nuovi posti di lavoro disponibili

Prendendo in considerazione le disposizioni che sono state inserite all’interno del recente comunicato stampa del 21 luglio 2022 pubblicato da parte del Ministero dell’Istruzione, è possibile evidenziare quali sono le categorie principali di insegnanti per la scuola per cui si sono liberati i posti di lavoro.

Nello specifico, si tratta di quasi 100 mila nuovi posti di lavoro messi a disposizione attraverso un contratto di assunzione a tempo indeterminato, accessibili da parte di insegnanti e docenti per la scuola appartenenti al settore della scuola dell’infanzia, ma anche della scuola primaria, della scuola secondaria sia di primo che di secondo grado.

Un’ulteriore specifica che è stata fornita da parte del Ministero dell’Istruzione riguarda anche la modalità di assegnazione dei posti messi a disposizione, pari ad un numero preciso di 94.130 assunzioni complessive.

Nel dettaglio, si tratta del 50 per cento dei posti che saranno assegnati attraverso l’attribuzione con le graduatorie di merito, ovvero le graduatorie conseguenti alla partecipazione dei docenti agli appositi concorsi per titoli ed esami valide attualmente.

Allo stesso tempo, un altro 50 per cento dei posti di lavoro viene assegnato mediante le graduatorie ad esaurimento, sulla base delle disposizioni che sono state contenute all’interno della legge numero 296 del 2006.

Chi può essere assunto con i nuovi posti di lavoro per i docenti

L’effettiva distribuzione e ripartizione delle varie assunzioni che sarà messa in atto al fine di assicurare a tutto il comparto scolastico la presenza del numero di docenti necessario, avverrà sulla base della Regione di appartenenza.

Inoltre, è necessario anche precisare che i circa 95 mila posti attualmente disponibili per il comparto scuola, saranno distribuiti nel seguente modo:

63.781 posti di lavoro per i docenti per i vari Comuni in tutta Italia;

30.349 posti di lavoro per i docenti addetti al sostegno.

Tuttavia, secondo le prime stime e i calcoli provvisori del Ministero dell’Economia e delle Finanze, servirebbe che si stia assistendo negli ultimi anni ad un repentino calo dei docenti aspiranti i nuovi posti di lavoro, tanto che emerge con chiarezza il rischio di non avere abbastanza candidati che potranno essere considerati idonei per la graduatoria.

Una problematica che, secondo quanto dichiarato dai principali sindacati dei lavoratori, sta proprio nello stesso funzionamento del concorso pubblico, considerato ormai troppo complesso e lento al fine di immettere subito i candidati nel mondo del lavoro.