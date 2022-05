Trovare lavoro in Italia è impossibile? Beh, sicuramente non possiamo dare tutti i torti a coloro che sostengono ciò. Eppure, devi sapere che esistono una serie di agevolazioni ad hoc per le aziende che devono assumere personale! Scopri quali sono queste agevolazioni e come utilizzarle a tuo vantaggio!

Insomma, nel corso della pandemia da Covid-19 (ed in realtà anche da prima) il processo per trovare lavoro in Italia non è diventato certo semplice.

Eppure, devi anche sapere che il Governo e gli enti preposti hanno pensato ad una serie di agevolazioni per tutti coloro che si trovano alla ricerca di un nuovo posto di lavoro.

Tutto questo, per creare un po’ di contesto, dev’essere visto anche nell’ottica delle Grandi Dimissioni, ossia un fenomeno che sta prendendo piede anche in Italia e che interessa soprattutto i giovani.

Le persone dopo la pandemia hanno deciso di dimettersi dal loro lavoro per cercare migliori opportunità che meglio potessero conciliare l’universo lavorativo con la vita privata.

Inoltre, con l’arrivo della bella stagione c’è stato un vero e proprio boom di richieste, che però non sono state soddisfatte a pieno.

Insomma, basti pensare a tutti quei posti di lavoro che vengono ricercati per il settore del turismo che ad oggi non hanno ancora ricevuto nessuna risposta.

Ma sapevi che ci sono degli incentivi per le assunzioni? Se non li conosci ti consiglio di leggere questo articolo!

Assunzioni: arrivano incentivi per coloro che assumono! La situazione attuale!

La decisione di prolungare quelle che ormai da tempo sono state misure atte ad incentivare le assunzioni è arrivata direttamente dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.

L’obiettivo è quello di assicurare nuove assunzioni prima dell’inizio dell’estate.

Ma fino a quando durerà di preciso tale agevolazione?

Diciamo che le opinioni sono state molteplici ma, come sempre, dobbiamo ascoltare ciò che dicono dal Governo e dalle opposizioni per avere una risposta certa.

Ebbene, sembrerebbe proprio che la scadenza per poter aderire a queste agevolazioni che mirano ad assumere personale sia fissata al 30 giugno, ma ancora non sappiamo se potrà esserci la proroga.

Insomma, mirare ad offrire migliori condizioni per i lavoratori in modo che questi possano accettare le offerte di lavoro che attualmente si trovano prive di candidature.

Ma quali sono le ragioni di questa pentita di candidature soprattutto per quanto riguarda i lavori stagionali?

Beh, dobbiamo dire che anche in questi casi ci sono diverse linee di pensiero ed ognuno avrà sicuramente le sue ragioni per decidere di non candidarsi alle rispettive offerte di lavoro.

Tuttavia, se dobbiamo sentire le diverse campane possiamo affermare che Matteo Renzi incolpa in toto il Reddito di Cittadinanza che, a detta sua, consentirebbe alle persone di ricevere il sussidio senza lavorare e, di conseguenza, non spingerebbe le persone (specie i giovani) a cercare lavoro.

Di un parere differente la Lega che afferma che, nel caso in cui non si dovesse trovare personale, si dovrebbero assumere immigrati.

Al contrario, coloro che non accettano tali lavori si lamentano delle dure condizioni lavorative e dell’orario, spesso estremamente elevato e non commisurato alla paga che si può ottenere.

Insomma, come abbiamo visto, le diverse opinioni ci sono ed ognuno, nel suo piccolo, sa qual è la vera ragione di tale penuria di personale.

Le agevolazioni per incentivare le assunzioni! Ecco quali sono!

Dunque, in questa situazione piuttosto difficile che abbiamo appena analizzato, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha affermato che fino alla data del 30 giugno 2022 saranno attivi alcuni incentivi che permetteranno alle aziende di ottenere agevolazioni per l’assunzione di personale.

Non si tratta certo di una Legge nuova, ma di una decisone che era stata inizialmente inserita all’interno della Legge di Bilancio 2021 e quindi presa nel 2020.

Ma quali sono queste agevolazioni?

In primo luogo dobbiamo citare quella dedicata ai giovani under 36, dunque quella dedicata ai giovani che non hanno ancora compiuto 36 anni.

Allo stesso modo ci sono due agevolazioni distinte che si rivolgono a coloro che presentano maggiori difficoltà nel trovare lavoro:

La prima fa riferimento alle donne che, se consideriamo la disoccupazione in Italia, detengono una quota percentuale maggiore rispetto agli uomini.

La seconda riguarda coloro che lavorano in determinate Regioni del Sud Italia, che storicamente hanno maggiori difficoltà nel trovare un impiego.

Attenzione: ricorda che, salvo ulteriori proroghe, tali incentivi hanno una data di scadenza fissata al 30 giugno 2022.

Sei curioso di scoprire queste tre agevolazioni nel dettaglio? Andiamo a vederle nei prossimi paragrafi!

Incentivi per trovare lavoro: ecco l’agevolazione dedicata agli under 36!

Il primo degli incentivi che dobbiamo citare è quello rivolto ai giovani, specie in questo periodo dove il numero di NEET (ossia giovani senza lavoro e che non sono impegnati in percorsi di studi) si attesta come il più alto in Europa.

Insomma, la situazione dell’Italia non è certo facile, molti ragazzi hanno perso la loro fiducia verso il futuro e questo spesso si traduce in mancate assunzioni.

Ebbene, come funziona questo incentivo messo in campo dal Governo per aiutare i giovani under 36 a trovare lavoro ed incentivare le aziende ad assumerli?

Devi sapere che questo si rivolge solo alle aziende che propongono contratti di lavoro a tempo indeterminato.

Ma come funziona nel dettaglio tale agevolazione? Cosa ci guadagnano le aziende utilizzandola?

Beh, coloro che, come abbiamo detto, propongono contratti a tempo indeterminato a ragazzi under 36 possono godere di uno sgravio contributivo che può raggiungere la soglia dei 6.000 euro all’anno.

Eppure, ci sono dei requisiti da dover necessariamente rispettare per non essere tagliati fuori da questo importante incentivo.

In primis sarà necessario che l’assunzione venga effettuata nel periodo di tempo compreso tra il 1° gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2022.

Inoltre, il ragazzo che verrà assunto non dovrà mai aver avuto un contratto di lavoro a tempo indeterminato, pena l’esclusione dalla misura.

Attenzione: anche l’azienda avrà delle norme da rispettare per godere dell’agevolazione under 36!

Infatti, sarà vietato ogni licenziamento verso coloro che sono inquadrati nella stessa unità produttiva del nuovo assunto per i 9 mesi successivi e nel corso dei 6 mesi precedenti.

Ma questa non è l’unica agevolazione che si può sfruttare nel mondo del lavoro, andiamo scoprire le altre due!

Agevolazione per assunzione donne: sgravio del 100% sui contributi!

La seconda misura che le aziende possono sfruttare è lo sgravio sui contributi del 100% per coloro che decidono di assumere donne disoccupate.

Anche in questo caso il risparmio che l’azienda potrà ottenere è di massimo 6.000 euro annui, una cifra sicuramente non indifferente.

L’obiettivo è ovviamente quello di favorire le assunzioni di lavoratrici donne che, come sappiamo, si trovano in difficoltà nel mondo del lavoro.

Basti pensare che la maggior parte di coloro che si trovano in stato di disoccupazione sono infatti donne.

Attenzione: le donne assunte devono essere in una situazione di svantaggio, pena l’esclusione dalla misura.

Incentivi per trovare lavoro al Sud Italia: ecco come funzionano!

Ebbene sì, l’ultima delle agevolazioni che sono state mantenute fino al 30 giugno 2022 dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale riguarda le assunzioni nel Sud Italia.

Attenzione: con la Legge di Bilancio 2022 tale misura è stata estesa anche ai lavoratori di aziende in crisi.

Ma come funziona? Le aziende anche in questo caso potranno beneficiare di uno sgravio del 100% dei contributi.

Eppure, come abbiamo sottolineato, questo non vale in ogni Regione italiana, ma solo in quelle del Sud e sulle isole.

Ricorda: le assunzioni devono essere esclusivamente a tempo indeterminato.