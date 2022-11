Nuove assunzioni Italo nel mese di novembre 2022.

L’impresa ferroviaria privata italiana cerca nuove figure professionali, come si evince dalla sezione “Lavora con noi” sul sito. Periodicamente, Italo apre nuove posizioni, anche per tirocini retribuiti e, di conseguenza, per giovani senza esperienza o diplomati. Le candidature, inoltre, possono essere inviate per assunzioni in diverse città italiane.

Un’opportunità da cogliere al volo, ma per la quale rimane necessario essere in possesso di specifici requisiti. Le pagine dedicate alle assunzioni sul sito di Italo includono non solo le competenze e i titoli richiesti per candidarsi, ma anche quali sono le mansioni delle figure richieste e il link per inviare la propria candidatura per le sedi delle differenti città.

Vediamo, allora, quali figure sta cercando Italo a novembre, quali sono i requisiti per candidarsi e come inviare il proprio curriculum online.

Assunzioni Italo a novembre 2022: si cercano hostess e steward di bordo

Italo è in cerca di nuove figure professionali. Lo si evince dalla sezione “Lavora con noi” sul sito dell’impresa, contenente una lista delle diverse posizioni aperte per il mese di novembre.

Tra i profili professionali ricercati vi sono hostess e steward di bordo, le cui mansioni comprendono la gestione di attività di informazione e di supporto ai viaggiatori, nonché l’accoglienza e l’assistenza agli stessi, la cura e di riordino degli ambienti e garanzia del servizio catering a bordo.

Questa posizione lavorativa è aperta a candidati che rispettino alcuni requisiti, in merito ai titoli posseduti e agli anni di esperienza. Per quanto riguarda i primi, possono candidarsi sia diplomati che laureati, mentre è preferibile avere più di due anni di esperienza nel ruolo (il requisito, però, è solo preferenziale).

Costituiscono requisiti preferenziali alcune competenze e soft skills tra cui:

• l’ottima conoscenza della lingua inglese;

• avere una precedente esperienza a contatto con il cliente;

• la disponibilità a lavorare su turni e nei giorni festivi;

• empatia relazionale;

• problem solving;

• buone capacità comunicative.

Le posizioni per hostess e steward sono aperte per lavorare a Venezia, Milano, Roma o Napoli.

Qualora si superasse la selezione, il candidato dovrà partecipare a un corso di formazione della durata di 3 settimane. Il superamento del corso è necessario per poter essere assunti.

Assunzioni Italo a novembre 2022: posizioni aperte per macchinisti

Oltre a ricercare hostess e steward, Italo ha aperto posizioni anche per macchinisti esperti che siano in grado di condurre i treni Alstom AGV 575 ad altissima velocità e i treni Alstom ETR 675.

Italo chiede ai suoi candidati il possesso di alcuni requisiti che, oltre al diploma di scuola secondaria, comprendono anche titoli specifici per l’esercizio della professione. In particolare, è richiesto il possesso della Licenza Europea di condotta treni e il Certificato complementare di categoria B, entrambi in corso di validità.

Inoltre, si tratta di un’offerta di lavoro indirizzata a chi vanta un’esperienza di più di un anno nel ruolo di macchinista.

I candidati possono inviare il proprio curriculum per Milano o per Roma.

Altre assunzioni Italo a novembre 2022: tutte le posizioni aperte

La compagnia ferroviaria privata non ricerca esclusivamente hostess e macchinisti, ma anche altri profili professionali da inserire nel team.

Italo, infatti, ricerca urgentemente anche:

• Tax specialist

• Controller

• Controller consolidation & reporting

• Junior regulatory affairs

• Addetto o addetta alla contabilità e bilancio.

Inoltre, opportunità lavorative sono aperte anche a neolaureati in ingegneria gestionale, economia e statistica e candidati per stage per addetti budget e controlling.

Tutte le posizioni sono elencate nella pagina dedicata alle selezioni personale di staff sul sito Italo e tutte e posizioni riguardano la sede di Roma.

Assunzioni Italo a novembre 2022: come candidarsi e dove inviare il curriculum

Se si è in possesso dei requisiti per una delle posizioni aperte da Italo nel mese di novembre, è necessario inviare la propria candidatura online.

In particolare, bisogna collegarsi al sito di Italo e cliccare sulla sezione “Lavora con noi” oppure digitare su un qualsiasi motore di ricerca “assunzioni Italo novembre 2022”.

Nella pagina vengono elencate tutte le figure professionali ricercate in questo periodo. Cliccando su ciascuna pagina si potranno conoscere i requisiti, le mansioni richieste e, in fondo, si può accedere al link diretto per l’invio della candidatura. A questo punto basterà compilare il form (vengono chiesti alcuni dati come nome, cognome ed e-mail) e caricare il proprio CV.

Probabilmente le assunzioni Italo non si limiteranno al mese di novembre: la compagnia è spesso alla ricerca di nuove figure professionali durante l’anno. Il consiglio, quindi, è collegarsi spesso al sito Italo e dare uno sguardo alla sezione “Lavora con noi”.

Inoltre, è possibile inviare la propria candidatura spontanea in qualsiasi momento, anche quando non sono aperte nuove posizioni lavorative.

