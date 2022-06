Stai cercando un nuovo lavoro? Lavorare in televisione è sempre stato il tuo sogno nel cassetto? Beh, allora devi assolutamente conoscere la proposta di lavoro che arriva direttamente dalla RAI, ossia la Radiotelevisione Italiana. Vieni a scoprirle in questo articolo!

Insomma, periodicamente anche la RAI pubblica sul suo portale diverse offerte di lavoro per le sue sedi, in modo da poter assumere e formare nuovo personale per diverse attività.

Ovviamente, per conoscere le offerte di lavoro della RAI nel dettaglio dovrai consultare la sezione del sito Lavora con Noi.

Ti interesserebbe entrare nel mondo della Radiotelevisione Italiana? Allora non perderti questo articolo, potresti scoprire che l’opportunità di lavoro perfetta per te si trova davvero dietro l’angolo.

Offerte di lavoro in RAI: cosa significa lavorare per la Radiotelevisione Italiana?

Prima di iniziare a scoprire quelle che sono le offerte di lavoro previste dalla RAI, dobbiamo comprendere cosa significa davvero lavorare nella Radiotelevisione Italia.

Insomma, stiamo parlando di un vero e proprio colosso, che può portare anche ottime occasioni di lavoro.

Sai di cosa stiamo parlando? Ebbene, la Radiotelevisione Italiana è una delle più importanti aziende di comunicazione in Unione Europea.

In Italia quando nominiamo la RAI facciamo subito riferimento all’unico ente pubblico del settore radiotelevisivo.

Ma quando è nata la Radiotelevisione Italiana? Per comprendere come siamo arrivati in alto, è necessario partire dalle origini.

La Radiotelevisione Italiana nasce nel 1954 grazie al Governo Italiano nella sua sede principale a Roma, nella famosa Via Mazzini.

L’evoluzione del servizio pubblico nel settore radiotelevisivo è stato notevole ed oggi la RAI realizza diversi canali televisivi, radiofonici, satellitari ed anche per il digitale terrestre.

Ma questo cosa vuol dire dal punto di vista del lavoro?

Beh, la grande crescita che si realizza nell’azienda porta anche ad una grande crescita a livello di personale.

Insomma, devi sapere che al momento la Radiotelevisione Italiana conta oltre 13mila collaboratori, ma il numero è destinato ad aumentare.

Vuoi scoprire quelle che sono le nuove offerte per la Radiotelevisione Italiana? Beh, allora vieni a scoprirle nei prossimi paragrafi!

Aprono i concorsi della RAI! Ecco quali sono le offerte di lavoro aperte!

Ebbene, nel corso dell’anno la Radiotelevisione Italiana seleziona un gran numero di personale per impiegarlo nelle diverse attività necessarie.

Attenzione: devi sapere che le selezioni non si svolgono solo per la sede principale, ossia quella in via Mazzini a Roma, ma anche per le altre sedi sul territorio italiano.

Come abbiamo affermato anche in precedenza, la crescita della Radiotelevisione Italiana, va di pari passo con il numero di assunzioni che sono sempre più numerose.

Ma quali sono le posizioni che vengono ricercate all’interno della RAI?

Beh, prima di tutto devi sapere che trattandosi di un’azienda che eroga un servizio pubblico, sono previsti anche dei concorsi pubblici.

Tali concorsi vengono messi in piedi al fine di assumere nuove figure dello staff per inserirle nelle diverse sedi presenti sul territorio nazionale.

Alcuni esempi?

Beh, devi sapere che la Radiotelevisione Italiana realizza periodicamente dei concorsi pubblici al fine di assumere dei professori d’orchestra.

Ovviamente non si tratta dell’unica posizione lavorativa che può essere presa in considerazione per lavorare alla RAI.

Infatti, come abbiamo sottolineato anche in precedenza, per scoprire nel dettaglio quelle che sono le posizioni attualmente ricercate per poter lavorare in RAI, ti consigliamo di consultare la sezione Lavora con Noi sul sito ufficiale.

Assunzioni alla RAI: come funziona la sezione RAI Lavora con Noi!

Prima di procedere con il nostro articolo dobbiamo fare un piccolo chiarimento. Come abbiamo sottolineato più volte, la sezione dove potrai trovare tutte le offerte di lavoro per essere assunto dalla Radiotelevisione Italiana è chiamata “Lavora con Noi” e si trova direttamente sul sito web dell’azienda.

In questo modo potrai conoscere tutte le posizioni lavorative aperte e le possibilità di fare carriera all’interno di uno dei colossi della comunicazione in Europa.

Ma come funziona nel dettaglio? Beh, devi sapere che la sezione Lavora con Noi è l’unico modo per visionare tutte le posizioni vacanti all’interno della Radiotelevisione Italiana.

In questo modo potrai inviare la tua candidatura per le posizioni di tuo interesse e, nel caso il tuo curriculum dovesse risultare valido, potrai essere ricontattato.

Attenzione: la sezione Lavora con Noi del sito della RAI consente anche di inviare un’autocandidatura.

Insomma, qualora sul sito non dovesse essere presente una posizione lavorativa di tuo interesse, potrai comunque inviare il tuo curriculum in modo da essere ricontattato.

Ma come funziona l’invio delle candidature per lavorare presso la Radiotelevisione Italiana?

Per prima cosa devi sapere che sarà necessario registrarsi alla piattaforma della RAI per poter procedere con l’invio della candidatura.

Attenzione: non avere paura, la registrazione è totalmente gratuita.

Eppure, si tratta di un passaggio essenziale per poter inviare la candidatura e poter poi lavorare alla RAI.

La registrazione è estremamente semplice, dovrai creare il tuo profilo inserendo anche il tuo curriculum, in modo da poterlo inviare con facilità quando troverai una posizione lavorativa di tuo interesse.

Come inviare la candidatura per lavorare alla RAI?

Ora che abbiamo compreso nel dettaglio come funziona la sezione Lavora con Noi del sito della Radiotelevisione Italiana, andiamo a capire meglio come funziona l’invio della candidatura.

Ebbene, come avrai compreso potrai inviare tale candidatura sia sul portale Lavora con Noi, come abbiamo visto nel paragrafo precedente, sia nella sezione La RAI Cerca, ossia il portale riservato alle assunzioni dell’ente.

Quando parliamo del portale “La RAI Cerca” facciamo riferimento ad una sezione del sito dove vengono riportati tutti i bandi messi in piedi dalla Radiotelevisione Italiana.

Dopo aver trovato il lavoro che risulta essere maggiormente in linea con le nostre competenze e le nostre ambizioni, si procederà con l’invio della candidatura.

Ebbene, in questa fase sarà necessario compilare nel dettaglio un modulo online, pena l’impossibilità di candidarsi.

Ovviamente ci sono anche qui dei termini di scadenza per l’invio della documentazione necessaria. Pertanto, se lavorare nella Radiotelevisione Italiana è il tuo sogno, ti consigliamo di non lasciarti sfuggire questa opportunità.

Dopo aver inviato la domanda per l’offerta di lavoro di tuo interesse, riceverai una mail direttamente nella tua casella di posta che indica che l’azienda ha ricevuto la tua candidatura.

Ebbene, nonostante si tratti di una mail inviata automaticamente è molto importante. Infatti, qualora non dovessi riceverla ti consiglio di guardare negli spam o di inviare nuovamente la candidatura, in quanto potrebbe non essere andata a buon fine.

Come funzionano le assunzioni alla RAI? Ecco le selezioni ed i casting!

Ora che hai inviato la tua domanda (o comunque sai come procedere) è bene conoscere come funziona l’iter di selezione.

Prima di tutto i bandi presentati dalla Radiotelevisione Italiana prevedono una valutazione dei titoli e dei curriculum vitae dei candidati.

Solo successivamente si aprirà una seconda fase delle assunzioni che prevedono delle interviste o delle prove di diversa natura.

Inoltre, devi anche tenere a mente che ogni anno la Radiotelevisione Italiana realizza anche dei casting che consentono di partecipare ai suoi programmi televisivi.

Che queste possano essere delle opportunità da cogliere al volo? Per scoprirlo consulta la sezione Lavora con Noi della RAI!