Novità con un nuovo bando del PNRR attraverso il quale sono stati messi a disposizione ben 300 nuovi posti di lavoro da parte del Ministero dell’Università e della Ricerca, che saranno riconosciuti nei confronti dei giovani ricercatori italiani che attualmente risultano essere attivi all’estero.

A questo proposito, l’obiettivo perseguito è quello di riuscire ad attirare nel territorio nazionale quei giovani ricercatori che attualmente sono attivi e lavorano presso un territorio estero, in quanto vincitori di bandi europei oppure ai quali è stato di fatto riconosciuto un sigillo di eccellenza.

È questa una delle disposizioni previste dal Piano nazionale di ripresa e di resilienza, finalizzato proprio al sostegno dei giovani ricercatori brillanti che purtroppo si sono sentiti costretti ad abbandonare il proprio paese di origine, lasciando i confini nazionali e lavorando all’estero.

Dunque, proprio per questo motivo, all’interno del seguente articolo, andremo a fornire delle nuove indicazioni in merito ai nuovi posti di lavoro che saranno erogati da parte del Ministero dell’Università e della Ricerca, in maniera tale da chiarire anche come poter presentare la richiesta per la propria candidatura come ricercatore in Italia.

Chi può accedere al bando per i ricercatori in Italia

Dunque, sulla base della pubblicazione dell’avviso numero 247 avvenuta durante la giornata del 19 agosto di quest’anno, Il Ministero dell’Università e della Ricerca, ha fornito già alcune linee guida che potrebbero essere particolarmente utili al fine di scoprire quali saranno i giovani ricercatori che potrebbero sperare di ottenere un posto di lavoro in Italia.

In questo senso, è possibile anche precisare che a poter presentare la richiesta per potersi candidare al fine di accedere ai nuovi posti di lavoro previsti per i ricercatori, sono le seguenti categorie: vincitori di bandi dello European Research Council - ERC Starting grant, nonché i ricercatori vincitori dei bandi Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships.

Allo stesso tempo, si intendono inclusi in tale possibilità anche i soggetti che svolgono un lavoro come ricercatori e che sono stati coinvolti dal riconoscimento del cosiddetto “Seal of Excellence”.

A quanto ammontano i fondi destinati al bando per i ricercatori in Italia

A questo proposito, quindi, occorre chiarire che i 300 nuovi posti di lavoro per i ricercatori si pongono come una delle misure e degli interventi che sono stati intrapresi dal Ministero e che si pongono nel quadro dell’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Nello specifico, le borse di ricerca che saranno riconosciute nei confronti dei cittadini italiani, si inseriscono nella sezione dedicata all’ambito di “Istruzione e Ricerca”, in ottemperanza con le disposizioni e gli accordi legati agli Operational Arrangements che sono stati siglati tra la Commissione Europea e il Ministero dell’Economia e delle Finanze durante la giornata del 22 dicembre scorso.

Nello specifico, le 300 borse di ricerca che saranno erogate e riconosciute nei confronti dei giovani ricercatori italiani, entro il quarto trimestre dell’anno attualmente in corso prevedono lo stanziamento di ben 220 milioni di euro.

Dunque, in particolare, dell’intero fondo economico, 100 milioni di euro saranno destinati al finanziamento del progetto di 100 giovani ricercatori che rientrano nella categoria dei vincitori di Starting Grants dello European Research Council (il cosiddetto ERC).

Allo stesso tempo, altri due fondi da 60 milioni di euro ciascuno saranno previsti invece, verso le attività che saranno sviluppate ed eseguite da parte rispettivamente dalle seguenti categorie di ricercatori: 200 giovani ricercatori vincitori di bandi Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships (MSCA) e i ricercatori che hanno ricevuto il sigillo di eccellenza.

Come presentare la candidatura per il posto di lavoro come ricercatore

Dopo aver ripercorso le principali novità per quanto riguarda i nuovi posti di lavoro per i ricercatori italiani, è giunto il momento di andare a fornire ulteriori dettagli in merito alle modalità di presentazione delle candidature al fine di ottenere la borsa di ricerca in Italia.

A questo proposito, esclusivamente sarà necessario prendere in considerazione l’apposita piattaforma telematica interamente dedicata ai progetti di ricerca, accessibile al seguente link: www.gea.mur.gov.it.

È proprio mediante questo portale online che i ricercatori avranno la possibilità di presentare la propria domanda di candidatura, in lingua inglese.

Inoltre, occorre anche precisare che, sulla base delle categorie di appartenenza dei candidati, sono state predisposte delle scadenze temporali differenti. Dunque, per quanto riguarda i ricercatori che hanno ricevuto un Sigillo di Eccellenza nonché i vincitori del bando MSCA, le richieste potranno essere inoltrate dal 5 settembre fino alla data dell’11 ottobre.

Mentre, per quanto riguarda i vincitori del bando legato all’ERC il periodo temporale a cui è necessario fare riferimento è quello compreso tra il 22 settembre all’11 ottobre.