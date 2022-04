Cerchi lavoro in Italia? Beh, devi sicuramente tenere a mente che ci sono alcune aziende che assumono! Tra queste abbiamo anche AstraZeneca, diventata famosa con il Covid-19. Dopo l'apertura della nuova sede di Milano, si cercano ben 200 unità da inserire! Scopri le ultime qui!

Cerchi lavoro in Italia? Beh, devi sicuramente tenere a mente che ci sono alcune aziende che assumono! Tra queste abbiamo AstraZeneca, che ormai non ha bisogno di molte presentazioni visto quanto è diventata famosa nel corso della pandemia da Covid-19.

Ebbene, si tratta di una notizia dell’ultima ora in quanto nella data di ieri, ossia mercoledì 27 aprile, l’azienda ha inaugurato una nuova sede a Milano.

Tale nuova sede si trova nell’area dedicata all’ex-Expo, chiamata Mind.

Insomma, la notizia dell’apertura ufficiale è, come puoi ben immaginare, molto fresca. Tuttavia, devi anche considerare che la comunicazione di tale iniziativa era stata data da AstraZeneca già nel mese di novembre dello scorso anno.

L’obiettivo del territorio dell’ex-Expo è quello di creare una sorta di distretto dell’innovazione e, pertanto, una delle principali aziende che hanno fabbricato il vaccino contro il Covid-19 non poteva certo essere esclusa da tale distretto.

E che dire delle assunzioni? AstraZeneca ha annunciato che assumerà ben 200 unità nel corso del 2022!

Ci sono requisiti specifici? Andiamo a scoprire nel dettaglio le ultime novità comunicate dall’azienda nella giornata di ieri, mercoledì 27 aprile!

AstraZeneca apre la sua sede al Mind di Milano: arrivano le assunzioni!

Ebbene, come avrai compreso, la multinazionale AstraZeneca, diventata estremamente famosa grazie alla scoperta del vaccino contro il Covid-19, ha inaugurato la sua nuova sede nel territorio del Mind di Milano, ossia nell’area relativa all’ex-Expo.

L’amministratore delegato dell’azienda, Lorenzo Wittum, si è subito detto entusiasta di tale inaugurazione.

In primis perché, come abbiamo sottolineato anche in precedenza, l’obiettivo è quello di mettere a punto un distretto dell’innovazione e, di conseguenza, per AstraZeneca è un onore fare parte di questo progetto.

Inoltre, è stato inaugurato il nuovo edificio dove andranno a lavorare oltre 300 colleghi meneghini che fino a quel momento hanno lavorato nella sede centrale.

Insomma, dalle parole di Wittum si capisce chiaramente che questa sede è un passo strategico per continuare il processo di ricerca e di innovazione proprio di AstraZeneca.

Eppure, ciò che è stato affermato dall’amministratore delegato non è solo questo.

Infatti, particolare enfasi è stata data alle possibilità offerte dall’azienda in termini di assunzioni.

Mi spiego meglio, Lorenzo Wittum ha affermato che saranno assunte ben 200 nuove figure entro la fine del 2022.

Oltre a questo proseguirà anche la collaborazione di AstraZeneca con centri di ricerca, università e chi più ne ha più ne metta, con l’unico obiettivo di portare avanti l’innovazione, elemento principale per la crescita aziendale.

AstraZeneca assume 200 dipendenti nel 2022! Ecco le ultime notizie!

Un annuncio che ha lasciato in molti senza parole! Ebbene sì, le assunzioni arriveranno entro la fine dell’anno e saranno indirizzate alla ricerca di ben 200 unità da inserire nella nuova sede di AstraZeneca al Mind.

Insomma, 200 nuove figure andranno ad integrarsi con i dipendenti che già lavorano all’interno dell’azienda.

Ma ci saranno dei requisiti specifici da rispettare? Ancora non sappiamo nulla in merito in quanto l’annuncio è stato dato solo nella giornata di ieri.

Tuttavia, dobbiamo ricordare uno dei punti di forza fondamentali di AstraZeneca, che l’ha resa famosa a livello mondiale.

Infatti, AstraZeneca impiega il 72% dei laureati nella sua forza lavoro.

Attenzione: per comprendere l’importanza di questo dato è importante sottolineare che si tratta di 20 punti percentuali in più rispetto alla media italiana.

Insomma, basterebbe questo per definire il grado di innovazione interno all’azienda.

Assunzioni per AstraZeneca: gli obiettivi dell’azienda! Ecco quali sono!

Ebbene, come abbiamo compreso, l’azienda assumerà nel corso del 2022 oltre 200 unità di personale, in modo da poter raggiungere e superare la soglia dei 1.000 dipendenti in Italia.

Tra le 200 assunzioni che ci aspettano sul suolo italiano, il 40% dei lavoratori sarà impiegato proprio nella nuova sede del Mind.

Ma quali sono gli obiettivi di AstraZeneca? E come si comporta quando si parla di innovazione nel mondo del lavoro?

Ebbene, devi sapere che che si tratta di una realtà in costante crescita e che, di conseguenza, darà lavoro sempre a più persone interessate.

Infatti, se parliamo della ricerca scientifica, in soli 18 mesi il numero di studi clinici è raddoppiato, arrivando oggi a toccare i 118 studi.

Oltre a questo, come abbiamo sottolineato in precedenza, il personale assunto da AstraZeneca è tutto qualificato ed in possesso di laurea.

Ma non è finita qui! Due lotte alle quali l’azienda crede molto sono quelle per la parità dei sessi e quella per l’inclusione dei giovani nel mondo del lavoro.

Da cosa possiamo comprendere ciò? Beh, sicuramente dalle parole di Lorenzo Wittum che ha affermato che il 10% dei dipendenti della società ha meno di 30 anni. Oltre a questo, l’amministratore delegato ha anche voluto sottolineare che la parità dei sessi è uno dei punti di maggiore importanza per l’azienda.

Cosa vuol dire lavorare in AstraZeneca? Quali sono gli obiettivi da perseguire?

Cosa vuol dire lavorare per un’azienda come AstraZeneca? Beh, per scoprirlo possiamo andare nella sezione dedicata alle candidature presente sul sito.

Ebbene, in tale sezione avremo anche la possibilità di scoprire a fondo quali sono i valori e la mission dell’azienda, in modo da comprendere se siamo in linea con essi.

Dunque, secondo quanto affermato dalla stessa azienda, lavorare in AstraZeneca significa portare avanti un proprio progetto personale ed un percorso di carriera, in modo integrato. Infatti, in questo modo potrai da un lato valorizzare il tuo potenziale e, dall’altro, essere parte di un team affiatato.

Ovviamente per poter lavorare all’interno di AstraZeneca dovrai avere una forte passione per l’innovazione e per la scienza. Eppure, non è specificato solo questo!

Infatti, come avrai capito anche per la questione della parità dei sessi, l’azienda si fonda su solidi principi.

Ebbene, anche nel caso delle diverse culture la posizione di AstraZeneca è molto rigida. Infatti, per lavorare con loro dovrai essere aperto a scoprire nuove culture ed interagire con esse, in modo da trovare, grazie alla collaborazione, delle risposte innovative.

I numeri di AstraZeneca con il Covid-19!

Ovviamente AstraZeneca non necessitava di grandi presentazioni nel corso di questo articolo per un semplicissimo motivo: la grande fama ottenuta con la pandemia da Covid-19.

Infatti, si tratta della prima azienda farmaceutica che ha trovato il vaccino contro il Covid-19, anche se successivamente è scaduto il contratto con l’Europa.

Eppure, l’amministratore delegato non si da certo per vinto, infatti ha affermato che nonostante il contratto con l’Europa sia ormai scaduto, restano validi quelli con il resto del mondo.

Inoltre, alla domanda circa un nuovo vaccino che possa andare bene anche per la variante Omicron, l’amministratore delegato di AstraZeneca afferma che attualmente niente di tutto ciò è in programma.

Infatti, l’obiettivo aziendale è quello di proseguire nel perfezionamento e nello studio di anticorpi monocolonali, in modo da garantire un’ottima alternativa a tutti coloro che soffrono di gravi patologie e, per queste ragioni, non riescono a sviluppare anticorpi.

Eppure, se guardiamo un attimo i numeri, capiamo come AstraZeneca abbia avuto una crescita esponenziale. Infatti, per quanto riguarda il vaccino, sono state distribuite circa 3 miliardi di dosi nel mondo negli ultimi due anni.

Insomma, lavorare in un’azienda del genere potrebbe essere un’ottima opportunità, quindi occhio alle posizioni aperte! Potresti trovare quella giusta per te!