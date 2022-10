Arrivano nuovi aumenti della busta paga per i lavoratori che fanno parte della Polizia e delle Forze Armate, a cui spetteranno degli importi decisamente più alti dello stipendio. Si tratta di ben 491€ in più in busta paga. Vediamo tutte le novità.

Ormai con il susseguirsi delle nuove indennità sullo stipendio, come il bonus da 200€ prima seguito dal più recente bonus da 150€, saranno tantissimi i lavoratori che in questi mesi stanno beneficiando di un importante incremento degli importi ufficiali della busta paga.

Tra le ultime novità, anche i nuovi aumenti della busta paga per i lavoratori che fanno parte della Polizia e delle Forze Armate, a cui spetteranno degli importi decisamente più alti dello stipendio.

Si tratta di ben 491€ in più in busta paga. Tale novità non è in questo caso collegata ai più recenti decreti-legge susseguitesi nel corso degli ultimi mesi al fine di aiutare i cittadini e i lavoratori ad affrontare il problema del caro bollette.

Per questo motivo, bisogna fare un passo indietro e analizzare nello specifico in cosa consisterà l’aumento di ben 491€ in più in busta paga che sarà riconosciuto nei confronti delle Forze Armate e dei lavoratori della Polizia.

Vediamo, quindi, tutti i dettagli sull’aumento dello stipendio e sui nuovi importi ufficiali in busta paga.

Le ultime novità sull'aumento busta paga di 491€ per le Forze Armate

Il primo punto da affrontare sull’aumento degli importi in busta paga di 491€ che sarà riconosciuto verso i lavoratori delle Forze Armate e della Polizia riguarda le ultime novità legate allo stipendio per queste categorie di cittadini.

Effettivamente, così come accade ormai già da qualche anno, per il personale in divisa che rientra nelle categoria prima citate, sarà riconosciuta un’indennità legata alla defiscalizzazione.

Nello specifico, si tratta di un meccanismo che consentirà ai lavoratori di accedere ad un importo di 491€ in più di aumento della busta paga, e che fa riferimento all’eliminazione del precedente bonus Renzi riconosciuto verso quei cittadini che ricevevano uno stipendio netto annuo inferiore ai 28 mila euro.

In linea generale, quindi, si può affermare che l’aumento della busta paga di 491 euro per i lavoratori che rientrano nella categoria di Forze Armate e di Polizia si configura come uno strumento di tutela soprattutto verso coloro che purtroppo ricevono uno stipendio più basso.

Come funziona l’aumento busta paga di 491€ per Forze Armate

Come accennato già in precedenza, l’erogazione di un’indennità ulteriore legata al meccanismo di defiscalizzazione che potrà avvenire nei confronti dei lavoratori di Forze Armate e di Polizia, che permetterà di accedere ad un aumento della busta paga, si va ad aggiungere a quelle già approvate ed erogate del bonus 200€.

Per saperne di più, leggi anche: Non hai ricevuto l’indennità una tantum 200 euro dall’INPS? Ecco perché e cosa devi fare.

L’aumento busta paga di 491€, quindi, riguarda esclusivamente il riconoscimento dell’indennità connessa alla defiscalizzazione. Nello specifico, stoiamo parlando di uno strumento che a partire dall’anno 2018, permette di erogare verso il personale militare e forze di polizia, una sorta di rimborso.

Nello specifico, l’incremento dello stipendio con l’erogazione di ben 491€ in più in busta paga per chi lavora nelle Forze Armate o nella Polizia, si ricollega alla possibilità di recuperare una quota degli importi che sono stati versati in quanto riferiti a quei trattamenti economici di tipo accessorio.

Gli importi ufficiali dell’aumento in busta paga fino a 491€

Occorre sottolineare tuttavia che, nonostante sia sempre molto apprezzato un aumento della busta paga per i lavoratori, sulla base delle recenti indicazioni fornite dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in merito all'applicazione dell’indennità di defiscalizzazione, questa risulta essere decisamente più bassa rispetto allo scorso anno.

Si tratta, quindi, di una riduzione degli importi che dai 609,50 euro in più in busta paga erogati durante l’anno 2021, sono passati ad un importo massimo di 491 euro per l’anno del 2022.

Ma quando si potranno ricevere gli aumenti in busta paga di 491 euro per chi lavora nelle Forze Armate o nella Polizia? Purtroppo bisognerà attendere ancora alcuni mesi per poter essere coinvolti dalla defiscalizzazione degli importi della busta paga. Questa, verosimilmente potrebbe arrivare a partire dal cedolino di febbraio del 2023.

Chi può ricevere l’aumento della busta paga di 491€ per le Forze Armate e Polizia

Sulla base delle indicazioni fornite all'interno del recente Dpcm pubblicato lo scorso 29 settembre 2022 in Gazzetta Ufficiale è possibile anche evidenziare quali sono i requisiti e le condizioni essenziali per poter ricevere l'aumento della busta paga di 491 euro.

A questo proposito, l’indennità legata alla defiscalizzazione sarà erogata effettivamente soltanto a quei cittadini che rispettano una determinata soglia reddituale.

Nello specifico, potranno avere diritto dell’incremento di 491€ sullo stipendio, esclusivamente quei lavoratori che hanno registrato durante il periodo dello scorso anno, un reddito da lavoro dipendente, imponibile ai fini Irpef, inferiore alla soglia di 28.974 euro.