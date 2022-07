Come ormai sappiamo, l’aumento pensione rappresenta ora più che mai un sogno che accomuna tantissimi pensionati italiani, e non solo. Infatti, sono davvero parecchi i lavoratori che attualmente sono preoccupati in merito alle sorti del proprio futuro assegno previdenziale e che si domandano come poter effettivamente riuscire ad ottenere un aumento pensione da subito. La risposta al desiderio dell’aumento pensione è offerta anche dal Fondo Perseo Sirio, che permetterà di ottenere un incremento degli importi dell’assegno previdenziale.

La risposta al desiderio dell’aumento pensione è offerta anche dal Fondo Perseo Sirio, che permetterà di ottenere un incremento degli importi dell’assegno previdenziale. Si tratta, nello specifico, di uno degli strumenti legati alla previdenza complementare, riconosciuti attualmente dall’ordinamento italiano proprio con l’obiettivo di consentire un possibile aumento della pensione anche in futuro.

Dunque, è chiaro che per poter effettivamente beneficiare dell’aumento pensione da subito attraverso il Fondo Perseo Sirio, risulta essere fondamentale per ciascun lavoratore e pensionato comprendere a pieno tutte le caratteristiche di questo strumento di previdenza complementare.

In questo modo, nel seguente articolo, saranno riportati alcuni aspetti essenziali utili per poter accedere all’aumento pensione INPS con il Fondo pensione Perseo, come il suo funzionamento, il suo costo e le modalità per procedere alla sua iscrizione per ottenere l’aumento pensione.

Aumento pensione da subito: come fare con Fondo Perseo Sirio

Quando si va affrontare il tema dell’aumento della pensione attraverso uno strumento di previdenza complementare, è opportuno innanzitutto chiarire quali sono le sue caratteristiche distintive e peculiarità al fine di capire chi può effettivamente sperare di accedere ad un incremento degli importi pensionistici.

A questo proposito, il protagonista dell’articolo dedicato all’aumento pensione è rappresentato dal famoso Fondo pensione Perseo Sirio.

Si tratta di un fondo istituito per la prima volta nell’anno 2014, con l’obiettivo di fornire un ulteriore strumento di previdenza di tipo complementare.

Nello specifico, il fondo in questione è diventato un punto di riferimento per quelle categorie di lavoratori che appartengono alla pubblica amministrazione e al settore della sanità che desiderano procedere alla valutazione di eventuali soluzioni pensionistiche complementari.

Dunque, l’obiettivo del Fondo Perseo Sirio è, proprio come gli altri strumenti previdenziali, quello di consentire ai lavoratori e ai pensionati di poter accedere ad un aumento della pensione, andando semplicemente ad integrare gli importi legati alla previdenza obbligatoria di base con quelli della previdenza complementare.

A chi è destinato l’aumento pensione con il Fondo Perseo Sirio? I fortunati

Abbiamo quindi capito che chi desidera ottenere l’aumento della pensione avrà la possibilità sin da subito di poter concretamente intraprendere un percorso volto proprio all’incremento degli importi. Ma ora è importante chiedersi: a chi è destinato effettivamente l’aumento pensione concesso attraverso il Fondo Perseo Sirio?

In questo senso, infatti, occorre precisare che questo fondo di previdenza complementare potrà aiutare ad ottenere un incremento dell’assegno previdenziale esclusivamente ad alcuni fortunati. Si tratta, nello specifico di quei soggetti che attualmente hanno un contratto di lavoro come dipendenti e che sono stati assunti attraverso dei contratti di lavoro nazionale adeguatamente sottoscritti dall’Aran e dai sindacati.

In particolare, si intendono inclusi soltanto quei lavoratori che le cui funzioni e mansioni sono legate al settore della sanità, al settore pubblico, alle funzioni centrali, nonché all’Enac e al Cnel piuttosto che all’area dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Potranno quindi prendere la decisione di aderire al Fondo Perseo Sirio fin da subito, con il desiderio di poter ottenere l’aumento della pensione, non soltanto quelle persone che sono state coinvolte dalla stipulazione di un contratto a tempo indeterminato full-time, ma anche quelle con un contratto part-time a tempo indeterminato nonché i contratti a temo determinato o con altre categorie di lavoro flessibile.

Come ottenere l’aumento della pensione con il Fondo Perseo Sirio

Per tutti coloro che sono quindi intenzionati effettivamente ad ottenere l’incremento degli importi dell’assegno previdenziale, è importante fare quindi attenzione ad alcune procedure che dovranno essere necessariamente seguite da parte dei lavoratori del settore pubblico.

Nello specifico, questi saranno tenuti alla compilazione del modulo di adesione, provvedendo poi alla consegna dei relativi documenti direttamente presso l’amministrazioni a cui fanno riferimento.

Tuttavia, in ottemperanza a quanto indicato da parte dell’Istituto INPS all’interno del messaggio numero 2553 di questo anno, tutti i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni che saranno assunti a partire dalla data del 2 gennaio dell’anno 2019, saranno automaticamente iscritti anche al Fondo pensione del Perseo Sirio.

Ciononostante avranno comunque la possibilità di richiedere il recesso entro i trenta giorni dalla data dell’adesione al Fondo.

Perché conviene avere l’aumento pensione con Fondo Perseo

Infine, è importante mettere anche in luce gli aspetti più vantaggiosi che vengono offerti effettivamente da parte del Fondo Perseo nei confronti delle categorie di lavoratori che sono intenzionate ad ottenere un aumento della pensione.

A questo proposito, gli importi che saranno versati nel fondo complementare saranno investiti direttamente in strumenti finanziari che frutteranno nel prossimo futuro una serie di rendimenti, attraverso un’adeguata diversificazione dei contributi, investiti per il 95% sotto forma di obbligazioni e per il 5% attraverso azioni.

Inoltre, è opportuno chiarire che essendo un associazione no profit, anche i costi legati all’adesione al seguente Fondo Perseo Sirio volto all’aumento della pensione, sono piuttosto ridotti, e i lavoratori che vi aderiscono potranno anche dedurre i contributi versati dal reddito imponibile IRPEF.