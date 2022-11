Buone notizie in arrivo per alcuni cittadini: arriva l’aumento della pensione di invalidità di dicembre 2022. Di cosa stiamo parlando? In questo breve articolo andremo a capire nel dettaglio chi sono i destinatari dell’aumento, quando saranno erogate le pensioni e quali saranno i nuovi importi.

Aumento pensione invalidità dicembre 2022, tutto ciò che devi sapere: date e nuovi importi

Quest’ultimo semestre del 2022 è stato contrassegnato da continui aumenti e bonus. Abbiamo accolto nel mese di luglio 2022 il bonus una tantum contro il caro vita di 200 euro, ma abbiamo anche ricevuto la notizia del nuovo bonus 150 euro, introdotto nell’ultimo decreto aiuti -ter dello scorso 23 settembre 2022, che è già partito a novembre e che continuerà ad arrivare nel mese di dicembre, ma non è tutto, poiché con il decreto legge aiuti -bis del 9 agosto 2022 è stata anche approvata la rivalutazione anticipata dei trattamenti pensionistici.

Mentre le due indennità di 200 e 150 euro sono dei veri e propri sostegni una tantum, che vengono corrisposti una sola volta per ciascun beneficiario, la rivalutazione anticipata delle pensioni non è altro che una misura semi-strutturale che ha preso piede dal mese di ottobre e che terminerà con il mese di dicembre e con l’erogazione della tredicesima.

In poche parole, quando parliamo dell’aumento della pensione di invalidità di dicembre 2022, intendiamo le ultime due rate della perequazione al 2%. Tale incremento verrà poi riassorbito a partire dal 1° gennaio, anche se le pensioni dovrebbero essere ugualmente rivalutate tenendo conto del tasso di inflazione.

Ma veniamo a noi, andiamo a scoprire di quanto sarà l’aumento sulla pensione di invalidità relativo al mese di dicembre 2022.

Aumento pensione invalidità dicembre 2022, un piccolo chiarimento

Come abbiamo già accennato all’inizio, l’aumento della pensione di invalidità del mese di dicembre non è altro che il ricalcolo con l’applicazione del 2% previsto per le quattro mensilità da ottobre a dicembre, con l’aggiunta della tredicesima.

Gli importi che andremo a vedere ora, ricordiamo, verranno pienamente riassorbiti a partire da gennaio 2023, mese in cui è attesa la piena perequazione sulla base dell’inflazione.

Sottolineiamo, pertanto, che per questo ultimo trimestre si parla di perequazione parziale, mentre per l’anno prossimo di perequazione totale. Ora, invece, andiamo a scoprire come aumenteranno gli importi a seconda del trattamento previdenziale erogato.

Ecco gli importi aumentati

La pensione per i ciechi civili assoluti , invece, da 315,76 euro raggiunge i 322,07 euro , con una perequazione del 2% che porta un aumento di 6,31 euro circa.





, invece, da 315,76 euro raggiunge i , con una perequazione del 2% che porta un aumento di 6,31 euro circa. Proseguiamo con l ’Assegno mensile invalidi civili parziali , pari a 291,98 euro fino allo scorso mese di settembre ed elevato a 297,82 euro per l’ultimo trimestre più la tredicesima, grazie ai 5,83 euro in più (al mese) della rivalutazione.





, pari a 291,98 euro fino allo scorso mese di settembre ed elevato a per l’ultimo trimestre più la tredicesima, grazie ai 5,83 euro in più (al mese) della rivalutazione. Continuiamo con l’aumento della pensione per ciechi civili parziali che da 291,98 euro è passata anch’essa a 297,82 euro con la rivalutazione, con un + 5,83 euro sull’importo iniziale.





che da 291,98 euro è passata anch’essa a con la rivalutazione, con un + 5,83 euro sull’importo iniziale. Per la pensione dei ciechi civili assoluti, se questi sono ricoverati , avremo una base di 291,98 euro e una rivalutazione di 5,83 euro, dunque, l’importo aumentato sarà di 297,82 euro .





, avremo una base di 291,98 euro e una rivalutazione di 5,83 euro, dunque, l’importo aumentato sarà di . Passiamo alla pensione degli invalidi civili totali che fino al mese di settembre è stata erogata con il seguente importo: 291,98 euro, ma che dopo la perequazione parziale del 2% e l’aumento di 5,83 euro ha raggiunto i 297,82 euro .





che fino al mese di settembre è stata erogata con il seguente importo: 291,98 euro, ma che dopo la perequazione parziale del 2% e l’aumento di 5,83 euro ha raggiunto i . Infine, la pensione dei sordomuti da 291,98 euro raggiungerà i 297,82 euro, con un aumento di 5,83 euro.

Per calcolare l'importo totale e l'aumento basterà moltiplicare la prestazione di base per il 2% e sommare il risultato ottenuto all'importo di partenza.

Aumento pensione invalidità dicembre 2022, il calendario dei pagamenti

Quando arriverà l’aumento della pensione di invalidità di dicembre 2022? Semplice, insieme alle erogazioni delle pensioni di dicembre, che inizieranno ad essere corrisposte ai cittadini proprio da giovedì 1° dicembre 2022.

Ricordiamo che dal 1° aprile 2022, con il termine dello stato di emergenza, le pensioni vengono distribuite nella prima settimana del mese stesso di competenza e non più durante l’ultima settimana del mese precedente.

Gli accrediti sui conti correnti, sui libretti postali e per chi ritira la pensione allo sportello ATM in autonomia partiranno giovedì 1° dicembre 2022, così come per chi si reca fisicamente presso gli uffici postali. Questi ultimi, però, dovranno rispettare l’ordine di pagamento esposto fuori ciascun ufficio di Poste Italiane.

Il calendario sarà in ordine alfabetico dell'intestatario del trattamento pensionistico e varierà da Comune a Comune.

