Niente aumento delle pensioni prima di aprile, quando arriva e di quanto sarà

Primi mesi dell'anno difficili per i pensionati, ma da aprile cambia tutto: ecco cosa succederà alle pensioni.

A causa della riforma IRPEF, entrata in vigore quest'anno, alcuni pensionati si troveranno a pagare un IRPEF più alto nei primi mesi dell'anno, ma un conguaglio previsto ad aprile sistemerà la situazione. Questo cambiamento, parte di un più ampio processo di riforma fiscale, ha implicazioni importanti per i pensionati e merita un'analisi dettagliata.

Quando aumenta la pensione dal 2024, bisognerà aspettare aprile

La riforma dell'IRPEF ha introdotto una nuova struttura di aliquote, riducendo le fasce da quattro a tre. Ora, per i redditi fino a 28mila euro si applica un'aliquota del 23%, mentre per quelli tra 28mila e 50mila euro l'aliquota è del 35%. Per i redditi oltre i 50mila euro, l'aliquota è del 43%.

Un cambiamento significativo rispetto al 2023 riguarda coloro che guadagnano più di 15mila euro, i quali beneficeranno di un taglio del 2% sull'IRPEF per la somma fino a 28mila euro, portando un potenziale risparmio annuo di circa 260 euro.

Per i pensionati, la riforma dell'IRPEF avrebbe dovuto significare un incremento mensile dell'assegno pensionistico, dato che l'IRPEF viene direttamente detratta dalla pensione. Tuttavia, a causa del ritardo nell'adeguamento degli assegni da parte dell'INPS, la nuova IRPEF sarà applicata solo a partire dall'assegno di aprile 2024.

Di conseguenza, i pensionati riceveranno i conguagli per i mesi precedenti in quel mese, con un massimo arretrato potenziale di 83 euro per i primi tre mesi dell'anno.

Chi avrà l'aumento della pensione

Oltre alla riforma IRPEF, un altro aspetto rilevante per i pensionati è la rivalutazione delle pensioni in base all'inflazione. Questa è già stata calcolata e applicata per il 2024. Le pensioni fino a quattro volte l'assegno minimo hanno visto un aumento del 5,4%, corrispondente al 100% dell'inflazione dell'anno precedente.

Le pensioni in altre fasce di reddito hanno avuto aumenti proporzionali, diminuendo progressivamente fino a raggiungere l'1,2% per gli assegni al di sopra di una certa soglia.

Di quanto aumenta la pensione ad aprile 2024

Nel 2024, l'assegno minimo per i pensionati ha subito un incremento significativo, portandolo a 598,61 euro, un passo importante per garantire una base di sostegno più solida per i pensionati con assegni più bassi. Oltre a questo, un ulteriore aumento è stato stabilito dalla legge di bilancio, che prevede un incremento dell'assegno minimo fino a 614,77 euro al mese.

Questo rafforza ulteriormente l'impegno del governo nel fornire un adeguato sostegno economico ai pensionati, in particolare a quelli che ricevono gli importi più bassi. Questa misura è fondamentale in un contesto economico dove l'aumento del costo della vita e l'inflazione possono erodere il potere d'acquisto dei pensionati.

L'incremento dell'assegno minimo rappresenta, quindi, un passo importante nella direzione di una maggiore equità sociale e di un sostegno più concreto alle fasce più vulnerabili della popolazione pensionistica, assicurando che anche i beneficiari di assegni minimi possano affrontare le spese quotidiane con maggiore serenità.

L'aumento delle pensioni ad aprile 2024 rappresenta un importante aggiustamento nel quadro delle pensioni italiane, riflettendo le modifiche alla struttura fiscale e gli aggiustamenti basati sull'inflazione. Sebbene i pensionati debbano affrontare un periodo iniziale di assegni più bassi a causa del ritardo nell'applicazione della nuova IRPEF, il conguaglio di aprile dovrebbe compensare questa discrepanza.

Questi cambiamenti sono parte di un più ampio sforzo per adattare il sistema pensionistico italiano alle realtà economiche attuali, garantendo al contempo che i pensionati ricevano un trattamento equo e adeguato.