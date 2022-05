Lavoratori della Pubblica Amministrazione? Beh, ci sono delle ottime notizie per tutti voi. Arrivano gli aumenti sugli stipendi dei dipendenti pubblici! Nonostante i rallentamenti, i soldi stanno arrivando! Ad assicurarlo il Ministro Brunetta! Vieni a scoprire come ottenerli!

Infatti, secondo quanto si apprende sul sito ufficiale del Ministro per la Pubblica Amministrazione, a partire dal mese di maggio ben 225mila dipendenti riceveranno aumenti nelle loro buste paga.

Ma tali aumenti arriveranno a tutti i lavoratori della Pubblica Amministrazione in maniera indistinta? Ovviamente la risposta è negativa.

Infatti, lo scatto in busta paga si avrà solo nel caso di dipendenti impiegati nelle funzioni centrali, come sancito in data 5 gennaio 2022.

Ebbene, erano in molti che ormai avevano perso le speranze in quanto la decisione era stata presa a gennaio e successivamente non era stata rilasciata alcuna dichiarazione.

Ebbene, è stato proprio il Ministro Renato Brunetta ad affermare che l’aumento è in arrivo.

Inoltre, il Dipartimento del Tesoro ha detto sì sul rinnovo dei contratti verso i dipendenti statali delle Funzioni centrali.

Rinnovo per i contratti dei dipendenti statali: ecco la situazione attuale!

Ebbene, purtroppo duole dire che il Governo Draghi non ha gestito al meglio la situazione riguardante il rinnovo dei contratti per i dipendenti della Pubblica Amministrazione.

Ma questo cosa vuol dire? Ebbene, ci sono alcuni contratti, come quelli previsti per le Funzioni centrali e per le forze dell’ordine che sono scaduti ormai da qualche anno.

Per la precisione, ci sono ancora alcuni contratti che risultano essere scaduti il 1° gennaio 2019 e, di conseguenza, coloro che appartengono a tali settori non hanno ancora ricevuto lo scatto di stipendio.

E quindi cos’è accaduto? Beh, devi sapere che in questi casi i dipendenti della Pubblica Amministrazione che si trovavano in questa situazione si sono visti riconoscere una doppia indennità di vacanza contrattuale.

Tuttavia, come sappiamo, ci troviamo in un periodo storico caratterizzato dal Covid-19 prima e dalla Guerra tra Russia e Ucraina poi, che sta mettendo a dura prova le situazioni economiche di moltissimi lavoratori.

Insomma, non importa che lo stipendio rimanga stabile, ma comunque perde il suo potere d’acquisto. La ragione è da ricondursi al fenomeno dell’inflazione che, nell’ultimo periodo, sta diventando sempre più preoccupante.

Come potrebbe un contratto aggiornato al 2016-2018 poter tenere conto delle condizioni di vita attuali? La risposta è semplice: non può.

Di conseguenza, risulta sempre più evidente la necessità di intervenire sugli stipendi dei lavoratori della Pubblica Amministrazione, in modo da poterli adattare anche al costo della vita attuale ed al caro prezzi al quale stiamo assistendo.

Ebbene, devi sapere che per alcuni comparti della Pubblica Amministrazione gli aumenti sono in arrivo.

Eppure, non si tratta certo di tutti i comparti. Andiamo a comprendere più nel dettaglio quello che sta accadendo all’interno della Pubblica Amministrazione e chi riceverà presto gli aumenti sullo stipendio.

Aumento degli stipendi agli statali: ecco qual è l’iter previsto!

Prima di cominciare a comprendere la situazione attuale nei diversi comparti della Pubblica Amministrazione, andiamo a capire bene qual è l’iter previsto per lo sblocco degli aumenti.

Dunque, il Dipartimento del Tesoro deve mandare il contratto al ministero della Funzione pubblica, in modo che esso possa essere approvato direttamente dal Consiglio dei Ministri. Successivamente, la Corte dei Conti avrà l’obbligo di revisionare quanto deciso, anche se solitamente non vengono apportate modifiche ma si tratta di una procedura effettuata per formalità.

Ebbene, il primo contratto che deve essere rinnovato è quello che riguarda i dipendenti della Pubblica Amministrazione che sono impiegati all’interno delle Funzioni centrali quali ministeri, Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, INAIL e altri enti pubblici economici.

Ma cosa cambierà? In questo modo, con il rinnovo del contratto previsto dal Governo Draghi, i dipendenti della Pubblica Amministrazione coinvolti in tale settore riceveranno all’interno del cedolino di maggio gli arretrati degli ultimi tre anni.

Eppure, non tutti i comparti della Pubblica Amministrazione riceveranno lo stesso trattamento.

Insomma, non per tutti i comparti è stato attualmente previsto un rinnovo del contratto e, di conseguenza, ci sono ancora molti dipendenti pubblici che restano legati alle condizioni economiche di tre/quattro anni fa.

Ma andiamo a capire più nel dettaglio cosa sta succedendo nei prossimi paragrafi.

Aumento degli stipendi per i dipendenti pubblici delle Funzioni Centrali: cosa sta accadendo?

Arriva il rinnovo dei contratti per coloro che sono dipendenti pubblici delle Funzioni centrali e per i quali la firma del nuovo contratto avverrà oggi, il 9 maggio 2022.

Come abbiamo affermato in precedenza, si tratta di coloro che lavorano all’interno dei ministeri, delle agenzie fiscali e degli enti pubblici non economici, quali INPS e INAIL.

Ebbene, per loro si avvicina finalmente il riconoscimento degli aumenti dello stipendio in busta paga.

Dopo che oggi verrà firmato il nuovo accordo per disciplinare tale comparto della Pubblica Amministrazione, questo dovrà essere visionato e approvato dal Presidente della Repubblica prima di essere ufficialmente pubblicato in Gazzetta.

Insomma, tali decisioni hanno impiegato più tempo del previsto rispetto a quanto era stato preventivato in precedenza.

Tuttavia, a causa di questo rallentamento, gli stipendi di maggio resteranno uguali a quanto già percepito in precedenza.

Cosa vuol dire? Beh, diciamo che a causa di tali rallentamenti gli aumenti e gli arretrati relativi ai tre anni precedenti verranno erogati a partire dal mese di giugno 2022.

Attenzione: quando parliamo di aumenti facciamo riferimento ad una somma compresa tra i 63 ed i 117 euro lordi ogni mese.

Lo stesso possiamo dirlo per coloro che lavorano nella Pubblica Amministrazione per la le forze armate e polizia. Infatti, non essendo ancora stato pubblicato il nuovo contratto in Gazzetta Ufficiale, a maggio non si riceverà alcun aumento di stipendio.

Aumento degli stipendi per la scuola: ancora nulla in vista!

Cosa accade, invece, quando parliamo di personale scolastico? Beh, si tratta di un comparto della Pubblica Amministrazione che rischia di dover attendere ancora mesi per ricevere l’aumento sullo stipendio.

Ma per quale motivo? Devi sapere che in tale settore è in corso uno scontro tra il premier Mario Draghi ed i sindacati circa i nuovi contratti da applicare.

La ragione è molto semplice: secondo quanto affermato dai sindacati gli aumenti previsti dal Presidente per coloro che lavorano nella scuola non sarebbero sufficienti per compensare il personale scolastico.

Insomma, sembrerebbe proprio che questi dissapori possano allontanare sempre di più la data in cui ci sarà un nuovo accordo.

Nuovo contratto anche per la Sanità: gli aumenti per i dipendenti pubblici!

Ultimo comparto per il quale si attendono ulteriori notizie circa gli aumenti degli stipendi riguarda la sanità.

In questo caso, i sindacati ed Aran stanno lavorando alla messa a punto di un pre accordo che poterebbe ad importanti aumenti.

Infatti, secondo quanto possiamo apprendere per il momento, per medici, infermieri e OSS, si parla di aumenti fino a 200 euro lordi al mese.

Attenzione: l’accordo deve essere sottoscritto a giorni, ma si rischia di andare oltre l’estate con le erogazioni di aumenti ed arretrati.