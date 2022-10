A dicembre ci sarà un nuovo aumento stipendio per i dipendenti pubblici regionali e comunali (e non solo) di 120€ in più e il pagamento degli arretrati fino a 2.900€: arriva il nuovo testo relativo alla pre intesa sul CCNL Funzioni locali.

Ormai è ufficiale: a dicembre, ci sarà un nuovo aumento dello stipendio per alcuni lavoratori italiani di 120€ e il pagamento degli arretrati fino a 2.900€. È stata infatti approvata già durante la giornata del 19 ottobre 2022 la cosiddetta pre intesa relativa alla formulazione del CCNL Funzioni Locali.

Chi sono i fortunati che potranno ottenere una busta paga più ricca a partire già dagli ultimi mesi del 2022?

Dopo l'aumento stipendi per i lavoratori del settore di Acqua e Gas, questa volta l'incremento dello stipendio coinvolgerà ben oltre 400mila dipendenti, che svogliono un lavoro presso la Regione, il Comune o la Provincia, ma non solo.

Effettivamente il rinnovo legato al contratto collettivo nazionale di lavoro delle funzioni locali permetterà a tantissime categorie di lavoratori differenti di poter finalmente ottenere un aumento degli stipendi per i dipendenti sia regionali che comunali oltre che altri dipendenti delle aziende pubbliche.

Aumento stipendi con 120 euro in più al mese e nuove indennità economiche in busta paga: questi i punti più importanti sul rinnovo che costituiscono le novità più importanti emerse dalla recente discussione sul nuovo CCNL Funzioni Locali.

Aumento stipendi per dipendenti pubblici: novità sulla busta paga con 120€ in più

Nonostante quello dell’aumento stipendi che sarà erogato verso alcune categorie di dipendenti pubblici sia una notizia dell’ultima ora, in realtà va sottolineato che il dibattito avvenuto nel consiglio dei Ministri il 19 ottobre 2022 fa riferimento alla pre intesa per il CCNL Funzioni Locali 2019 2021.

Si tratta, dunque del contratto che fa riferimento al triennio lavorativo già passato, in quanto il precedente contratto lavorativo CCNL era già scaduto durante il 31 dicembre dell’anno 2018.

A seguito della pre intesa del CCNL Funzioni Locali, tuttavia, sono finalmente giunte delle notizie ufficiali in merito al destino dei contratti per tantissime categorie di dipendenti pubblici.

Arrivano quindi buone notizie: non solo ci sarà il tanto atteso aumento degli importi dello stipendio di circa 120€ al mese, riconosciuto a tutte le categorie di lavoratori con un contratto CCNL Funzioni Locali, ma saranno anche corrisposte delle nuove indennità in busta paga.

È lo stesso Renato Brunetta, ministro per la Pubblica amministrazione, a darne comunicazione, come riportato dalla nota stampa del Ministero. In tal senso, viene messo in luce il significativo traguardo raggiunto per il comparto lavorativo delle Funzioni locali che potrà così essere interessato da un aumento stipendi già a partire dai prossimi mesi.

Aumento stipendi di 120€ al mese e nuove indennità: a chi spetta

Tra le domande che cominciano a farsi strada dopo la comunicazione delle novità legate all’aumento degli stipendi per chi ha un contratto appartenente alla categoria CCNL Funzioni Locali, c’è sicuramente questa: a chi spetta l’aumento della busta paga di 120€ al mese?

Per rispondere a questo quesito, è necessario quindi ripercorrere le principali indicazioni legate proprio a questa tipologia di contratto collettivo nazionale del lavoro, il quale si diversifica fortemente dalle categorie di soggetti che rientrano nel CCNL Funzioni centrali.

Infatti, mentre quest’ultima comprende tutti quei lavoratori che svolgono un lavoro presso degli enti nazionali, l’aumento stipendi derivato dal rinnovo CCNL Funzioni Locali si rivolge invece al personale con rapporto di lavoro presso qualsiasi amministrazione del comparto locale.

Si intendono quindi inclusi tutti quei lavoratori sia con un lavoro a tempo indeterminato che a tempo determinato che svolgono un lavoro presso il Comune, la Regione, la Provincia, le comunità montane.

Inoltre, l’aumento dello stipendio da 120 euro al mese spetterà anche verso quelle persone che svolgono un lavoro presso i consorzi, le associazioni, le camere di commercio, l’industria, l’agricoltura oppure l’artigianato.

Aumenta lo stipendio di 120€ al mese con arretrati fino a 2.900€

Se con la pre intesa legata al contratto Funzioni Locali è stato previsto anticipatamente un aumento lordo dello stipendio dei dipendenti pubblici pari a 100 euro per tredici mensilità, sembrerebbe che l’aumento in busta paga potrebbe essere ancor più sostanzioso.

Perché infatti si parla addirittura di un aumento dello stipendi pari a 120 euro al mese lordi? Questo incremento potrebbe derivare dalle nuove risorse aggiuntive che sono state stanziate, facendo poi riferimento anche al nuovo regime di differenziali stipendiali.

Ma non è finita qui, il testo legato al nuovo contratto CCNL Funzioni Locali ha anche predisposto una strategia per quanto riguarda le tempistiche e le modalità che dovranno essere rispettate per i pagamenti degli aumenti stipendio arretrati.

In tal senso, dopo il parere del MEF pare che gli incrementi della busta paga per i dipendenti pubblici del settore locale, potranno essere predisposti già a partire dal mese di dicembre 2022. A ciascun lavoratore spetterà quindi un importo legato agli arretrati che sarà compreso tra i 1.500€ ed i 2.900€.

L’ammontare complessivo degli aumenti in busta paga e dell'erogazione degli arretrati per ciascun lavoratore, quindi, dipenderà dalla posizione economica di ogni soggetto.