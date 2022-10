Tra le ultime misure che sono state introdotte dal Governo Draghi ce n’è una degna di nota per una particolare categoria di lavoratori: stiamo parlando del personale sanitario, che riceverà un aumento dello stipendio. Ma per quale motivo? Vieni a scoprirlo qui.

Tra le ultime misure che sono state introdotte dal Governo Draghi ce n’è una degna di nota per una particolare categoria di lavoratori: stiamo parlando del personale sanitario, che riceverà un aumento dello stipendio.

Stiamo parlando di una categoria di lavoratori che ha avuto un ruolo di primo piano nella lotta contro il Covid-19 nel corso degli ultimi due anni e che, di conseguenza, merita un riconoscimento dal punto di vista economico. Infatti, indipendentemente dal giudizio che ognuno di noi può avere sull’operato del Governo Draghi, l’aumento in busta paga per i medici trova il consenso della maggior parte degli italiani.

Ma per quale motivo il Governo ha effettuato questa scelta? È solo una ragione morale o c’è qualcosa di più? Andiamo a scoprire le ragioni dell’aumento dello stipendio per i medici in questo articolo.

Il Governo aumenta gli stipendi ai medici: ecco come cambieranno le buste paga

Come avrai capito, questa misura riguarda tutto il personale sanitario, dai medici ai dottori. Tuttavia, se torniamo alla domanda precedente, cioè legata alle motivazioni che hanno portato il Governo ad agire in questo modo, potremmo ricevere una risposta inaspettata.

La decisione di Mario Draghi è arrivata dopo un sollecito di Roberto Speranza e non è stata data esclusivamente dalla gratitudine che il Governo ha voluto dimostrare al personale sanitario per la lotta contro il Coronavirus.

Infatti, una seconda motivazione che ha portato all’aumento degli stipendi per il personale sanitario è legata alla volontà di voler mantenere questi lavoratori nel nostro Paese.

Come mai parliamo di questo? Ebbene, devi sapere che la mancanza di incentivi economici (che quindi incidono sullo stipendio) da parte dello Stato italiano ha convinto molti medici o altri esponenti del personale sanitario a trasferirsi all’estero.

Questo fenomeno ha preso il nome di esodo del personale sanitario ed il Governo, tra le ultime misure messe in atto dal suo mandato, ha deciso di arginare tale fenomeno.

Infatti, tutto questo ha causato una vera e propria crisi del personale medico, in diversi ambiti. In Italia sta aumentando sempre più la penuria di lavoratori specializzati in alcune discipline, come pediatria, ginecologia o urgenze.

Di quanto aumenta lo stipendio per i medici e i dottori?

Ora che hai capito quali sono le ragioni che hanno portato il Governo uscente a decidere di incrementare la busta paga dei medici e dei dottori, andiamo a scoprire a quanto ammonta tale aumento. Ebbene, prima di tutto dobbiamo sottolineare che, se andiamo a guardare le casse pubbliche, il costo sarà di 584,58 milioni di euro.

Tale somma dovrà poi essere ripartita tra circa 135mila medici che lavorano sul suolo italiano nelle strutture pubbliche.

Attenzione: tale specifica è fondamentale in quanto l’aumento non verrà dato, per logici motivi, a coloro che lavorano esclusivamente nel settore privato.

Ebbene, si tratta di un aumento di circa 210 euro lordi ogni mese. Per qualcuno potrebbe sembrare poco, mentre per altri si tratta di una cifra più consistente.

Ciò che ci interessa è capire se tale aumento basterà per frenare l’esodo che sta caratterizzando sempre di più il nostro Paese.

Nuovo contratto per il personale sanitario: ecco come funzionerà

Tra le novità maggiormente rilevanti quando parliamo dei medici e dei dottori abbiamo, senza dubbio, l’aumento degli stipendi, come abbiamo appena visto.

Eppure, le novità non sono certo finite qui. Infatti, secondo quanto è stato predisposto dal Governo uscente nel corso dell’ultima Legge di Bilancio, il contratto nazionale dedicato al personale sanitario dovrà distributore anche altre risorse.

Di conseguenza, per alcuni esponenti del settore gli aumenti potrebbero essere maggiormente consistenti.

Gli aumenti per medici e dottori basteranno per fermare l’esodo all’estero?

Come abbiamo sottolineato, da una parte c’è stata la volontà dell’ex-Governo di “ringraziare” dottori e medici per il loro operato, mentre dall’altra parte c’è il bisogno di mantenere il personale sanitario in Italia.

Ebbene, la domanda che ci stiamo ponendo ora è se tutto questo basterà per evitare che l’esodo di medici specializzati continui.

È presto per dare una risposta a questa domanda, anzi, dovremo attendere un po’ di tempo per capire se la misura funzionerà oppure no.

Tuttavia, si tratta di un passo importante e condiviso dalla maggior parte della popolazione in quanto, come ben sappiamo, il personale medico ha rivestito un ruolo fondamentale nella lotta al Coronavirus.

Leggi anche: Aumento stipendio con salario minimo di 12€ l’ora: c’è l’obbligo in tutta Europa