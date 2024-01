Quali sono le 3 aziende con più dipendenti soddisfatti, a che punto è l'Italia?

La ricerca della migliore azienda dove lavorare è un tema sempre attuale e ricercato. Secondo Great Place to Work, che si dedica allo studio del clima aziendale, i fattori determinanti includono l'ascolto dei dipendenti, un equilibrato work-life balance e l'equità retributiva.

La classifica "World's Best Workplaces 2023" si basa sull'analisi di oltre 6,2 milioni di collaboratori in 150 paesi, mettendo in luce le aziende che non solo eccellono in questi aspetti, ma anche in termini di numero di dipendenti e della loro soddisfazione sul luogo di lavoro.

Come sono state valutate le aziende

Per entrare in questo prestigioso ranking, le aziende devono soddisfare specifici criteri fondamentali che riflettono la loro grandezza e influenza a livello globale. Questi parametri garantiscono che le aziende valutate abbiano non solo una notevole forza lavoro, ma anche un impatto globale e una struttura organizzativa capace di gestire una grande varietà di risorse umane e sfide di mercato.

• presenza internazionale , operare in almeno tre paesi diversi.

• grandezza della forza lavoro , avere almeno 5.000 lavoratori a livello globale.

• distribuzione globale dei dipendenti, avere il 40% o più della forza lavoro impiegata al di fuori del paese di origine.

Le aziende con i dipendenti più soddisfatti

Le 3 aziende con più dipendenti soddisfatti e felici rispettano tutti questi parametri e sono:

Hilton

Al primo posto della classifica del 2023 si posiziona Hilton, un colosso dell'ospitalità con una vasta rete di dipendenti a livello mondiale. Questa azienda si distingue per la sua capacità di offrire un ambiente di lavoro eccellente e di promuovere un forte senso di orgoglio tra i suoi collaboratori.

DHL Express

Subito dopo Hilton, troviamo DHL Express, leader nel settore delle spedizioni e della logistica. Anche in questo caso, il numero elevato di lavoratori riflette l'ampiezza e l'efficienza del suo network globale.

Cisco

Cisco, una delle principali aziende nel settore della tecnologia e delle telecomunicazioni, occupa il terzo posto. Con la sua vasta presenza globale, Cisco non solo offre opportunità di lavoro in svariati paesi ma anche un ambiente lavorativo stimolante e innovativo.

L'Importanza del Fattore Umano

Le aziende in cima alla classifica non si limitano ad avere un grande numero di dipendenti, ma si distinguono anche per la qualità del rapporto con i propri lavoratori. Il 90% dei dipendenti in queste aziende afferma di lavorare in un ambiente eccellente, ben oltre la media globale.

In Europa, queste aziende sono presenti e diverse delle loro filiali sono state premiate per questo.

Regno Unito: la prima scelta in Europa

Il Regno Unito si posiziona in cima alla classifica europea per quanto riguarda il numero di filiali di multinazionali premiate. Con 16 filiali appartenenti alle aziende leader mondiali, il Regno Unito dimostra un forte impegno nel creare ambienti lavorativi eccellenti e nel promuovere la crescita professionale.

Francia e Germania: alti standard di lavoro

Segue a stretto margine la Francia e la Germania, entrambe con 13 filiali di aziende riconosciute a livello globale. Questi due paesi, noti per la loro solida economia e l'attenzione alla qualità del lavoro, si confermano come importanti poli lavorativi in Europa.

Svizzera e Italia: ambizioni in crescita

In quarta posizione si trovano Svizzera e Italia, con 11 filiali ciascuno. Nonostante l'assenza di imprese italiane tra le prime 25 al mondo, questa presenza significativa testimonia un impegno crescente nella valorizzazione dei propri lavoratori e nella creazione di un ambiente lavorativo ottimale.

Questa panoramica europea riflette non solo la distribuzione geografica delle migliori aziende per lavorare, ma anche la diversità e la qualità degli ambienti lavorativi in Europa. Paesi come il Regno Unito, la Francia, la Germania, la Svizzera e l'Italia si distinguono nel creare condizioni lavorative favorevoli che attraggono le migliori multinazionali, contribuendo così alla crescita economica e professionale del continente.

