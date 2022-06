Aziende più ricche al mondo ecco la Top 10! In questo breve articolo andremo a scoprire quali sono le aziende più ricche al mondo nel 2022. Non è difficile immaginare che a dominare le classifiche ci siano la tecnologia e l’innovazione. Senza perdere tempo, andiamo subito a scoprire di quali aziende stiamo parlando.

Aziende più ricche del mondo, Apple fa da capolista

Possiamo affermare con certezza che la Mela sia l’azienda più apprezzata al mondo. Si pensi che ad oggi il marchio USA sta cercando di battere il suo record personale che ha solo sfiorato nel 2021: tre trilioni di dollari.

Oggi come non mai, i mercati azionari mondiali sono dominati da società tecnologiche statunitensi. Non è, infatti, solo la Apple a fare da padrona, ma altre sette aziende made in USA a fine 2021 – data di fine monitoraggio 27 dicembre.

Apple, comunque, si conferma la prima tra le aziende più ricche al mondo e, se riuscirà nel suo intento, sarà la prima azienda al mondo ad aver raggiunto i tre trilioni di dollari nel 2022.

Le azioni del marchio Apple hanno guadagnato un +31 % nel 2021, stando ai calcoli effettuati dalla società di consulenza gestionale EY e dall’agenzia di stampa Reuters.

Ma quali sono le altre aziende più ricche al mondo? Andiamo avanti

Abbiamo detto poco fa che su dieci aziende più ricche al mondo, otto sono provenienti dagli Stati Uniti. Al secondo posto della nostra classifica delle aziende più ricche al mondo troviamo Microsoft.

Nel 2021 Microsoft è salita al secondo posto con un plus del 52% e una valutazione di 2,57 trilioni di dollari. La società di fama mondiale è stata fondata nel 1975 da Bill Gates, che domina ormai da anni le classifiche degli uomini più ricchi al mondo.

Ad oggi Microsoft si trova, non solo con al collo la medaglia d'argento, ma anche tra le aziende leader nel mercato del software per PC.

Tra le altre cose Microsoft produce anche i suoi dispositivi mobili, con gli accessori video audio e altre apparecchiature per l'ufficio.

Dal terzo al quinto posto in classifica

Una tra le società più ricche al mondo è sicuramente Saudi Aramco (Saudi Arabian Oil Company) che ha concluso l'anno con 1.870 trilioni di dollari. Si pensi che nel 2020, dopo la pandemia di coronavirus, l'azienda ha avuto un importante calo dei guadagni, tuttavia, essendo considerata una dei leader mondiali nella produzione e per le riserve di petrolio, sta pian piano tornando in pista.

Al quarto posto segue un'altra azienda statunitense l’Alphabet con 1.770 miliardi di dollari. Sappiamo che Google ha di recente modificato il suo nome ufficiale in Alphabet. Fanno parte dell'azienda più di 30 servizi e sotto società molto popolari, come ad esempio YouTube e Android.

So che ve lo stavate chiedendo in molti, ed ecco a voi la risposta: Amazon. si posiziona al quinto posto tra le aziende più ricche del mondo con 1.460 miliardi di dollari. Ricordiamo che l’azienda, arrivata al primo posto nel 2019, è stata fondata nel 1994 da Jeff Bezos.

Aziende più ricche al mondo, dal sesto all’ottavo posto

Passiamo poi a una tra le aziende più amate del mondo: Tesla che si posiziona sesta con 850 miliardi di dollari. Quando parliamo di Tesla ci riferiamo all'azienda più importante al mondo per la produzione di veicoli elettrici, oltre che di produzione di pannelli solari e batterie.

Ricordiamo che al termine del 2020, Tesla insieme ad altre 27 società USA ha costituito la ZETA: Zero Emission Transport Association, per far passare all’elettrico tutti i veicoli degli Stati Uniti.

Ricordiamo che Elon Musk non è il fondatore ufficiale di Tesla, poiché questa è nata da Martin Eberhard e Mark Tarpenning nel 2003. Tuttavia, se Tesla gode di questa fama mondiale e di tali apprezzamenti, tanto da raggiungere il sesto posto nella classifica delle aziende più ricche al mondo, e per gran parte merito di Musk.

Al settimo posto segue Meta Platforms Facebook con i suoi 839 miliardi di dollari. Conosciamo bene tutti il fondatore del social network per eccellenza: Mark Zuckerberg. Ad oggi Facebook produce un profitto annuo netto derivante dalla pubblicità online di quasi 30 miliardi di dollari.

Si pensi che il suo utile netto è aumentato di oltre il 55% negli ultimi 12 mesi.

All'ottavo posto troviamo Berkshire Hathaway con 687 miliardi di dollari. L’azienda è ben conosciuta, come sottolinea Startup.info per il suo proprietario permanente, un investitore americano e un imprenditore: Warren Buffett.

Aziende più ricche al mondo: nono e decimo posto

Tencent arriva in penultima posizione con 561 miliardi di dollari. Si tratta di una una società di venture capital, un conglomerato, una holding di investimento e una delle più grandi società nel settore dei giochi.

Anche questa azienda – la seconda – non è made in USA, ma è made in China. È nata nel 1998 e i suoi servizi includono:

giochi mobile;

musica;

social network;

e-commerce;

servizi internet e molto altro!

Il quartier generale di Tencent Seafront Towers (noto anche come Tencent Binhai Mansion) si trova nel distretto di Nanshan, a Shenzhen.

Arriviamo al 10° posto in classifica; qui troviamo un’altra azienda made in USA: Visa con i suoi 480 miliardi di dollari. Visa nasce nel 1958 e si tratta di una società internazionale che si occupa di effettuare le transazioni di pagamento e dei bonifici bancari tra i diversi istituti finanziari.

Sappiamo che Visa occupa il secondo posto tra i sistemi di pagamento più vasti al mondo su carte emesse e sudati delle transazioni. Un cittadino può pagare mediante le sue carte Visa in oltre 200 paesi in tutto il mondo.

L'azienda, che ricordiamo è una tra le aziende più ricche al mondo, vanta quattro centri per l'elaborazione dei differenti trasferimenti di pagamento, che si trovano rispettivamente in quattro differenti località: Colorado, Londra, Virginia, Singapore.

Altre aziende in classifica nel 2021

Tra le aziende più ricche del mondo troviamo sicuramente il colosso cinese Alibaba fondato nel 1999. Oggi Alibaba è una vera e propria holding internazionale che possiede, tra le altre, anche la piattaforma per i pagamenti digitali Alipay. A maggio dello scorso anno il valore di Alibaba si aggirava intorno ai 629 miliardi di dollari.

Tra le altre aziende più ricche del mondo nel, secondo la classifica di GQ, compariva la Taiwan semiconductor manufacturing company.

Si tratta di una delle più potenti aziende dell'high tech mondiali che fornisce i produttori di microchip come Qualcomm o Intel.

Nel maggio 2021 l’azienda TSMC vantava 560 miliardi di dollari.

Aziende più ricche al mondo, facciamo un salto in Europa

Torniamo ora nel nostro continente. Fino ad ora abbiamo visto le aziende più ricche al mondo, che sono per la stragrande maggioranza made in USA. A questo proposito una domanda sorge spontanea: quali sono le aziende più importanti in Europa?

Nel nostro continente spiccano maggiormente le aziende automobilistiche, farmaceutiche e di materie prime affermate. Non appartiene a queste, però, l'azienda più importante a livello europeo: il gruppo francese LVMH, con 414 miliardi di dollari, che si posiziona al diciannovesimo posto nella classifica delle aziende più ricche del mondo.

I suoi ricavati sono così suddivisi:

48% dei ricavi riguarda la moda e la pelletteria (borse);





19% dei ricavi riguarda il retailing;





il 14% dei ricavi riguarda orologi e gioielli;





il 10% riguarda profumi;





il 9% riguarda vini e liquori.

Subito dopo Moët – Hennessy – Louis Vuitton troviamo il ventiduesimo posto Nestlé contro 182 miliardi di dollari. Nella classifica spicca anche lo sviluppatore di vaccini BioNTech con sede a Magonza.

Si tratta, infatti, di uno degli starter verticali dell'anno: con un valore di mercato di oltre 61 miliardi di dollari, è il numero dodici tra le aziende tedesche e tra le prime 300 in tutto il mondo. La sua valutazione sulla borsa tecnologica statunitense Nasdaq è più che triplicata in un anno.