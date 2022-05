Il tuo sogno è sempre stato quello di lavorare in banca? Bene, allora devi necessariamente conoscere l’occasione: Banca Sella assume giovani neolaureati o laureandi per avviarli all’attività di addetto allo sportello! Vieni a scoprire l’offerta di lavoro e le modalità per candidarti qui!

Come in molti già sapranno, siamo in un periodo contrassegnato da un numeroso numero di assunzioni. Infatti, dopo la fine dello Stato di Emergenza legato al Covid-19 le offerte lavorative stanno aumentando.

O meglio, si tratta di una tendenza che era già iniziata nel corso del 2021 e che nel 2022 sta prendendo sempre più piede.

Complice di questo fattore c’è anche il fenomeno delle Grandi Dimissioni che sta contrassegnando il nostro Paese.

Insomma, molte persone, specie i più giovani, stanno decidendo di abbandonare le loro attuali posizioni lavorative alla ricerca di opportunità di carriera maggiormente il linea e più redditizie.

Dall’altro lato, come abbiamo sottolineato, sono sempre di più le aziende che assumono.

Vuoi lavorare in banca? Allora devi conoscere questa opportunità lavorativa che si rivolge prevalentemente ai giovani: Banca Sella assume in tre Regioni italiane.

Queste tre Regioni sono Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna. Dunque, se vivi o hai intenzione di trasferirti in una di queste tre Regioni e sogni di lavorare in banca, questa è l’occasione giusta per te!

Ma quali caratteristiche sono richieste? Come si può fare per candidarsi? Andiamo a scoprire nel dettaglio come funzionano le assunzioni per Banca Sella!

Banca Sella assume giovani anche senza esperienza: opportunità per laureati o laureandi!

Ebbene sì, hai capito benissimo: le opportunità lavorative proposte da Banca Sella si rivolgono a coloro che si trovano in procinto di laurearsi oppure hanno appena ottenuto questo titolo di studio, quindi possono essere considerati neolaureati.

Ma qual è l’obiettivo della Banca?

Dunque, questa famosa banca ha come obiettivo quello di inserire ben 700 nuove risorse nel periodo compreso tra il 2021 ed il 2023.

La ragione è molto semplice: la Banca vuole incentivare quanto più possibile l’occupazione giovanile, creando posti di lavoro ad hoc per i più giovani, in modo che possano esprimere all’interno dell’ente il loro potenziale.

Inoltre, saranno ricercati anche giovani senza esperienza che verranno debitamente formati per la professione di operatore di sportello bancario.

Insomma, un’occasione da cogliere al volo per tutti coloro che vorrebbero lavorare in banca.

Banca Sella assume: ecco le filiali e la tipologia di contratto!

Quindi, come avrai capito, Banca Sella prevede numerose nuove assunzioni anche nel corso del 2022 in modo da coprire, fino al 2023, i 700 posti che si era prefissata nel corso dell’anno passato.

Ebbene, come abbiamo detto saranno tre le Ragioni interessate da queste assunzioni: Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna.

Eppure, non si tratta di assumere le persone all’interno di tutte le filiali regionali, ma solo in alcune città.

Vuoi scoprire quali sono le città interessate dalle assunzioni per Banca Sella? Beh, allora andiamo a scoprirle subito.

Sicuramente avremo Milano per la Lombardia, seguita da Ivrea e Biella per il Piemonte e Bologna per l’Emilia Romagna.

Insomma, stiamo parlando di città importanti dove vivere e dove lavorare.

Ma quale sarà la tipologia contrattuale prevista per l’assunzione in Banca Sella?

Ebbene, dato che si parla di giovani spesso senza esperienza potresti pensare che la Banca abbia intenzione di assumere personale in stage.

Eppure, non è così. Infatti, secondo quanto affermato da Banca Sella, le assunzioni avverranno per mezzo di un contratto di apprendistato.

Di conseguenza, il personale sarà formato debitamente da coloro che già lavorano presso le filiali che abbiamo appena indicato e potrà interagire direttamente con i clienti.

Infatti, l’obiettivo finale dell’apprendistato (e di Banca Sella in questo caso) è quello di assumere successivamente a tempo indeterminato gli apprendisti.

Insomma, un’opportunità davvero interessante per coloro che da sempre sognano di lavorare in Banca, in particolare in questo caso, dato che si tratta di una Banca decisamente importante nel nostro Paese.

Ma quanto durerà l’apprendistato? Come sappiamo, la durata dell’apprendistato varia a seconda del contratto stabilito con i singoli lavoratori e può avere una durata massima di 3 anni (eccetto in alcuni casi, come quello degli artigiani, dove l’apprendistato può essere allungato a 5 anni).

Ebbene, parlando di Banca Sella, quale sarà la durata del contratto di apprendistato? La risposta è due anni.

Infatti, i giovani verranno inseriti e formati per ben due anni a stretto contatto con i clienti e, successivamente, verranno assunti dalla Banca con un contratto di lavoro a tempo indeterminato, così come l’apprendistato prevede.

Banca Sella assume: chi? Ecco i profili ricercati dalla Banca!

Ma quali saranno i giovani che verranno assunti da Banca Sella? Beh, per rispondere a questa domanda dobbiamo tenere sempre in conto che si tratta di una banca, dunque le discipline economiche faranno da padrone al momento della selezione.

Ebbene, secondo quanto affermato dalla Banca stessa, la ricerca di operatori allo sportello riguarderà i giovani laureandi o neolaureati in discipline economico finanziarie.

Attenzione: non sarà fatta alcuna distinzione tra laurea magistrale o triennale ai fini della selezione.

Insomma, sicuramente un laureato magistrale potrebbe avere maggiori probabilità di assunzione, ma questo non sarà requisito necessario per arrivare al colloquio.

Infondo, basterà dimostrare meglio le proprie competenze e le proprie ambizioni ed anche un laureato triennale senza esperienza sul campo potrà essere assunto.

Infatti, come abbiamo sottolineato più volte, Banca Sella ha deciso di assumere giovani senza esperienza, in modo da poterli formare da zero.

Ovviamente i candidati dovranno presentare alcuni importanti requisiti per poter accedere al processo di selezione. Tuttavia, stiamo parlando delle cosiddette soft skills, ossia le competenze che non si apprendono studiando.

Quali sono queste competenze che verranno richieste per l’assunzione?

Sicuramente la capacità di ascolto, l’intraprendenza, la volontà di imparare e la capacità di relazionarsi al meglio con le persone.

Come candidarsi per lavorare in Banca Sella? Ecco l’iter!

Ti interessano le assunzioni in Banca Sella? Beh, allora hai la possibilità di candidarti immediatamente.

Come fare? È molto semplice: ti basterà consultare il sito www.sella.it e andare nella sezione dedicata alle offerte di lavoro.

In questo modo, potrai inviare il tuo curriculum rispondendo all’annuncio di tuo interesse.

L’opportunità è dietro l’angolo e, di conseguenza, dev’essere sfruttata il prima possibile da coloro che hanno sempre sognato di poter lavorare in banca.

Insomma, anche i giovani senza esperienza potranno essere assunti con un regolare contratto di apprendistato per poter apprendere il lavoro dei loro sogni e, successivamente, essere assunti a tempo indeterminato presso la filiale.

Banca Sella, la banca che assume i giovani! Conosciamola meglio!

Fino ad ora abbiamo dato quasi per scontato che tutti conoscessero Banca Sella e che non ci fosse bisogno di numerose presentazioni.

tuttavia, una menzione alla Banca ed alla sua organizzazione nel dettaglio è quasi obbligatoria.

Dunque, chi è Banca Sella? Andiamo a scoprirlo insieme.

Devi sapere che Sella Group è un gruppo bancario privato italiano. Tale gruppo non solo opera in Italia, ma è presente in 7 Paesi.

Si tratta di una Banca che ha numerose filiali sul territorio, circa 300, ed ha assunto 5.000 dipendenti a livello globale.

Ebbene, se vuoi anche tu entrare nella grande famiglia di Banca Sella ed essere assunto come operatore allo sportello, potrai inviare la tua candidatura.

Ricorda: vengono ricercate figure anche senza esperienza!