Hai sempre sognato di lavorare nel settore pubblico? Ebbene, devi sapere che settembre è il mese giusto per inviare la tua candidatura. Infatti, nel corso di questo mese sono in scadenza diversi bandi, per un totale di circa 7mila assunzioni.

E se uno di questi 7mila fossi proprio tu? Ora andremo ad indagare più nel dettaglio quali attività riguardano tali bandi così, se dovessi trovare quello che fa per te, saresti subito pronto/a a candidarti.

Iniziamo con il dire che le selezioni riguardano diverse figure con diversi titoli di studio. In poche parole, non in tutti i casi viene richiesta obbligatoriamente la laurea, ma sono aperti concorsi anche per coloro che sono in possesso del diploma o della licenza media.

E non abbiamo ancora finito: per molti ruoli non è richiesta nemmeno l’esperienza pregressa.

Ma dove si possono trovare questi lavori? Anche in questo caso le risposte sono varie. Parliamo di contratti a tempo determinato ed indeterminato all’interno di enti locali, Regioni, Comuni e molto altro.

Sei pronto a scoprire tutte le opportunità di bando che sono in scadenza nel mese di settembre? Partiamo subito!

900 assistenti tecnici all’Agenzia delle Entrate

Il primo bando del quale ti vogliamo parlare ha una data di scadenza: il 23 settembre 2022. Ebbene, per mezzo di questo concorso puoi accedere all’Agenzia delle Entrate e lavorare come assistente tecnico.

Ma a chi si rivolge questa selezione? Sono necessari dei requisiti particolari? La risposta in questo caso è sì. Infatti, viene richiesto di essere in possesso di un diploma come geometra, perito industriale o comunque nel settore tecnologico.

L’Agenzia delle Entrate cerca personale a tempo indeterminato per i diversi uffici sul territorio nazionale.

Dunque, se sei interessato, hai ancora un po’ di giorni per inviare la tua candidatura.

Vuoi lavorare in RAI? Si cercano impiegati ed assistenti

Un altro bando del settore pubblico che dobbiamo menzionare, sempre in scadenza il 23 settembre, è quello organizzato dalla RAI, Radiotelevisione Italiana.

Si cercano impiegati ed assistenti in possesso di diploma da assumere mediante un contratto di apprendistato professionalizzante.

Ma quante figure verranno assunte in RAI per mezzo di questo concorso pubblico? In questo caso il numero è nettamente inferiore rispetto all’Agenzia delle Entrate. Infatti, RAI assumerà in apprendistato solo 35 giovani diplomati. Tuttavia, se pensi che questa possa essere l’occasione della tua vita, ti consigliamo di inviare la tua candidatura.

980 posti vacanti all’Agenzia delle Dogane

Entro il 29 settembre 2022 puoi inviare anche la tua candidatura per andare a lavorare all’Agenzia delle Dogane.

Ma quali sono i requisiti in questo caso? Si tratta di qualcosa di stringente oppure il bando può essere inteso come “aperto a tutti”?

La risposta è dipende. Infatti, in base alla posizione nella quale ti candiderai, servirà un diploma o una laurea per accedere alla selezione.

Coloro che verranno assunti in seguito a questo concorso pubblico verranno impiegati a tempo indeterminato all’interno di Regioni, Comuni e Strutture centrali delle diverse Regioni del territorio nazionale.

Torino lancia un concorso per diplomati e laureati

Spostiamoci ora nella città di Torino, dove sono partite ben quattro selezioni pubbliche rivolte a diplomati e laureati per l’assunzione a tempo indeterminato.

Si cercano ben 125 risorse da inserire in settori tecnici ed amministrativi, che siano in possesso del diploma di maturità oppure della laurea.

Quando scade questo bando? Anche in questo caso parliamo del 23 settembre 2022, data limite per la maggior parte dei concorsi pubblici che stiamo menzionando.

Servizio civile: il bando in scadenza a fine settembre

All’attivo c’è anche il bando per il servizio civile rivolto ai volontari (esattamente per selezionare 2.613 operatori volontari).

Questa opportunità è stata pensata apposta per i giovani che hanno un’età compresa tra 18 e 28 anni che vogliono fare quest’esperienza che, più che un’esperienza lavorativa, è un’esperienza di vita.

Ebbene, i giovani interessati possono scegliere tra 268 progetti che verranno realizzati all’interno di tutto il territorio nazionale.

Ma si tratta di un’attività pagata? Come abbiamo sottolineato prima, facciamo riferimento più ad un’esperienza di vita che ad un lavoro vero e proprio ed è per questo che parliamo di volontari.

La retribuzione per l’attività sarà di 444,30€ per coloro che verranno selezionati.

Entro quando puoi accedere? In questo caso la data limite è il 30 settembre.

Se hai trovato qualche bando interessante ricordati che sono in scadenza e che, di conseguenza, devi candidarti il prima possibile.