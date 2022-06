Hai sempre sognato di lavorare in un ente della Pubblica Amministrazione? Bene, oggi allora parliamo dell’occasione che fa per te! Si tratta del bando per poter lavorare all'INPS che scadrà il 9 giugno 2022! Vieni a scoprire come accedervi e come inviare la domanda qui!

Infatti, ancora per pochissimo tempo è attivo il bando per poter lavorare presso l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.

Insomma, stiamo parlando di un bando che è stato attivato il 26 maggio e che sarà attivo ancora fino al 9 giugno 2022. Dunque, hai pochissimo tempo a disposizione per accaparrarti questa opportunità.

Ma cosa cerca nello specifico l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale? Beh, devi sapere che si ricerca la figura di addetti al call center.

Ma non è tutto! Le assunzioni saranno ben 3.014 e prevederanno un contratto a tempo indeterminato!

Insomma, se lavorare nella Pubblica Amministrazione è sempre stato il tuo sogno, ti consiglio di non perdere questa interessantissima occasione!

Ma quali sono i requisiti necessari? Come funziona la selezione e come si può inviare la propria domanda per poter lavorare presso l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale? Andiamo a scoprire le risposte a tutti questi dubbi nel corso dell’articolo!

Lavorare all’INPS: ecco il bando per operatori call center! Vieni a scoprirlo!

Ebbene sì, come abbiamo sottolineato in precedenza, se hai sempre sognato di lavorare nella Pubblica Amministrazione devi sicuramente conoscere il bando messo a punto dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale!

Come avrai compreso, si tratta dell’assunzione a tempo indeterminato di ben 3.014 figure come impiegati call center che dovranno occuparsi di diverse mansioni.

Insomma, devi sapere che si cercano addetti telefonici, addetti al call center, team leader, ma anche responsabili ed addetti alla formazione del personale.

Attenzione: le assunzioni non si rivolgono solo ad una Regione specifica!

Infatti, secondo quanto stabilito dal bando predisposto dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, le assunzioni riguarderanno l’intero territorio nazionale.

Dunque, per rientrare tra queste tre mila assunzioni dovrai rispettare alcuni requisiti specifici.

Inoltre, è bene specificare che la ricerca, come abbiamo sottolineato, si rivolge nei confronti di diverse figure con varie specializzazioni.

Sei curioso di scoprire quelle che sono le figure ricercate dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale? Allora vieni a scoprirlo nel prossimo paragrafo!

Bando per lavorare all’INPS: ecco i posti disponibili all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale!

Come abbiamo affermato anche in precedenza, parlare di addetti call center è piuttosto generico. Infatti, è importante operare delle distinzioni tra le diverse mansioni ricercate e quante figure vengono richieste per ogni mansione.

Iniziamo dagli operatori di contact center. In questo caso saranno richieste ben 2.895 unità.

Ma di cosa si occupano gli operatori di contact center dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale? Sicuramente questi gestiranno i contratti di ingresso per accogliere e gestire l’utente per mezzo dei sistemi di CRM.

Tuttavia, gli operatori di contact center non sono l’unica figura che viene ricercata dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale!

Insomma, devi sapere che ci sono anche altre posizioni aperte che devi assolutamente conoscere.

Si cercano anche 98 esperti team leader, ossia coloro che dovranno gestire tutto il team del call center dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale per fare in modo che il lavoro funzioni al meglio. Dunque, queste figure dovranno anche occuparsi dell’individuare possibili lacune dei dipendenti, che dovranno poi essere colmate per mezzo di un percorso di formazione.

A proposito di formazione è importante sottolineare che, sebbene ci siano pochissimi posti, si cercano anche specialisti della formazione. Insomma, la ricerca è rivolta verso 8 figure su tutto il territorio nazionale, che saranno responsabili di formazione e qualità per i dipendenti dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.

Infine, dobbiamo evidenziare anche che sono ricercati anche 13 responsabili che, anche in questo caso, avranno un compito di monitoraggio sul servizio offerto dal contact center dell’INPS.

Ma quali sono i requisiti necessari per poter lavorare presso l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale? Andiamo a scoprirli nel prossimo paragrafo!

Vuoi lavorare all’INPS? Ecco i requisiti necessari per l’assunzione!

Quindi hai compreso nel dettaglio che vorresti lavorare all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale e che sei interessato ad una delle posizioni che abbiamo visto nel corso del paragrafo precedente? Niente paura! Devi conoscere quelli che sono i requisiti necessari per essere assunti.

Prima di tutto devi sapere che possono accedere al bando esclusivamente coloro che alla data del 1° giugno 2021 risultavano addetti del contact center multicanale dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.

Eppure, non è finita qui! Infatti, sono richiesti anche una serie di altri requisiti per poter essere assunti tra i 3.014 posti vacanti all’INPS.

Prima di tutto, requisito essenziale, viene richiesta la maggiore età. Dunque, bisogna avere almeno 18 anni per poter essere assunti presso l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.

Eppure, non si tratta certo dell’unico requisito necessario per tale assunzione.

Infatti, dovrai anche essere cittadino italiano o di uno stato membro dell’Unione Europea, oppure un cittadino straniero in possesso di un regolare permesso di soggiorno.

Inoltre, non dovrai essere stato dismesso da un lavoro presso la Pubblica Amministrazione: si tratta di un requisito fondamentale per poter lavorare per l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.

Gli ultimi quattro requisiti rivestono un’importanza cruciale che determinerà l’assunzione o la non assunzione di un candidato:

Non avere condanne penali;

Godere di diritti politici e civili;

Non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

Idoneità fisica.

Ebbene, se sei in possesso dei requisiti che abbiamo appena visto, è importante ricordare che le candidature scadranno il giorno 9 giugno 2022, quindi tra due giorni! Pertanto, è importante muoversi per tempo.

Come funziona la selezione per lavorare all’INPS? La risposta!

Una delle domande di maggior rilievo riguarda la modalità di selezione, in modo da conoscere nel dettaglio i diversi step.

Prima di tutto ci sarà una prima fase di valutazione dei titoli, dove ogni candidato potrà ottenere fino a 75 punti al massimo.

Attenzione: quando il punteggio risulterà essere uguale tra due candidati, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha affermato che verrà preferito quello di età inferiore.

Inoltre, coloro che non verranno selezionati saranno comunque inseriti nelle graduatorie che resteranno valide per due anni.

Insomma, anche coloro che non riusciranno ad entrare presso l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ora, avranno comunque delle chances per il futuro.

Come presentare la domanda per lavorare all’INPS? Ecco l’iter da seguire!

Ora che abbiamo capito nel dettaglio quali sono le posizioni lavorative che vengono cercate presso l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, quali requisiti sono richiesti e come si svolge la selezione, andiamo a comprendere più nel dettaglio come funziona l’invio della domanda.

Ebbene, per coloro che vogliono partecipare al bando come addetti al call center dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, devono inviare la domanda tramite una procedura telematica per mezzo di questa pagina.

Attenzione: il termine per l’invio delle candidature è fissato al 9 giugno 2022 alle ore 16.00.

Inoltre, è importante che per poter compilare la domanda saranno necessarie le credenziali SPID, CIE o CNS.