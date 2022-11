Bollette a rate ora è possibile. Il Governo Meloni ha approvato nel Decreto Aiuti Quater la possibilità di accedere ad un piano di rateizzazione delle Bollette della luce a favore delle imprese. Ecco tutte gli aggiornamenti a riguardo sulla novità introdotta dal nuovo Decreto.

La crisi economica internazionale si sta facendo sempre più pesante. Il conflitto tra Russia e Ucraina sta determinando una situazione economica ormai allo stremo per famiglie e imprese.

L’incertezza sulle forniture del gas e i prezzi sempre più alti della materia prima stanno determinando molta preoccupazione nel Governo, tanto che lo stesso a deciso di utilizzare la maggior parte dei fondi a copertura e a sostegno delle famiglie ed imprese per fronteggiare il caro Bollette, visto che il pagamento di queste ultime può diventare un vero incubo.

La situazione diventa ancora più pesante se si pensa alla chiusura del mercato tutelato a partire dal 1 gennaio 2023.

Lo stesso allarme è stato lanciato dall’associazione Assoutenti, che ha definito la situazione molto preoccupante da un punto di vista tariffario.

Questo è il motivo per il quale il Governo Meloni ha deciso di introdurre nel Decreto Aiuti Quater la possibilità per le aziende di poter rateizzare i pagamenti delle Bollette 2022-2023.

Ma la possibilità non vale per tutti. Affinchè si possa usufruire della rateizzazione esistono delle condizioni da rispettare.

Vediamo nel dettaglio quali sono queste condizioni e tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Bollette, si possono pagare a rate. Ecco quante ne sono ammesse e come funzionano

Il Governo Meloni ha destinato a contrastare il caro Bollette circa 21 miliardi di euro.

Nel Decreto Aiuti Quater molte le misure a sostegno di famiglie e imprese per contrastare il caro Bollette.

La situazione di crisi economica ha determinato il taglio di alcune misure a favore di altre, con l’obiettivo di ridurre quanto più possibile l’impatto dell’inflazione sulle famiglie ed aziende italiane.

Tra le novità del Decreto Aiuti, la misura che prevede la rateizzazione degli oneri per l’energia elettrica o il gas per le imprese.

Il testo ufficiale del Decreto, ancora non pubblicato in Gazzetta Ufficiale prevede la possibilità per le aziende di rateizzare gli importi delle Bollette per un numero massimo di 36 rate. I consumi devono riferirsi al periodo compreso tra il 1° ottobre 2022 e il 31 marzo 2023 e fatturati entro il 31 dicembre 2023.

Ma la rateizzazione non è per tutti. La rateizzazione può essere chiesta solo per gli importi superiori all’importo medio contabilizzato tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021. Cosa molto improbabile visto il caro energia scatenato dalla crisi tra Russia e Ucraina.

Inoltre è stata prevista la concessione della rateizzazione grazie alla possibilità di accedere ad una garanzia SACE statale al 90% per gli indennizzi generati dalle “esposizioni relative ai crediti vantati dai fornitori di energia elettrica e gas naturale residenti in Italia”.

Attenzione, non tutte le imprese potranno usufruire dell’agevolazione. Potranno richiedere ed accedere alla rateizzazione solo le aziende che non hanno distribuito di dividendi o riacquistato azioni.

Va sottolineato che nel caso di rateizzazione, qualora non si provveda a pagare due rate consecutive il beneficio scadrà e l’impresa dovrà provvedere al pagamento dell’intero importo.

Come richiedere la rateizzazione delle Bollette

Come abbiamo detto è il Decreto Aiuti Quater a prevedere la rateizzazione delle Bollette di luce e gas a favore delle imprese per un massimo di 36 rate.

Per accedere alla rateizzazione si dovrà fare apposita richiesta alla società di fornitura dei servizi.

Le modalità precise verranno individuate successivamente alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto Aiuti Quater.

Comunque dopo la presentazione della richiesta il fornitore dei servizi dovrà fornire all’azienda un piano di rateizzazione con gli importi dovuti, il tasso d’interesse eventualmente applicato, le date di scadenza di ciascuna rata e il piano di riparto dell’importo.

Va detto che il tasso di interesse applicato non può superare il tasso di rendimento dei buoni del Tesoro poliennali (BTP).

Si attende comunque per tutti i dettagli la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Confermato anche il Credito d’imposta energia per le imprese

Il Decreto Aiuti Quater ha prorogato anche per dicembre il credito d’imposta per le imprese e allunga i termini per la compensazione al 30 giugno 2023.

Nell’articolo 1 del Decreto è previsto un Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, per il mese di dicembre 2022.