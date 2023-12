Bonus 100 euro in busta paga, cosa cambia nel 2024? Tutte le novità sui requisiti

Con la prossima Legge di Bilancio 2024, il Governo Meloni è intenzionato ad apportare una serie di modifiche e di cambiamenti alle misure attualmente in vigore, che spettano nei confronti dei lavoratori italiani.

È proprio per questo motivo che in molti si domandano cosa accadrà al bonus da 100 euro in busta paga e cosa cambierà nel 2024.

In questo senso, nell’articolo offriamo una breve panoramica in merito a tutte le novità sul bonus di 100 euro in busta paga, come funziona il prossimo anno, a chi spetterà e soprattutto quali saranno i requisiti obbligatori per poterne usufruire.

Bonus 100 euro in busta paga: le novità

Il trattamento integrativo, anche noto sotto il nome di “ex bonus Renzi” oppure di bonus 100 euro in busta paga, rappresenta una delle misure più chiacchierate e discusse.

Proprio per questo, in molti erano i lavoratori preoccupati in merito alle sorti del bonus da 100 euro per i lavoratori, con la prossima Legge finanziaria.

Tuttavia, secondo le ultime indiscrezioni in merito al bonus 100 euro in busta paga, il beneficio resta confermata anche per il prossimo anno 2024.

I cambiamenti legati al bonus in busta paga dal valore di 100 euro, tuttavia, ci saranno. Non si tratta di novità legate alle variazioni dei limiti di reddito per poter accedere al diritto all’ex bonus Renzi.

Le modifiche, infatti, riguardano le detrazioni contenute nella prossima Legge di Bilancio 2024 che di fatto vanno a determinare delle variazioni anche per quanto concerne le modalità di calcolo.

A questo proposito, la Manovra finanziaria ha previsto l’accorpamento dei primi due scaglioni di redditi ai fini Irpef, sotto un’unica aliquota, ovvero quella del 23%. Inoltre, tra le novità della Legge finanziaria, anche l’equiparazione delle detrazioni da lavoro dipendente a quelle da pensione.

Per questo motivo, le detrazioni da lavoro per i lavoratori dipendenti passano dagli attuali 1.880 euro a quelli oggi predisposti in favore dei pensionati, ovvero 1.955 euro.

Bonus 100 euro in busta paga: a chi spetta nel 2024

Dunque, per i lavoratori dipendenti con un reddito fino a 15 mila euro annui che ricevono il trattamento integrativo pieno, il bonus da 100 euro resta confermato per un importo complessivo di 1.200 euro annui.

La condizione essenziale è che l’imposta lorda da versare risulti essere superiore alle detrazioni spettanti, al cui importo occorre sottrarre 75 euro.

La modifica delle modalità di calcolo è stata ritenuta necessaria da parte del Governo Meloni in quanto l’aumento delle detrazioni da lavoro dipendente alla soglia di 1.955 euro, va a determinare anche un innalzamento della no tax area a 8.500 euro per gli stessi lavoratori.

In questo modo, andando a sottrarre l’importo di 75 euro alle detrazioni spettanti nel 2024, si consente al lavoratori di accedere al bonus di 100 euro, ai fini del trattamento integrativo, rispettando il requisito reddituale che prevede un reddito minimo di 8.174 euro annui e massimo di 15 mila euro.

In generale, tale modalità di calcolo permette di confermare le medesime regole e condizioni obbligatorie previste già nel 2023, per l’erogazione del bonus.

È attraverso tale disposizione, quindi, che la platea di potenziali beneficiari del bonus 100 euro in busta paga, ovvero l’ex bonus Renzi, resta invariata.

Per quanto riguarda i titolari di redditi fino a 28mila euro, anche in questo caso restano confermate le stesse regole previste ad oggi. Ciò significa che tali lavoratori potranno ricevere il bonus se l’importo di specifiche detrazioni per alcuni oneri risulta essere superiore all’Irpef lorda dovuta.

In questo caso, si ricorda, l’importo del trattamento integrativo sarà pari alla differenza tra le detrazioni e l’imposta lorda, con il limite massimo di 1.200 euro all’anno.

