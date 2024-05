È in arrivo, per alcuni lavoratori, il bonus 100 euro 2024 inserito nel decreto Primo maggio fortemente voluto dal governo Meloni. Solo se si rispettano stringenti requisiti sia economici che familiari si potrà però usufruire di questa somma aggiuntiva in busta paga.

Bonus 100 euro 2024: di cosa si tratta e quando sarà possibile usufruirne

Il 30 aprile 2024 il governo Meloni ha approvato il decreto Primo maggio in occasione proprio della festa dei lavoratori. Questo atto avente forza di legge prevede un nuovo bonus dal valore di 100 euro che sarà aggiunto in busta paga previa richiesta al proprio datore di lavoro. Non è disponibile per tutti i lavoratori in quanto è necessario rispettare rigorosamente i requisiti imposti dal decreto che riguardano in particolare la retribuzione annuale lorda e i mesi di lavoro svolti nell’anno corrente, ossia il 2024.

Per quanto riguarda i tempi, è ancora presto per conoscere la data esatta in cui il bonus 100 euro 2024 potrà essere inserito nelle buste paga di coloro che ne faranno richiesta. Si pensa che potrebbe essere erogato a partire dal mese di gennaio 2025 dal momento che, come abbiamo già detto in precedenza, bisognerà attendere l’ultimo mese dell’anno in corso per valutare i mesi di lavoro svolti nell’anno in corso.

Chi potrà usufruire del Bonus 100 euro

Il requisito principale per ottenere questo bonus è avere un reddito complessivo inferiore a 28mila euro ed essere incapienti, ossia contribuenti che, in caso di dichiarazione dei redditi, non possono ottenere i benefici previsti per le detrazioni d’imposta.

A questo criterio si aggiungono i criteri familiari che riducono la categoria di lavoratori che possono usufruire del bonus. Coloro che richiederanno il bonus 100 euro 2024 previsto dal decreto Primo maggio dovranno anche essere sposati, quindi aver un coniuge o una coniuge, ed avere almeno un figlio a carico. Il bonus spetterà anche ai lavoratori separati o non coniugati che hanno comunque un figlio a carico.

Il numero di richiedenti stimato potrebbe ammontare a circa 1 milioni di lavoratori dipendenti.

A quanto ammonta effettivamente il bonus 100 euro

Fare una stima del netto di questo bonus è ancora difficile perché potrebbe variare a seconda dei mesi di lavoro nel 2024. Per dare una cifra approssimativa calcolata su 12 mesi effettivi di lavoro si potrebbe parlare di circa 77 euro netti per dipendenti con un reddito inferiore ai 28mila euro che sono tenuti a versare un Irpef pari al 23%. Secondo il viceministro dell’Economia Maurizio Leo, invece, considerando detrazioni e deduzioni si potrebbe arrivare anche ad 80 euro netti.

Come richiedere il bonus

La richiesta per ottenere il bonus 100 euro 2024 va fatta direttamente al proprio datore di lavoro dopo aver presentato tutti i requisiti minimi per usufruire di questo sussidio. In seguito, gli uffici competenti dell’azienda presso cui si lavora prenderanno in carico la richiesta e la valuteranno per verificare il rispetto di tutti i criteri.

