Bonus 100 euro per i lavoratori: arriva la proroga per il 2024. I requisiti obbligatori

A seguito dell’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2024, è stato prorogato il bonus dal valore di 100 euro riconosciuto nei confronti dei lavoratori con contratto dipendente.

A questo proposito, come ogni anni, per poter accedere ed usufruire correttamente del bonus è necessario rispettare una serie di requisiti e di condizioni particolari.

In questo articolo, dunque, andiamo a vedere nel dettaglio quali sono i requisiti essenziali per poter accedere al bonus da 100 euro nel 2024 e come presentare la domanda per usufruire dell’agevolazione.

Le novità sul bonus da 100 euro nel 2024

La recente Manovra finanziaria del Governo Meloni è andata a determinare una serie di novità a partire dal primo gennaio 2024. Tra queste, vi è anche la conferma relativa alla proroga del bonus da 100 euro per i lavoratori.

In questo senso, stiamo parlando del trattamento integrativo, noto anche come bonus da 100 euro in busta paga, oppure ex bonus Renzi.

Nonostante alcune modifiche che sono state apportate dalla Legge di Bilancio 2024, i limiti di reddito predisposti per poter accedere al bonus da 100 euro per i lavoratori, sono rimasti pressoché invariati.

A proposito del reddito, tuttavia, occorre fare una precisazione. Infatti, la Manovra è andata ad introdurre l’unificazione dei primi due scaglioni di reddito ai fini Irpef. Non solo. Tra le novità della Finanziaria, anche l’equiparazione delle detrazioni per lavoratori dipendenti e pensionati.

Questo significa che per i lavoratori dipendenti, le detrazioni da lavoro aumentano dai precedenti 1.880 euro a 1.955 euro.

A chi spetta il bonus da 100 euro nel 2024

I lavoratori dipendenti che hanno un reddito annuo fino a 15mila euro, potranno continuare a ricevere ed usufruire del bonus da 100 euro per l’intero anno 2024. In questo caso, si tratta dei lavoratori che potranno accedere all’intero trattamento integrativo, per un importo totale di 1.200 euro annui.

La condizione essenziale è che l’imposta lorda risulti essere maggiore delle detrazioni spettanti, da cui vanno sottratti 75 euro.

Si tratta di una modifica essenziale in vista dell’aumento delle detrazioni da lavoro dipendente approvato con la recente Legge di Bilancio 2024, che di fatto ha innalzato la no tax area a 8.500 euro.

In questo modo, andando a sottrarre l’importo dei 75 euro dalle detrazione del 2024, il Governo Meloni si è assicurato che la platea dei potenziali beneficiari del bonus da 100 euro sia rimasta pressoché invariata.

Così, il bonus da 100 euro nel 2024 spetta interamente nei confronti di tutti coloro he hanno un reddito superiore a 8.174 euro e fino a non oltre 15 mila euro.

Tuttavia, anche altri lavoratori potranno accedere al bonus da 100 euro, ma con importo ridotto. Stiamo parlando di quei dipendenti che hanno un reddito compreso tra i 15 mila ed i 28 mila euro, a condizione che le detrazioni non oltrepassino l’imposta lorda dovuta.

Dunque, in questo caso il requisito essenziale è che la differenza tra le detrazioni e l’imposta lorda dovuta non risulti essere superiore all’importo di 1.200 euro annui.

Va detto, quindi, che la possibilità di accedere al bonus da 100 euro nel 2024 non è riconosciuta invece nei confronti dei contribuenti incapienti, ovvero coloro che hanno un reddito imponibile lordo al di sotto della no tax area, nonché coloro che non beneficiano delle detrazioni.

Come avere il bonus da 100 euro nel 2024

Ora che abbiamo chiarito chi sono i potenziali beneficiari del bonus dal valore di 100 euro nel 2024, vediamo quando e come sarà erogato tale bonus nei confronti dei lavoratori.

A questo proposito, il bonus potrà essere ottenuto con cadenza mensile, nel corso dell’intero anno. Sarà il datore di lavoro o il sostituto d’imposta a procedere all’anticipo dei pagamenti per conto dello Stato.

Ciò significa che per poter accedere al bonus di 100 euro, non è necessario presentare alcun tipo di domanda o di presentazione di documenti attestanti la sussistenza dei requisiti.

Questo perché il bonus viene riconosciuto in maniera automatica agli aventi diritto ed accreditato direttamente all’interno della busta paga.

