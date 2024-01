Bonus 1.000 euro per anziani non autosufficienti: a chi spetta la prestazione universale

Dal 1° gennaio 2025 arriva la Prestazione universale per gli anziani non autosufficienti: ecco a chi spetta il bonus 1.000 euro e come fare domanda.

Grazie alla nuova Prestazione universale, la misura introdotta e presentata dal Governo Meloni a margine del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio, si potrà erogare un bonus da 1.000 euro agli anziani non autosufficienti affinché possano "continuare a curarsi nella propria casa".

Vediamo cos'è la Prestazione universale: a chi spetta il bonus 1.000 euro per anziani, quali sono i requisiti e come richiederlo dal 1° gennaio 2025.

Nuovo bonus 1.000 euro anziani: cos'è la Prestazione universale

Era stato più volte annunciato l'attivo di un nuovo bonus per anziani non autosufficienti e finalmente il Cdm ha varato la Prestazione universale (quella che veniva chiamata assegno universale anziani) attiva e richiedibile dal 1° gennaio 2025.

Si partirà inizialmente con una fase sperimentale, per la quale è stato stanziato 1 milione di euro: il bonus che può arrivare fino a 1.000 euro spetterà agli anziani non autosufficienti (circa 3,8 milioni in Italia) che, a causa delle loro condizioni economiche svantaggiate, non hanno la possibilità di proseguire le cure in casa.

Ecco quindi che al Prestazione universale va ad affiancarsi all'indennità di accompagnamento, ad oggi pari a 531,76 euro.

Ma il bonus 1.000 euro per gli anziani verrà vincolato al possesso di specifici requisiti e si potrà spendere solo per determinate tipologie di acquisti.

I requisiti per avere la Prestazione universale anziani

Secondo le prime informazioni, la Prestazione universale per anziani non autosufficienti, ovvero il bonus 1.000 euro in arrivo dal 2025, spetterà ai soggetti che soddisfano i seguenti requisiti:

• hanno almeno 80 anni di età;

• soggetti non autosufficienti , ovvero tutti coloro ai quali è stata accertata l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore oppure l’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita;

• coloro che si trovano in uno stato di bisogno assistenziale gravissimo ;

• possiedono un Isee inferiore a 6.000 euro all'anno.

Come possiamo notare, oltre ai requisiti sociali e anagrafici (età e salute), c'è anche un requisito economico, ovvero trovarsi in condizioni di gravi difficoltà economiche e non avere la possibilità di proseguire con le cure in casa propria.

Come si può utilizzare il bonus 1.000 euro

Come abbiamo anticipato, il bonus 1.000 euro per anziani non autosufficienti (Prestazione universale) deve essere speso per determinate tipologie di acquisti.

Sono ammesse, quindi, le seguenti spese:

• pagamento del corrispettivo di cura e assistenza svolto da badanti o assistenti sociali ;

• acquisto di servizi destinati al lavoro di cura e assistenza forniti da imprese qualificate nel settore dell’assistenza sociale non residenziale.

La Prestazione universale verrà erogata sotto forma di compenso monetario e risulterà esentasse: qualora i 1.000 euro non venissero interamente spesi per le suddette spese, la parte avanzata dovrà essere restituita.

Come fare domanda nel 2025

La domanda per la Prestazione universale si potrà presentare solo a partire dal 1° gennaio 2025, ma come fare?

Non sono ancora state chiarite le modalità di presentazione della domanda per il bonus 1.000 euro, ma probabilmente sarà Inps ad aprire un portale dedicato nel quale tutti i soggetti e i beneficiari della misura potranno richiederla e ottenerla.