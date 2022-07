Al fine di far fronte dell’emergenza economica che si sta verificando a causa del caro prezzi, la squadra dell’esecutivo ha deciso di provvedere all’erogazione del nuovo bonus da 200 euro nei confronti di tantissime categorie diverse di lavoratori. Tra queste, potranno accedere al bonus da 200 euro anche i cittadini che svolgono un’attività di lavoro come colf oppure badanti e che chiaramente rispondono a specifiche condizioni obbligatorie. Ma come fare per ottenere l’accesso al bonus 200€ per colf e badanti?

Ma come fare per ottenere l’accesso al bonus 200€ per colf e badanti? A questo proposito, c’è ancora tempo per i lavoratori domestici che hanno intenzione di beneficiare dei pagamenti per il bonus da 200 euro e che decidono di presentare la richiesta presso l’Istituto INPS.

In questo senso, all’interno del seguente articolo, saranno fornite ulteriori indicazioni in riferimento alle caratteristiche legate al bonus da 200 euro che potrà essere richiesto ed ottenuto da parte dei lavoratori che svolgono un lavoro come colf e badanti.

Come funziona il bonus da 200€ per badanti e colf

Dunque, sarà possibile presentare la richiesta anche nei casi in cui si rientra nella categoria di collaboratori domestici, ovvero quei cittadini che attualmente svolgono una prestazione lavorativa come badanti, colf e babysitter.

È stata proprio la squadra dell’esecutivo guidata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi, a decidere di inserire anche questa categoria di lavoratori come beneficiari del bonus 200 euro, inserendo tale disposizioni all’interno del testo del Decreto Aiuti.

Nello specifico, il bonus da 200 euro riconosciuto nei confronti dei lavoratori che svolgono un’attività come colf, badanti e babysitter, rappresenta un’indennità che potrà essere erogata da parte dell’Istituto INPS attraverso la modalità una tantum.

Resta quindi ferma la possibilità di provvedere all’invio della richiesta per poter accedere al bonus da 200 euro nei confronti dei lavoratori che sono inquadrati come colf, badanti e babysitter, a partire dal 20 giugno fino al 30 settembre. In tal senso, anche la data di erogazione dei pagamenti legati al bonus da 200 euro per questa categoria di persone risulta essere particolarmente legata alla data di presentazione dell’istanza per il bonus.

Dunque, prima i lavoratori procederanno con l’invio della richiesta del bonus 200 euro e prima potranno ricevere il contributo economico del bonus.

A chi spetta il bonus da 200€: per colf e badanti: quali sono i requisiti

Così come è stato predisposto per quanto riguarda le altre categorie di lavoratori a cui spetta il bonus dal valore di 200 euro, anche nel caso del bonus riservato a babysitter, colf e badanti, sarà necessario presentare la domanda esclusivamente nei casi in cui si è in possesso di determinati requisiti obbligatori.

A questo proposito, una prima condizione particolare è quella dell’appartenenza alla Gestione dei Lavoratori domestici dell’INPS, sulla base delle categorie che sono state identificate nell’attuale contratto collettivo nazionale del lavoro.

In tal senso, si intendono inclusi nella categoria di lavoratori di colf e badanti quei collaboratori che si occupano di fornire assistenza e aiuto alle persone considerate non autosufficienti.

Inoltre, prendendo in considerazione anche le indicazioni che sono state inserite all’interno della circolare INPS numero 73 pubblicata in data del 24 giugno, è possibile riconoscere una serie di condizioni ulteriori di cui sarà necessario dimostrare la sussistenza al momento della presentazione della domanda per il bonus 200€.

Nello specifico, viene richiesto un rapporto di lavoro attivo alla data del 18 maggio 2022 per cui si è verificata l’iscrizione della Gestione dei lavoratori domestici INPS. Al contempo, il reddito personale dovrà risultare necessariamente inferiore ai 35 mila euro.

Infine, i richiedenti che intendono beneficiare del bonus da 200 euro per colf, babysitter e badanti dovranno anche dimostrare di non essere titolari di un trattamento previdenziale oppure di un rapporto di lavoro dipendente che non rientra in quello domestico.

Domanda bonus 200€ per colf e badanti: come presentare la richiesta

Al fine di provvedere alla presentazione della domanda per accedere al bonus da 200 euro previsto per babysitter, colf e badanti, sarà opportuno rispettare un apposita procedura telematica.

Nello specifico, a partire dal 20 giugno fino a non oltre il 30 settembre del 2022, tutti i lavoratori che rientrano nella categoria di colf, badanti e babysitter dovranno provvedere a effettuare la richiesta, accedendo alla sezione dedicata, attraverso l’autenticazione con una delle credenziali ammesse per l’accesso al portale ufficiale INPS, ovvero SPID, Carta nazionale dei servizi e Carta di identità elettronica.

In alternativa, i lavoratori che preferiscono scegliere un’altra modalità per poter presentare la richiesta del bonus 200 euro previsto per colf e badanti, potranno anche optare per il servizio di contact center messo a disposizione da parte dell’Istituto.

Un’ulteriore possibilità è quella di fare affidamento ai servizi di patronato oppure degli intermediari che risultano essere accreditati dall’Istituto INPS al fine di provvedere alla compilazione dell’apposito documento e all’invio del modulo