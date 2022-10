Super anticipo del pagamento del bonus 200 euro ad ottobre per questa categoria di lavoratori. Siamo nella seconda fase degli accrediti dell’indennità una tantum contro il caro energia e il caro vita a chi arriverà il sostegno il prossimo mercoledì 12 ottobre? Scopriamolo subito.

Bonus 200 euro, a questa categoria di lavoratori arriva il pagamento in anticipo il 12/10

Contro ogni aspettativa è previsto un accredito in super anticipo per una categoria di lavoratori. Ricordiamo che il bonus 200 euro è stato introdotto con il decreto-legge Aiuti uno dello scorso 17 maggio 2022, ma non solo, poiché il sostegno è stato riconfermato con il decreto-legge Aiuti -bis del 9 agosto.

La platea di beneficiari del primo decreto, il DL n. 50, comprendeva pensionati, percettori di reddito di cittadinanza e di pensione di cittadinanza, lavoratori dipendenti della pubblica amministrazione e del settore privato, disoccupati percettori di Naspi, Dis-Coll e disoccupazione agricola, lavoratori domestici, co.co.co., autonomi senza partita iva, incaricati di vendite a domicilio e lavoratori autonomi e liberi professionisti.

La platea del DL n. 115, invece, riguardava assegnisti di ricerca e dottorandi, neopensionati al 1° luglio e collaboratori sportivi. Tutti questi dovevano avere redditi non superiori a 35 mila euro.

L’ultima categoria di beneficiari del primo decreto (partite iva), in particolare, doveva iniziare a richiedere il sostegno già dal mese di luglio, dato che stando a quanto stabilito dal DL. 50, il decreto attuativo sarebbe dovuto arrivare entro il 18 giugno, in cui dovevano essere chiarite le modalità di presentazione della domanda per ottenerlo all’INPS, oltre che alle altre Casse di Previdenza.

A seguito di numerosi ritardi, il decreto attuativo è stato sottoscritto solo a fine agosto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, mentre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale solo nel mese di settembre inoltrato. Insomma, le domande per i lavoratori autonomi e liberi professionisti con una partita iva attiva sono state aperte lo scorso lunedì 26 settembre 2022.

Andiamo a scoprire nel dettaglio chi riceverà il bonus 200 euro già il prossimo mercoledì e chi, invece, dovrà aspettare ancora.

Bonus 200 euro il 12 ottobre, ecco a chi arriva in anticipo

Una categoria di lavoratori potrebbe ricevere il bonus 200 euro da questo mercoledì, nello specifico, proprio i lavoratori autonomi. Ma attenzione, non tutti poiché secondo le ultime notizie l’accredito anticipato riguarderà solamente i professionisti iscritti alle Casse di previdenza che hanno inoltrato per primi la domanda. Insomma, chi è iscritto alla Gestione Separata INPS dovrà attendere.

Ricordiamo, infatti, che chi è iscritto alla Gestione INPS ha inoltrato la domanda sul sito ufficiale dell’Istituto, mentre chi è iscritto ad altre Casse previdenziali doveva presentare domanda presso queste ultime.

Più nel dettaglio, sono arrivate moltissime domande, oltre 75.400, dagli avvocati che hanno un’iscrizione attiva alla Cassa forense, ma anche da altri professionisti, come ingegneri e architetti con 41.800 richieste inoltrate a Inarcassa.

Bonus 200 euro o bonus 350 euro, ecco quanto arriva

Ricordiamo che non esiste solo il bonus 200 euro e il bonus 200 euro -bis, ma che nell’ultimo decreto aiuti -Ter è stato introdotto un nuovo aiuto del valore di 150 euro. Si tratta della nuova indennità una tantum riservata alla medesima platea di beneficiari dei due decreti-legge n. 50 e n. 115, ma con redditi fino a 20 mila euro.

Nella fase di presentazione della domanda, i lavoratori autonomi e liberi professionisti con partita iva attiva al 18 maggio potevano richiedere tanto il bonus 200 euro, quanto il bonus 150 euro, selezionando entrambe le caselle del reddito:

entro i 35 mila euro lordi nel 2021

entro i 20 mila euro lordi nel 2021

Chi ha selezionato entrambe le caselle avrà entrambi i bonus insieme, per un totale di 350 euro; si pensa proprio nella data del 12 ottobre.

Accordo delle Casse per il bonus 200 euro: tutti gli accrediti insieme

Le Casse di previdenza sociale differenti da INPS si sono messe d’accordo per cercare di elargire le indennità una tantum 200 e 150 euro anticipando la spesa. Gli accrediti, per questo motivo, potrebbero arrivare tutti nella medesima data: quella del prossimo mercoledì 12 ottobre 2022.

Si tratta di un anticipo consistente, dato che l’accredito del bonus 150 è atteso dalla totalità dei percettori solo per il mese di novembre.

Le Casse di previdenza, infatti, vorrebbero anticipare i tempi versando in una sola volta entrambi i bonus, 150 e 200 euro, per chi ne ha diritto.

Chi altro riceve il bonus 200 euro a ottobre

Riceveranno il bonus 200 euro nel mese di ottobre anche:

titolari di Naspi, Dis-Coll e disoccupazione agricola





collaboratori sportivi





dottorandi e assegnisti di ricerca





neopensionati al 1° luglio





ex indennità covid-19





lavoratori domestici che hanno fatto richiesta a fine settembre.

