Via libera ad un nuovo Bonus da 550 euro pensato dal Ministro del lavoro, Andrea Orlando. Si tratta di un’agevolazione voluta per sostenere economicamente alcuni lavoratori, allo stesso tempo cumulabile con il Bonus 200 euro. Scopriamo subito a chi spetta e come funziona.

Seppur il Governo Draghi abbia più volte ribadito di non vedere di buon occhio l’entrata in vigore di altri bonus e la logica sottesa alla loro distribuzione, il Ministro ha dichiarato che un aiuto economico era più che doveroso per una specifica categoria di lavoratori italiani.

Al Bonus 200 euro pensato per i lavoratori dipendenti, pagato già da luglio, va ad unirsi un contributo nuovo di zecca messo nero su bianco nella Legge di Bilancio 2022 ma ancora in stand-by per quanto concerne la richiesta. Per quale motivo?

Il Bonus 550 euro, rivolto esclusivamente ai lavoratori con contratto part-time, necessita di una legge che ne disciplini il funzionamento e le modalità di richiesta. A confermare tale aspetto è stato lo stesso Ministro del Lavoro durante il question time dello scorso 22 giugno alla Camera.

Pur non essendo ancora operativo, alcuni aspetti della misura sono già chiari. Nel corso dei paragrafi scopriremo a chi spetta, come funziona e quando i lavoratori potranno beneficiare dei 550 euro impliciti nel Bonus.

Lavoro, non solo Bonus 200 euro: ok ad un nuovo Bonus da 550 euro. A quali lavoratori spetta

Come anticipato in apertura di articolo, non tutti i lavoratori dipendenti hanno diritto a ricevere il nuovo Bonus da 550 euro voluto dal Ministro del Lavoro. La categoria è ristretta, ma l’occasione si prospetta assai chiotta per la cumulabilità con il Bonus 200 euro.

A questo punto, viene spontaneo chiedersi a chi spetta la nuova agevolazione. Solo i lavoratori in possesso di un contratto di lavoro di tipo part-time ciclico potranno beneficiare dei 550 euro di Bonus confermati dal Ministro Orlando.

Volendo essere più precisi, la misura si rivolge esclusivamente ai lavoratori che hanno sottoscritto un contratto a tempo parziale, chiamati a lavorare presso una stessa azienda in modo non continuativo, cioè a periodi.

In verità, già la precedente Manovra di Bilancio aveva ampliato il campo delle garanzie per questa particolare tipologia di lavoratori. All’epoca si era intervenuti estendendo lo stesso trattamento contributivo riservato ai lavoratori part-time con contratto orizzontale.

La recente Legge di Bilancio 2022 continua a tutelare la categoria con un nuovo finanziamento di circa 30 milioni di euro voluto dal Governo per coprire un Bonus una tantum da rendere esecutivo tramite legge.

Allo stato attuale, mancando il provvedimento normativo che ne fissi requisiti da rispettare e modalità di richiesta, sono poche le informazioni in nostro possesso.

Per quanto concerne la platea dei beneficiari, il Bonus da 550 euro spetterà unicamente ai lavoratori part-time con contratto di lavoro verticale e ciclico.

La misura non andrà a toccare, invece, i soggetti titolari di un rapporto di lavoro subordinato, tanto meno i percettori della Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (Naspi) e di pensione.

Naturalmente, per ottenere il riconoscimento del Bonus da 550 euro occorre rispettare alcuni requisiti, tutti riferiti al contratto part-time ciclico del 2021: i lavoratori devono dimostrare di aver maturato da 7 a 20 settimane di periodi non lavorati.

Quando si potrà richiedere il Bonus da 550 euro per il lavoro part-time

Mentre il Bonus 200 euro è già in erogazione, i lavoratori con contratto part-time ciclico dovranno attendere ancora del tempo prima di poter godere del Bonus da 550 euro a loro indirizzato.

Queste perché, come anticipato già in apertura, serve una legge che ne definisca le modalità di richiesta e di funzionamento. E i tempi di attesa non dovrebbero essere troppo lunghi.

Ministero del Lavoro e INPS si stanno già adoperando per dare i natali ad una norma che possa dettare le regole di attribuzione del Bonus da 550 euro ai lavoratori part-time.

Molto probabilmente, l’approvazione definitiva potrebbe arrivare già dopo l’estate, anche se si tratta solo di ipotesi.

Dunque, non potendo dare una risposta su quando si potrà richiedere il Bonus da 550 euro, c’è solo da aspettare.

Per il momento, l’unica certezza riguarda il suo inserimento nella lista dei Bonus attivi e richiedibili nel 2022 e la sua cumulabilità con il Bonus 200 euro.

Bonus 200 euro in busta paga: chi lo riceverà

Mentre il destino del Bonus da 550 euro è tutto da scrivere, i potenziali beneficiari del Bonus 200 euro riceveranno molto presto il contributo spettante.

Con la circolare numero 73 del 24 giugno 2022, l’INPS chiarisce che la sorpresa arriverà nella busta paga dei dipendenti pubblici automaticamente.

Discorso diverso per i privati obbligati a presentare al proprio datore di lavoro un’autodichiarazione, i percettori del Reddito di Cittadinanza e i pensionati.