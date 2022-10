L’indennità una tantum contro il caro vita di 200 euro è stata introdotta con il DL n. 50, ma in questo provvedimento si faceva riferimento solo a determinate categorie di lavoratori dipendenti, escludendone altri. Proprio i lavoratori esclusi dal DL 50 potranno avere il loro bonus 200 euro in busta paga ad ottobre.

L’indennità una tantum contro il caro vita di 200 euro è stata introdotta con il DL n. 50, ma in questo provvedimento si faceva riferimento solo a determinate categorie di lavoratori dipendenti, escludendone altri. Proprio i lavoratori esclusi dal DL 50 potranno avere il loro bonus 200 euro in busta paga ad ottobre.

Bonus 200 euro in busta paga in arrivo già ad ottobre per tutti i lavoratori esclusi

Cosa stabiliva il primo decreto-legge Aiuti pubblicato lo scorso 17 maggio 2022? In questo provvedimento era stata introdotta la conosciutissima indennità una tantum del valore di 200 euro, che aveva un solo e grande obiettivo: ridonare potere di acquisto alle pensioni e agli stipendi.

I lavoratori dipendenti inclusi in questo decreto che hanno già ricevuto il bonus 200 euro in busta paga nei mesi di luglio e di agosto erano:

i soggetti con redditi non superiori a 35 mila euro lordi nel 2021

i cittadini che hanno beneficiato dello sgravio contributivo dello 0.8% previsto dalla Legge 30 dicembre 2021 (Legge di Bilancio 2022).

Ma allora chi sono i lavoratori che chiamiamo “esclusi”? Sono tutti quelli che, perché sprovvisti del secondo dei requisiti sopracitati, non sono riusciti ad ottenere il bonus 200 euro in busta paga nei mesi scorsi.

Bonus 200 euro in busta paga per i nuovi lavoratori

Chi sono i nuovi lavoratori che possono godere dell’indennità una tantum 200 euro ad ottobre? Semplice, quelli che sono stati inseriti nel nuovissimo decreto-legge Aiuti bis, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 9 agosto 2022.

Nello specifico, non sono riusciti a percepire il bonus 200 euro in busta paga coloro che non hanno beneficiato dell’esonero contributivo del primo semestre del 2022, dunque, i lavoratori che si trovavano in congedo o in cassa integrazione.

Come verrà corrisposto il sostegno

L’erogazione verrà effettuata in maniera del tutto automatica sulla retribuzione del mese corrente, anche se lo stesso lavoratore, per ottenere il bonus 200 euro in busta paga, dovrà consegnare al proprio datore di lavoro un’autodichiarazione in cui attesti di:

non avere redditi superiori a 35 mila euro

non avere all’interno del nucleo familiare un soggetto percettore di Reddito di Cittadinanza o di Pensione di Cittadinanza

non aver beneficiato della medesima indennità ad altro titolo o da un altro datore di lavoro.

Soffermiamoci per un secondo su quest’ultimo punto: il lavoratore non potrà ricevere più bonus 200 euro in busta paga ma, anche se titolare di più rapporti di lavoro con diversi datori di lavoro, potrà richiedere il sussidio economico contro il caro vita una sola volta.

La circolare INPS sul Bonus 200 euro in busta paga

Ecco, infatti, quanto è stato stabilito nella circolare n. 111 dello scorso 7 ottobre 2022 dell’istituto Nazionale per la Previdenza Sociale

“Con la retribuzione del corrente mese di ottobre (competenza ottobre 2022), i datori di lavoro, in automatico, devono provvedere a erogare la predetta indennità ai lavoratori che siano in forza nel mese di ottobre 2022 o che abbiano avuto un rapporto di lavoro nel mese di luglio 2022 (anche con altro datore di lavoro)”

In poche parole, i datori di lavoro potranno elargire il bonus 200 euro in busta paga ai propri lavoratori richiedenti anche quando questi siano stati destinatari di eventi con copertura figurativa integrale da parte dello stesso Istituto, fino al 18 maggio, che ricordiamo, è la data di entrata in vigore del primo decreto-legge Aiuti, il n. 50.

Bonus 200 euro in busta paga per il datore di lavoro

Il datore di lavoro potrà accedere alla compensazione del credito per aver corrisposto il bonus 200 euro in busta paga del proprio lavoratore dipendente, previa denuncia all’UniEmens.

Ricordiamo che la denuncia all’UniEmens dovrà essere effettuata nello stesso mese in cui verrà corrisposta l’indennità una tantum al lavoratore dipendente del settore privato.

Bonus 150 euro

Infine, accantonando il bonus 200 euro in busta paga del mese di ottobre, ricordiamo che il nuovo decreto-legge aiuti -ter ha introdotto una nuova indennità identica al bonus 200 euro, ma con dei requisiti differenti e con un importo minore.

Innanzitutto, il bonus è diventato di 150 euro, dunque, è stato diminuito di 50 euro, poi la soglia reddituale da rispettare è stata abbassata e non sarà più di 35 mila euro, ma bensì di 20 mila euro. Inoltre, i lavoratori dipendenti, per poter accedere a questo nuovo sostegno, dovranno avere una retribuzione imponibile nel mese di novembre che non risulti superiore a 1.538 euro.

Come per il bonus 200 euro in busta paga, per avere il bonus 150 euro occorrerà rispettare i requisiti appena elencati e consegnare l’autodichiarazione (la medesima dell’indennità 200 euro) al datore di lavoro.

Il bonus 150 euro verrà corrisposto agli aventi diritto solamente nel mese di novembre.

